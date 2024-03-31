Поражение-сенсация Тима Цзю – от двухметрового соперника. Посек голову и отдал пояса

Теперь можно забыть про Кроуфорда.

В ночь на 31 марта на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе прошел боксерский турнир, который возглавили Тим Цзю и Себастьян Фундора . Поединок закончился неожиданной победой Фундоры раздельным решением судей.

Теперь Фундора – чемпион мира в первом среднем весе по версиям WBC и WBO, который должен провести защиту против абсолютного чемпиона мира в двух весах Теренса Кроуфорда. А Цзю остался без больших боев – хочет реванша, но вряд ли получит титульник в ближайшее время.

Цзю должен был драться с Турманом, но тот снялся из-за травмы. Тим мог объединить пояса и получить бой с Кроуфордом

Изначально Тим Цзю планировал встретиться в промежуточном весе с экс-чемпионом мира в полусреднем весе Китом Турманом, который провел три боя за последние пять лет. Так как Турман не выступал в первом среднем весе, WBO не санкционировал поединок с Цзю как титульный. Но за 1,5 недели до боя 35-летний Турман вообще снялся из-за травмы бицепса.

Его заменил Себастьян Фундора, который должен был выступить в одном карде с Цзю и драться за вакантный пояс чемпиона мира по версии WBC против Сергея Богачука. Но из-за травмы Турмана матчмейкеры из Premier Boxing Champions переставили Фундору в главный бой к Цзю, сделав поединок объединительным – победитель забирает пояса WBO и WBC. А Богачук встретился с Брайаном Мендосой за временный пояс WBC.

Причем президент WBO Франциско Валькарсель назначил Теренса Кроуфорда следующим обязательным претендентом по своей линии в первом среднем весе. Появились новости, что команда Цзю даже ведет переговоры о бое с Кроуфордом.

Это второй бой Цзю в США, что не помешало ему возглавить кард, в котором выступили такие топы, как Роландо Ромеро, Исаак Круз, Эрисланди Лара и Майкл Зерафа. В прошлом году он провел три боя: досрочно разобрался с Тони Харрисоном в девятом раунде и Карлосом Окампо в первом, а прошлый поединок против бывшего временного чемпиона по версии WBC Брайана Мендосы выиграл единогласным решением судей.

Перед боем Цзю шел с рекордом 24-0 (17 нокаутов), а Фундора – 20-1-1. Рост Фундоры – 197 см (при размахе рук в 203 см), что не помешало ему оформить 13 досрочных побед. В прошлом году Фундора провел всего лишь один бой – за временное чемпионство против Мендосы, которому проиграл нокаутом в седьмом раунде. Там Фундора уверенно лидировал на судейских карточках, пока не оказался в нокауте.

Несмотря на то что Фундора проиграл прошлый поединок, он сразу же получил второй тайтл-шот подряд. Сейчас он третий номер в рейтинге WBC. Фундора выше Цзю на 23 см и полная противоположность Турмана: рубится сериями на ближней дистанции, выбрасывает по 700-800 ударов за бой, не очень быстрый из-за антропометрии, поэтому без взрывной мощи. Но очень неудобен не из-за антропометрии, а из-за мексиканского стиля.

Цзю уверенно начал бой, но весь геймплан сломало рассечение. Заслуженно проиграл, хотя судья мог его снять

Первые два раунда прошли с преимуществом Тима Цзю. Он был активнее и точнее Фундоры – казалось, что весь бой пройдет именно в такой манере. Но все изменила концовка второго раунда, когда у Цзю открылось серьезное рассечение на голове – кровь заливала его лицо весь оставшийся поединок. Фундора воспользовался этим и включился в бой, хотя после таких сечек врач или судья останавливает поединок – но этого не случилось.

Из-за непрекращающегося кровотечения Цзю не видел джебы от Фундоры и пропускал больше ударов, но разбил сопернику нос в пятом раунде. Фундора перебивал Цзю за счет тоннажа и количества ударов, а у чемпиона не получалось от них перекрываться – не хватало скорости и взрывной мощи. Хотя первая половина ушла к Цзю.

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Но Фундора забрал остаток боя за счет большего количества ударов и более высокой активности – Цзю заносил одиночные и сдвоенные удары, но плохо защищался. Фундора не отходил к канатам, выглядел увереннее и отлично держал акцентированные панчи от соперника, несмотря на поражение нокаутом в прошлом поединке.

Если по силовым ударам Цзю был немного впереди, то уступал по джебам, которых не видел. Именно они сделали разницу в остатке боя. Чемпионские раунды получились близкими: Тим пытался перебить соперника в его манере, но ничего не получалось, так как Фундора не отходил назад и накидывал ответные серии. Причем Цзю казался медленнее двухметрового Фундоры, которого на пресс-конференции называл неуклюжим.

За весь бой соперники выбросили свыше 1100 ударов: 721 – у Фундоры, 400 – у Цзю. По общему числу попаданий выиграл Фундора – 194 против 175, по акцентированным – 136-101 в пользу Цзю, по джебам – 93-39. Поэтому мнения судей разделились: первый выставил 116-112 в пользу Цзю, оставшиеся два – 116-112 и 115-113 за Фундорой.

Так Тим Цзю впервые проиграл на профессиональном ринге, а Себастьян Фундора стал чемпионом мира по версии WBO и WBC в первом среднем весе. После объявления результата Цзю похвалил Фундору и признался, что рассечение помешало ему выиграть. Он добавил, что хочет реванша или боя с кем-то из топов. Но без поясов выбить топовый бой – против Теренса Кроуфорда и Эррола Спенса – будет трудно.

Фундора ничего не сказал про реванш, отблагодарив Цзю за бескомпромиссный бой. Затем на ринг зашел Эррол Спенс и заявил, что хочет подраться с Фундорой – новый чемпион отказался. Странно, что на ринге не было Кроуфорда, который теперь может лишиться титульного шанса. Но у него больше шансов получить титульник, чем у Цзю сейчас.

Соперник Тима Цзю – самый тощий боксер мира. Двухметровый, но 70 кг

Фото: Gettyimages.ru /Louis Grasse, Chris Hyde, Bradley Kanaris, Adam Bettcher, Steve Marcus