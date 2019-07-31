Ромарио, Роналдиньо, Месси, Суарес и Неймар. Какая твоя любимая связка в «Барселоне»?

Лучшие связки в истории каталонцев.

Трехкратный обладатель «Золотого мяча» Мишель Платини так описывал момент, когда влюбился в футбол: «Ласло Кубала получил мяч на правом фланге и не глядя, в касание перевел его через 40 метров прямо в ноги партнеру. Я спросил у отца, как Кубале удался такой пас, а он ответил: «Потому что он увидел будущее раньше других». Сыграть так мог только тот, для кого не было тайн в футболе».

Ласло Кубала десять лет провел в «Барсе» и стал одной из величайших легенд клуба – до сих пор он и его партнер по атаке Сезар входят в топ-3 бомбардиров «Барселоны» (второе-третье сразу за Месси). Они играли лучше остальных, но забивали много не только поэтому: оба были идеально встроены в систему.

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Выдающееся чувство партнера, описанное Платини, стало одной из фишек «Барсы»: за большинством трофейных периодов стояли великие дуэты и трио. Каталонцы заполнили Youtube эстетскими хайлайтами, которые очень удобно смотреть на смартфонах OPPO Reno 10x Zoom FCB Edition. Эти телефоны созданы в партнерстве с «Барселоной», выполнены в клубных цветах и выпущены лимитированной серией – для настоящих фанатов, которые хотят быть ближе к команде.

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В рамках совместного проекта Sports.ru и компании OPPO рассказываем о четырех главных связках в истории каталонского клуба.

Ромарио – Стоичков

Зимой 94-го Ромарио попросил у Йохана Кройффа дополнительный отпуск – хотел зажечь на карнавале в Бразилии. Тренер ответил: «Лети, если забьешь два «Реалу». Мотивированный бразилец сделал хет-трик и голевую и вынес «Мадрид» со счетом 5:0. Единственный гол, в котором он не принял участия, придумал Стоичков: пробежал галопом через полкоманды и заработал шикарный штрафной для Кумана.

Когда Ромарио переходил в «Барсу», симбиоз между ним и болгарином казался невозможным. Обоих обвиняли в эгоизме, говорили, что они затачивают командную игру под себя и потому не смогут сосуществовать, как не способны делить один прайд два альфа-хищника. Оба были известными хулиганами, дрались с игроками и ссорились с тренерами и судьями. Быстрые на кулаки и слова, Ромарио и Стоичков были бомбой, грозившей разорвать «Барсу» изнутри – драку между ними ждали раньше, чем голов.

Получилось наоборот: Стоичков был единственным другом Ромарио в «Барсе». И единственным, с кем он общался.

Их дети ходили в одну школу. Их жены дружили. Они дрались друг за друга и отмазывали один другого перед Кройффом (Стоичков стал крестным сына Ромарио и вырубил папарацци, который пытался снять младенца). И поддерживали в любой ситуации: когда бразилец ударил Симеоне и получил красную (удар был жестким, Диего не пришлось симулировать: кровь брызнула на воротник и плечо), Стоичков восхищенно сравнил его с Тайсоном.

«До сих пор не понимаю, как так вышло, что мы сдружились, – вспоминал Стоичков. – Ромарио был замкнутым, а я общительным. Он любил поспать, а мне нравилось бодрствовать. Мы были как день и ночь, но с самого начала стали друзьями. В то время мы были неразлучны».

Одна из самых фэнтезийных вещей, которая беспокоит воображение болельщиков – Роналду и Месси в одной команде. Криш так и не перешел в «Барсу», хотя дважды был близок к этому, но масштаб вероятного доминирования представить не так уж сложно. В 1994-м Стоичков и Ромарио были величинами, сопоставимыми с Лео и Кришем. Они считались двумя лучшими игроками мира.

