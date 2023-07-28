Саудовская Аравия вливает миллиарды в автоспорт: спонсирует «Ф-1» и свой Гран-при, делает гоночное топливо. Идет по дороге России?

Саудовская Аравия – главный источник cпортивных новостей в последнее время. В первую очередь вы могли слышать о футболе – в местный чемпионат этим летом переехала куча звезд, на которых суммарно потратили почти миллиард евро.

Но страна вкладывает кучу денег и в автоспорт – причем еще с начала 2018-го: то есть уже пять лет. В итоге у Аравии уже есть Гран-при «Формулы-1» и другие ключевые соревнования, а в планах – создание собственной команды и суперсовременного автопарка.

И вы удивитесь, насколько этот путь похож на Россию!

Саудовская Аравия захватывает автоспорт: 450 миллиардов для «Ф-1», топливо для «Ф-2», свои гонки

В начале 2018-го на стадионе короля Фахта в Эр-Рияде состоялась 29-я Гонка чемпионов. Это зимний полутоварищеский заезд между звездами автоспорта разных серий на странной технике в формате одного короткого спринта, где редко кто-то выкладывается на полную, но из-за широкого представительства, отсутствия топовых гонок зимой и необычного формата гонка привлекает внимание фанатов. В то время ивент как раз остался без стабильного формата, места проведения и финансовой поддержки – и власти полуострова решили поэкспериментировать.

Тогда Саудовскую Аравию приехало не слишком много чемпионов «Формулы-1», но на стадион пришло достаточно народа – власти чуть ли не впервые увидели масштабный интерес населения к автоспорту. Спрос решили удовлетворять – на первом этапе через самые достижимые и простые в организации городские заезды И в декабре того же года в Диръии прошел первый этап «Формулы Е», в котором победил Антониу Феликс да Кошта. Та гонка суммарно собрала более 23 тысяч зрителей.

С тех пор саудовцев не остановить. За пять лет список международных соревнований расширился, а денежный поток стал больше:

«Формула-1»

На данный момент в календаре есть только один этап – в Джидде. За два года на территории Саудовской Аравии успели провести 3 Гран-при.

«Формула-1» останется минимум до 2026-го, но страна уже предпринимает попытки по полноценному перехвату чемпионата. Bloomberg писал, что Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) предлагал «Либерти медиа» 20 млрд долларов на покупку всего чемпионата (LM потратил 8,4 млрд), но получил отказ.

Но интерес к серии со стороны Саудовской Аравии только растет. У ESPN есть данные за 2022-й, которые говорят: в том году доля телезрителей была самой высокой с момента возвращения «Формулы-1» в страну в 2018 году. Особо увеличила популярность «Формулы-1» среди женщин и подростков (которые осваивают симуляторы от EA Sports).

Параллельно с проведением одного этапа в Саудовской Аравии власти готовят, видимо, второй. Причем, по данным ESPN, он пройдет в одном из самых популярных развлекательных комплексов страны – в «Киддии» (стоимость проекта составляет 8 млрд долларов). Это развлекательный парк на территории в 334 кв.км – в 2,5 больше Disney World. Там есть большой парк аттракционов Six Flags, аквапарк (проект которого стоил, по данным Construction Week, более 18,3 млн долларов), площадки для проведения различных мероприятий (концертов и т.д.) и многое другое, включая автоспортивный парк.

Контракт на проведение гонки в Саудовской Аравии заканчивается в 2026 году – к тому времени саудиты планируют сильно увеличить свое влияние в «Ф-1». Изначально власти планировали перенос Гран-при из Джидды в «Киддию». Но «Формула-1» оказалась очень популярной серией для Саудовской Аравией (генеральный директор SMC Мартин Уитакер отмечал рост интереса со стороны местного населения к гонкам «Ф-1»). Поэтому власти поняли, что выгоднее побороться за проведение еще одной гонки.

Руководитель Федерации принц Аль-Абдулла Аль-Фейсал говорил о желании создать собственную команду за пределами Европы – с финансовой поддержкой государственного фонда Саудовской Аравии. Причем во главе поставили бывшего менеджера чемпиона мира Жака Вильнева и создателя другой гоночной команды «БАР-Хонда» (теперь превратился в «Мерседес») – план заключался в базированни в Персидском заливе, основании полностью гендерноравной команды и масштабных долгосрочных вложениях. Проект назвали Formula Equal и подали заявку на вступление в «Ф-1», но его не приняли.

Тем не менее, Аравия точно не собирается сдаваться – у них явно готовится что-то еще, судя по словам принца Халида бин Султана Аль Фейсала:

«У нас есть 20-летняя программа, которая, как мы рассчитываем, запустится в конце 2023 – начале 2024 года. Наша цель – не просто проведение международных соревнований, мы хотим участвовать активнее. Мы хотим, чтобы у нас были инженеры, механики, хотим строить машины, действовать креативно.

