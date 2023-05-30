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История Константина Игропуло.

Третий эпизод документального сериала «Один на один» расскажет про Константина Игропуло – звезду российского гандбола, который с лета 2022-го начал тренировать «Барселону».

Пересказываем самое яркое.

У Игропуло есть еще греческий паспорт – отец хотел, чтобы он без проблем уехал в Европу

У Константина есть не только российское, но и греческое гражданство. В Афинах он оказался в 16 лет. «Папа очень сильно помогал в карьере. Он в гандболе разбираться начал после того как много-много лет смотрел мои игры и в самом начале моего пути в России было такое правило, что игроки до 25 лет не могут уезжать за границу».

У Константина была тесная связь с отцом: «Он снимал на камеру мои тренировки, игры. На Panasonic 9000 с зумом и кассетами. Потом он собирал эти видео, отправлял их моей сестре в Грецию и она их показала одному из тренеров афинской команды, где я и оказался».

В итоге юный Игропуло перебрался в Грецию, но стал сильно скучать по суровой российской зиме: «Сейчас я понимаю, что у меня были неплохие условия для 16 лет, но я скучал, сходил с ума.

В центре города есть старый спортивный клуб «Панеллиниос». Когда первый раз за 20 лет выпал снег, огромный легкоатлетический стадион засыпало. Я вытаптывал на поле огромные буквы и написал слово «Россия». Так и не смог перебороть себя и выступать за другую сборную».

Константин решил вернуться в Россию – и уже в 21 год выиграл еврокубок с «Чеховскими медведями»

Игропуло вернулся в родной Ставрополь. «Помню разговор с мамой, когда в середине года опять у нас не было ни копейки денег. Мы не получали зарплату по полгода и она мне говорит со слезами: «Может, ты все-таки переведешься на очное обучение. Сколько ты будешь еще дурачиться, жить нужно». Мне так плохо стало. Я ушел, ночевал у Димы дома (они дружат почти 35 лет – Sports.ru)».

Со временем все стало налаживаться, Игропуло пригласили в базовый клуб для сборной, «Чеховские медведи». «Пришлось сказать, что у меня нет никаких долгов по зарплате, – рассказывает Константин. – Если бы сказал, что полгода не платят, мог бы уйти просто так. Но я не мог так уйти из Ставрополя: там у пацанов тоже нет зарплаты, у них был шанс хоть что-то получить за меня».

Уже в 21 год Игропуло выиграл еврокубок – первый и пока единственный для российских клубов. Это был Кубок обладателей кубков ЕГФ, второй по значимости после гандбольной Лиги чемпионов.

В 2015-м Константин играл за немецкий клуб «Фюксе Берлин». В чемпионате дела шли не очень, и Игропуло решил замотивировать партнеров: если в этом сезоне выиграет еврокубок, то сфотографируется голым.

В итоге Игропуло снова забрал Кубок обладателей кубков – пришлось выполнять обещание: «Трофей был в сделан в основном из железных прутьев, и он прозрачный. В конце сезона так угорали. Мне было абсолютно все равно: хоть с кубком, хоть без него фоткаться».

Игропуло в начале 2010-х разрывал в роли игрока «Барселоны», а летом 2022-го стал тренером

Константин уехал в «Барселону» после шикарного ЧМ-2009: «Попал в элиту в условиях жесткой конкуренции внутри команды. На ЧМ-2009 был одним из лучших бомбардиров».

В итоге Константин собрал в Каталонии все трофеи: чемпионат Испании, Кубок Короля, Лига чемпионов. Вот секрет его побед: «Я не понимал: можно мне отдохнуть или нет. В моей жизни не было загулов, отрывов».

В 2020-м он закончил игровую карьеру из-за травм и стал тренером. Сначала с родным клубом из Ставрополя, в который никто не верил, выиграл Кубок России, а летом 2022-го получил приглашение в «Барселону».

Ради переезда в Испанию, Константину пришлось оставить семью и друзей, решение далось непросто: «Приехал сюда в августе с одной сумкой и с самолета – на тренировку. На поиски жилья не было времени. Я не понимал, как приедут мои дети по двум причинам: основная – что мы с бывшей женой не вместе, вторая – логистика сейчас непростая. Я буду видеть их в основном в России».

Старшей дочке 8 лет, сыну – 3, младшей дочери исполнился в ноябре год. «Несмотря на весь трэш в наших отношениях, никто из нас [c женой] даже не сомневался, что мы хотим этого ребенка», – говорит Константин.

В «Барселоне» Игропуло сразу пришло письмо от президента футбольного клуба Жоана Лапорты – он поприветствовал российского тренера. Внутри клуба есть отдельная почта, которая приходит от боссов.

«К концу сезона бывает общий ужин со всем руководством клуба. Вернулись после победы в ЛЧ в 2011 году, были прописаны премии в районе 80 тысяч евро, но на ужине Лапорта сказал, что их удвоили».

Константин с теплотой вспоминает отца – в конце жизни он сильно болел

Игропуло потерял отца еще в начале 2010-х – его накрыло сразу несколько жутких болезней:

«Папе было 72 года. Болел в конце жизни, и этот круг болезней замкнулся. Лечили одно, болело другое. Сначала ему поменяли тазобедренный сустав, потом была операция на сердце: ему раскрыли грудную клетку, какое-то время доставали сердце. После этой операции у него изменился характер. Во время реабилитации были состояния, когда его было не узнать».

Игропуло-старший гостил в Барселоне, когда у него обнаружили рак горла. Потом поехал домой, сделал операцию в Санкт-Петербурге. Учитывая клапан в сердце, назначенные препараты помогали в одном и осложняли другое.

Возможно, повлиял яркий образ жизни отца: «Папа был музыкантом, жил весело и бурно. Я об этом узнал уже в зрелом возрасте. Он был крутой: писал стихи, играл на басе, потом на фортепиано. Обожал джаз».

***

Игропуло приезжает в Барселону не первый раз, но без семьи по-прежнему тяжело: «Почувствовал себя немножко одиноким за это время. Понял, что мне не нравится быть одному. Надоело, если честно.

Горы, море, Барса – это что-то знакомое, близкое, приятное, но дом у меня один, в Ставрополе. Во мне течет греческая кровь, очень горжусь своим происхождением, предками. Точно так же я горжусь русской мамой.

Когда спрашивают откуда ты, всегда говорю: «Я из Ставрополя». Флаг Ставропольского края всегда со мной, в любом путешествии. Дань моей Родине».

«Когда зовет «Барселона», ты приперт к стенке». Звезда нашего гандбола Константин Игропуло – теперь тренер лучшей команды мира