В том году каталонская связка забрала все три главные индивидуальные награды: Стоичков – «Золотой мяч», Ромарио – призы лучшему игроку мира по версиям ФИФА и Onze d’Or. Причем в обоих номинациях болгарин становился вторым после бразильца, а «ЗМ» просто не вручали латиноамериканцам. Когда в 2016-м France Football исправила несправедливость, приз 1994 года отдали Ромарио.

«В сезоне-1993/94 Ромарио и Стоичков были природной стихией, разрывающей на куски все на своем пути», – писал британский журналист Сид Лоу.

Конкретным выражением дружбы стала фантастическая химия и невероятное игровое превосходство. Они забивались на спор, кто больше забьет, а потом выходили и помогали друг другу. Ромарио был маленьким, безупречно техничным и невероятно непредсказуемым, специализировался на игре в штрафной и около нее. Быстрый и крепкий Стоичков любил свободные зоны, часто атаковал из глубины и с флангов. Христо разгонял атаки, разрывал соперников на флангах и чаще ассистировал, а Ромарио уничтожал в маленьких пространствах шикарной стартовой и безошибочным дриблингом.

«Барса» играла в 4-3-3: Ромарио в центре, а Стоичков на левом или правом фланге в зависимости от партнера и матча. Третий игрок атаки постоянно ротировался, к тому же всегда был с уклоном в подыгрыш (Гойкоэчеа, Лаудруп, Бегиристайн) – поэтому, несмотря на схему, они были именно дуэтом.

«Это был единственный случай в моей карьере, когда я не смог даже приблизиться к сопернику. Я был совершенно ошарашен», – описывал встречу с Ромарио и Стоичковым защитник «МЮ» Гари Паллистер. Тот матч англичане проиграли 0:4, и у полузащитника Пола Паркера возникла странная идиосинкразия: он боялся газона «Камп Ноу», а по ночам видел кошмары про Стоичкова и Ромарио.

Они забили 56 голов за сезон на двоих, несмотря на постоянную ротацию (лимит разрешал 3 легионеров на поле, а в «Барсе» их было четверо (еще Лаудруп и Куман) – и все были лучшими в команде). Выиграли Ла Лигу, Суперкубок Испании и вышли в финал Лиги чемпионов. И были безусловно лучшим атакующим дуэтом в истории клуба – даже несмотря на то, что вместе играли всего полтора года.

Была бы «Барса»-94 такой мощной, если бы не эта связка? Вряд ли. Уже в 93-м говорили, что «дрим тим» умерла. Стоичков и Ромарио стали электрическим разрядом, продлившим на год великую эпоху.

Роналдиньо – Деку – Это’О

В истории «Барсы» были две доминирующие команды – «дрим тим» Кройффа и тотальная машина Гвардиолы. А между ними – необычная творческая мастерская Райкарда.

Гвардиола и Кройфф давили соперников и забирали трофеи мешками. Команда Райкарда часто проигрывала, пять лет провела не слишком стабильно и не так продуктивно, как могла бы, но болельщики «Барсы» относятся к ней с особенным теплом. Она была эстетской и очень живой, без малейшего намека на автоматизм в командных и индивидуальных действиях.

Лицом необычной команды стало трио Деку – Роналдиньо – Это’О. Оно сформировалось в 2004-м и в следующие два года пугало и восхищало Европу. В этот период они выиграли пять трофеев: дважды подряд стали чемпионами и обладателями Суперкубка Испании, а в 2006-м украли у Венгера победу в Лиге чемпионов. Возможно, они бы оформили первый требл «Барсы» еще до Гвардиолы, но клуб забил на Копа дель Рей: трио ни разу не сыграло в Кубке.

Роналдиньо играл свободного художника с уклоном в атаку, минимальным участием в отборе и формальной привязкой к левой стороне поля. Деку был полузащитником в 4-3-3 и подстраивался под свободную роль Ронни, ломавшую рамки схемы. Это’О завершал атаки, но форвардом штрафной никогда не был: много работал по всей ширине поля и благодаря удару и скорости нес угрозу на любой дистанции от ворот.