Мы очень хотим, чтобы у нас был чемпион, гонщик, который сможет соревноваться в «Формуле-1», пилот в MotoGP. Мы активно вкладываемся в инфраструктуру, в строительство автодромов в Саудовской Аравии. Мы хотим создать академии, чтобы добиться большего вовлечения: саудовские команды с саудовскими или другими гонщиками. Впереди большой путь, но, надеюсь, к 2030-му, 2035-му, 2040-му мы достигнем своих целей».

«Формула Е»

Этап главной электросерии планеты все еще проводится в Дириъе по дорожному треку Эр-Рияда: в 2018-м контракт заключили сразу на 10 лет и, ничего не мешает продлиться и дальше.

Промоутеры довольны посещаемостью: на заезды так и приходит по 20 тысяч человек в день, суммарно за этап количество визитов оценивается в 100 тысяч, под обслуживание гонки и для развития города в районе трека построили 16 отелей. И даже в пандемийный 2021-й Аравия заработала благодаря 1000 ВИП-гостям.

Сумма взноса за каждый заезд не разглашается, но с 2026-го этап вполне может отправиться в путешествие по королевству – ведь гонку «Формулы Е» и задумывали, что показать миру все уголки Аравии. Самые очевидные претенденты – все те же Джидда, Кидия и Неом.

«Дакар» – главный ралли рейд планеты

В 2020-м в Саудовская Аравия провернула гениальную сделку: подхватила оставшийся без финансовой поддержки в Южной Америке легендарный «Дакар» – и вернула его в пески. Маркетинговая история вышла просто потрясающей – ведь рейд почти прибыл на родину! В итоге и участники только хвалили новые издания за старый дух и аутентичность, и местные облюбовали дюны для просмотра заездов.

Финансово сделка тоже вышла шикарной: по данным сервиса Sports Pay Outs, в 2020-м общий доход «Дакара» составлял 300 млн долларов, в 2021-м – 325 млн, в 2022-м – 800 млн, в 2023-м – вновь 800 млн. Экономический эффект от все новых и новых маршрутов по красотам Аравии, должно быть, и того больше.

Сам рейд первоначально привезли на пять лет, и сперва ходили разговоры о коллаборации с другими странами полуострова для обогащения маршрута. Однако финансовая отдача от демонстрации каждого уголка королевства оказалась настолько мощной, что идею пока отложили и решили сперва прокатить рейд по всем возможным местам (может, и несколько раз). Похоже, «Дакар» на полуострове надолго.

Государственная нефтяная компания Aramco – мощный спонсор «Ф-1» и команды в «Ф-1», производитель топлива для «Ф-2»

Нефтяная компания Aramco – главный спонсор всех гоночных соревнований, которые проходят на территории Саудовской Аравии. В 2019-м она впервые пошла за рубеж для спонсирования Райамы Юффали – первой саудовской гонщицы, которая вышла на старт заезда в Европе (британская «Ф-4» в 27 лет).

А в 2020-м пришло время высшей лиги: еще до старта сезона Aramco подписалась с «Ф-1» и заклеила своей рекламой половину трековых баннеров и часть Гран-при. The Sports Rush инсайдит детали: соглашение Aramco и «Ф-1» запланировано на 10 лет с общий фондом в 450 млн долларов.

Помимо титульного спонсорства домашнего этапа, нефтекомпания получила брендинг тестов и Гран-при Великобритании – формального родоначальника всех чемпионатов мира в классе.

Еще Aramco в 2022 году запустила сотрудничество с «Астон Мартин» – не просто спонсором, а поставщиком топлива. На официальном сайте Aramco красиво заявлено: «Как глобальные спонсоры «Формулы-1», которую обожают более 1,56 миллиарда фанатов по всему миру, мы смогли продемонстрировать наше стремление раздвинуть границы в топливной эффективности и производить лучшие, более чистые и ориентированные на будущее транспортные технологии. Наши действия направлены не только на спортивный успех, но и на решение глобальных экологических проблем. Теперь мы делаем скачок вперед, интегрируя наши ресурсы и результаты исследований в работу «Астон Мартин». Это позволит нам вывести технологии и тесты из лабораторий на трассу».

Также в прошлом году Aramco подписалась с «Формулой-2» и «Формулой-3» на поставку экологически чистого топливо, с 2024-го. В 2025-м Aramco предоставит командам из серии топливо с синтетическими компонентами. В 2027-м все команды перейдут на полностью синтетическое горючее. Представители Aramco говорят, что его будут изготавливать специальные предприятия с использованием возобновляемых источников энергии. Такое топливо при производстве синтетического топлива углекислый газ поглощается, а его количество в атмосфере не меняется.

И если вы еще и любите почитать про «Ф-1» на английском, то Aramco и здесь вас достанет: ее реклама полностью захватила один из главных гоночных ресурсов об автоспорте The Race (основана бывшей редакцией Autosport – самого старого и уважаемого в сфере). Ваши глаза везде найдут Aramco, куда бы вы ни посмотрели в связи с «Ф-1».

