Тест: угадай игрока «Барселоны» по фотографии

Сине-гранатовый тест.

В этом тесте – 9 фотографий, на каждой из которых изображен игрок «Барселоны» – действующий или игравший за нее в прошлом. Сложность в том, что все фотографии мы сделали размытыми, и чем дальше вы двигаетесь по тесту, тем сложнее угадать, кто на фото.

У вас никогда не будет таких проблем, как в тесте, с новым смартфоном OPPO Reno 10x Zoom FCB edition с тройной камерой с высоким разрешением 48 Мп – фотографии всегда будут получаться максимально красочными и четкими. Болельщикам «Барселоны» особенно приятно будет пользоваться таким телефоном, ведь это лимитированная коллекция с уникальным дизайном в клубных цветах любимого клуба.

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