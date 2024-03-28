Соперник Тима Цзю – самый тощий боксер мира. Двухметровый, но 70 кг

И выше на 23 см.

31 марта чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO Тим Цзю проведет защиту пояса против Себастьяна Фундоры . Изначально Цзю готовился к бою против Кита Турмана в промежуточном весе, но тот снялся из-за травмы бицепса.

Вместо Турмана против Цзю выйдет Фундора, который совсем не похож на Турмана: боксирует в контратакующей манере и не имеет таких же габаритов. Его рост – 197 см, но он не работает на дальней дистанции, а рубится на ближней. Цзю ниже Фундоры на 23 см.

Фундору приучили к боям на ближней дистанции – его отец считал, что двухметровый размах рук опаснее вблизи

Журналисты часто спрашивали у Фундоры о занятиях баскетболом с его габаритами, но он ответил , что плохо скоординирован для этого вида спорта и не умеет ни бросать, ни обводить.

Так как его отец Фредди Фундора в прошлом был боксером с одним боем в профессионалах, то видел детей только в боксе. Фундора-младший вдохновился примером отца и старшего брата и занялся боксом в девять лет.

После четырех успешных боев на старте профессиональной карьеры Фундора-старший обратился к топовому промоутеру Сэмпсону Левковицу, но тот сначала отказал, потому что считал его сын слишком худым.

«Я сказал: «Я не буду работать с вами. Ваш сын выглядит очень хрупким. Он слишком высокий и худой. Не хочу, чтобы случилась трагедия». Фредди сказал мне: «Хорошо. Я дам ему бой с непобежденным парнем [Виктором Тони]. Посмотришь на него?»

Себастьян выиграл тот бой решением. Затем я отвез его в Южную Америку, где он провел еще два тяжелых боя и выиграл их решением. После трех поединков я подписал с ним контракт», – поделился Левковиц.

У Фундоры кубинские корни от отца и мексиканские от матери. Но отец привил ему мексиканский стиль – бои на встречных курсах. Фундора-старший считает, что благодаря размаху рук 203 см ударная мощь сына раскрывается на ближней дистанции. Поэтому 65% побед – досрочные. «Это тот самый рычаг и то сильное качество, которое мне нужно», – объяснил Фундора.

Сейчас рекорд Фундоры – 20-1-1 с 13 победами нокаутом. За бой он выбрасывает много ударов (не менее 700 ударов за 12 раундов), но из-за заруб на ближней дистанции пропускает так же много. За всю карьеру Фундора побывал на канвасе два раза: пропустил в размене от Эриксона Лубина и Брайана Мендосы, который его нокаутировал. Но Фундора гораздо чаще заканчивал такие зарубы победами.

«Они думали, что у меня нет ударной силы, поэтому я хотел помериться с ними силами. Я создал стиль, чтобы рубиться и выбрасывать удары с ближней дистанции, и это принесло мне успех», – добавил Фундора.

У него по-прежнему сухощавое телосложение, поэтому соперники пытаются его перемолоть ударами в корпус: «Многие парни недооценивают меня из-за моего телосложения. Они сближаются и бьют по корпусу и ребрам. Думают, что сломают меня и выиграют. А потом «Ад в поднебесье» [прозвище Фундоры] их «сжигает».

При этом Фундора не обучен работе на дальней дистанции и рассказывал , что это его слабое место. «Это просто ментальная вещь, я хочу зайти туда и драться. Если понимаю, что джеб не работает, ищу что-то другое, более эффективное. Знаю, что мой джеб выглядит не так, как всем хотелось бы, но если соперник пытается оказаться у меня на груди, то джеб не будет приземляться так, как все этого хотят».

Почему Фундора такой худой?

В 2019 году Фундора-старший считал, что его сын позже поднимется в полутяжелый вес (до 79,4 кг). Спустя пять лет Фундора не сменил весовую и продолжает выступать в 69,8 кг. При этом питается как тяжеловес и мало гоняет.

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Фундора с трудом набирает вес и рассказывал, что у него нет ограничений в еде. За день до взвешивания он ест пасту с курицей, а после – картошку фри со стейком. Перед боем с Хорхе Сото даже съел килограммовый стейк за день до того, как встать на весы.

«Думаю, так быстро работает мой метаболизм. Мы много тренируемся, поэтому я сильно потею. У меня нет проблем, чтобы согнать вес до 69,8 кг. Возможно, я смогу оставаться в первом среднем всю карьеру, но посмотрим, что скажут тело и метаболизм», – объяснял Фундора.

Фундору обвиняют в читерстве – он самый высокий боец в истории дивизиона, но ни разу не проваливал весогонку.

«Они говорят из задницы – меня это не беспокоит. Я могу встать на весы прямо сейчас, и вы увидите 72-72,5 кг. Мы никогда не проваливали взвешивание. Многие бойцы, с которыми я дерусь, выглядят крупнее меня. Мы выше, но они выглядят крупнее. Я бы понял, если бы выглядел на 90,7 кг, но это не так – у меня не такая большая масса», – ответил Фундора.

Сам он не исключает, что поднимется в более тяжелый дивизион, но пока получается укладываться в лимит первого среднего веса. «Не знаю, каким будет мое тело в конце карьеры – возможно, буду боксировать в суперсреднем весе, а, может быть, и в более тяжелом».

Тим Цзю может подраться с лучшим боксером мира. Но сначала – двухметровый мексиканец-нокаутер

Фото: Gettyimages.ru /Al Bello; nine.com.au /Sean Michael Ham/TGB Promotions; Instagram/seb_fundora