За эти два года они забили 115 голов на троих – больше половины всех голов «Барсы» в этих сезонах. Если они не забивали – записывали ассисты, если не участвовали в голе – значит, вообще не выходили на поле. Но их сила была не в финтах, проходах и тонких голах. Трио восхищало абсолютной непредсказуемостью: казалось, будто они сами от себя не ожидали того, что делали с мячом в следующий миг.

Хави – Иньеста

Наверное, Иньеста и Хави были самой синергичной парой полузащитников в истории футбола. В современной истории – наверняка. Они были настолько органичны, что казались одним целым.

Оба были техничными, легко обрабатывали сложные передачи и уходили из-под опеки легким дриблингом. Оба великолепно двигались без мяча и создавали пространство для партнеров. Оба выглядели маленькими, слабыми, но много бегали и отрабатывали в отборе. Оба влияли на игру гораздо больше, чем выражала статистика.

«Фишкой «Барсы» были эти чудесные клещи, – писал в автобиографии Алекс Фергюсон, – ростом по 170 см и с храбростью львов. Они все время контролировали мяч и никому не позволяли прессовать и пугать себя».

До назначения Гвардиолы Иньесту и Хави выпускали на поле по отдельности – считалось, что они несовместимы и ослабляют полузащиту, действуя в паре. Придя в «Барсу», Пеп первым делом создал связку Иньеста – Хави и через них передал команде свои идеи. Благодаря им «Барса» так быстро приняла его систему и сходу выиграла требл, а потом несколько лет доминировала в Европе.

«От первого до последнего матча Хави был самым влиятельным игроком в «Барсе» и сделал для клуба больше, чем любой другой футболист. Он стал легендой. История разделилась на до и после Хави», – восхищался Стоичков.

Иньеста и Хави управляли игрой и ритмом, напрямую повлияли на величие и сумасшедшую статистику Месси, отдали 324 ассиста на двоих и выиграли больше трофеев, чем любые испанцы до них. Когда Иньеста закончил, редактор France Football официально извинился за то, что Андрес ушел без «Золотого мяча».

Месси – Неймар – Суарес

«С тех пор, как я родился, не было другого настолько могущественного и талантливого трио», – говорил Сеск Фабрегас.

Суарес, Неймар и Месси уничтожали все, что оказывалось между ними и воротами. Они забивали столько, сколько хотели, обыгрывали тогда, когда желали, и в кайф закатывали в пустые после альтруистических перепасовок. Призванные перезапустить доминирование «Барсы» после ухода Пепа, они, вероятно, были самым ужасающим трио в истории.

Чтобы собрать их, «Барса» потратила два года, 170 миллионов евро и нервы после многочисленных скандалов (связанных в основном с переходом Неймара). И оно стоило того. В следующие три года каталонцы выиграли 8 трофеев, включая требл в сезоне-2014/15. Неймар, Суарес и Месси забили 364 гола и сделали 171 голевую.

Трио распалось в 2017-м, когда Неймар убежал из-под тени Месси в парижский денежный рай. Но перед этим бразилец рассказал CNN секрет чудовищной эффективности великолепного трио: «Забота, уважение и дружба. Мы каждый день тренируемся вместе и помогаем друг другу – три футболиста, три звезды своих стран, соединившиеся в «Барселоне».

С тех пор, как MSN распалось, «Барса» ни разу не выходила в финал Лиги чемпионов. Они идеально подходили друг другу: техничные форварды с классной культурой паса, всегда готовые поделиться голом с партнером. Даже после ухода Неймара друзья не рассорились и создали отдельный чат в WhatsApp, а теперь могут воссоединиться: за два года в Париже Неймар настолько соскучился по альтруистичной каталонской атмосфере, что просится обратно.

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Фото: twitter.com/fcbarcelona; REUTERS/Gustau Nacarino (2,3), REUTERS. Ina Fassbender; Gettyimages.ru/Claudio Villa, Alex Caparros, David Ramos