Своя гоночная госкомпания для продвижения саудовцев во всех видах гонок

В 2021 году Аравия запустила программу SMC или Saudi Motorsport Company – для объединения всех авто и мотоспортивных соревнований в рамках одного коммерческого предприятия. SMC не просто рассматривает возможность проведения иностранных серий, но в ближайшем будущем сосредоточится на разработки собственной. Параллельно SMC займется развитием местных талантов, которые получат все необходимые знания и навыки для карьеры в автоспорте. Ее лидер Мартин Уитакер (продавал «Ф-1» и WRC телевидению до октября 1999-го, затем возглавлял международный «Макларен», гоночное подразделение «Форда», и до 2010-го рулил Гран-при Бахрейна) объяснил:

«Дело не в том, чтобы подготовить новых пилотов «Формулы-1» из Саудовской Аравии. Дело даже не в том, чтобы обеспечить различные серии потенциальными гонщиками. Мы стараемся создать все условия, чтобы молодые люди и девушки получат специальное образования для начала карьеры в автоспорте – не все станут профессиональными гонщиками, но многие смогут стать должности менеджеров, инженеров или какие-либо еще».

Основатель «Формулы Е» и Extreme E Алехандро Агаг, в одном из интервью восхитился нарастающим авторитетом Саудовской Аравии в автоспорте: «У них есть «Формула-1», «Формула Е», Extreme E (серия электровнедорожников – Арваия забрала пустынный этап себе, но пока впечатляющего успеха новый чемпионат не обрел – Sports.ru) и «Дакар». Ни у одной страны нет такого набора гонок, как у Саудовской Аравии – и это восхищает. Мне нравится, как саудовцы продвигают свою страну – вскоре они построят ведущую автоспортивную державу».

А почему Саудовская Аравия вообще так вкладывается?

Как часть национальной программы Vision-2030. Официальный сайт посольства Саудовской Аравии в США раскрывает ее в три пункта.

Первый – диверсификация экономики и создания дополнительных рабочих мест в стране. Плюс снижение влияния нефти на экономику.

Второй – прозрачность в управлении страны: «Саудовская Аравия сосредоточится на подотчетности, прозрачности и эффективности своей стратегии управления».

Третий – основной упор на народе и исламской вере. Саудовская Аравия планирует повысить число посетителей Мекки за пределами месяца хаджа с 8 млн в год до 30 млн, формирует план по созданию исламского музея, содействуют росту культурных и развлекательных возможностей в Королевстве. Плюс – развивать спорт в стране. Власти Саудовской Аравии разочарованы слабой физической формой местного населения и желают мотивировать людей на занятия спортом.

Все это – в совокупности с желанием развивать туристический потенциал и привлекательность Саудовской Аравии. В программе Vision-2030 есть пункт, по которому к 2030 году число туристов в Саудовской Аравии должно достать до отметку в 100 миллионов человек. Популяризация спорта в целом (и автоспорта – в частности) поможет с этой задачей.

Президент Саудовского автоклуба Халид бин Султан Аль Фейсал уже гордится достигнутым:

«Это масштабная программа, но мы не развиваем ее обособленно от других отраслей. Нам важно показать: автоспорт – для всех, он рядом. Проект «Киддия» подтверждает это. Государство нацелилось на полноценную интеграцию различных видов спорта в жизнь обычных граждан и использует каждую возможность для этого. Это касается и автоспорта. У нас есть масштабные планы на развитие, есть специально выделенные средства от государства и взаимодействиями с различными правительственными компаниями и фонда. Делаем ли мы что-то великое? Да, у меня есть такое ощущение».

«Называете это «отмыванием репутации через спорт»? Да мне плевать! – заявил наследный принц страны Мохаммед в интервью Fox News в ответ на подозрения о «втором дне» кампании по привлечению топовых чемпионатов в Аравию. – Если это продолжит разгонять экономику страны, тогда я продолжу заниматься «отмыванием». У нас уже зарегистрирован рост ВВП на 1% за счет спорта, и мы целим в рост еще на 1,5%. Называйте это как хотите, но мы собираемся забрать эти 1,5%».

Чем же это похоже на Россию?

Если заниматься простым перечислением, то можно здорово удивиться. Россия далеко обгоняла саудовцев!

– У России есть «свой «Дакар» – рейд «Шелковый Путь» проводят с 2009-го (первые два года его организовывал даже промоутер «Дакара» A.S.O!), его протягивали по другим странам (Казахстан, Туркменистан, Монголия и Китай) и приглашали всех тех же участников, что и на «Дакар» (пока можно было),

– В Москве пробовали проводить «Формулу Е» – еще в первом сезоне!

– В России был свой Гран-при «Формулы-1» – на полугородском «Сочи Автодроме». И его даже хотели перенести на специально построенный трек – «Игора Драйв» под Питером.

– Были и государственные спонсоры – «Аэрофлот» и «Ростех», владевший контрольным пакетом «АвтоВАЗа» и «Вертолетов России», поддерживали карьеру Виталия Петрова – первого русского гонщика в «Ф-1». А в 2002-м «Газпром» спонсировал «Минарди».

– Создавали в России и собственную программу развития автоспорта – «СМП Рейсинг» под управлением Бориса Ротенберга. Она готовила юниоров в картинге, проводила собственную «Формулу-4», продвигала лучших россиян в европейские молодежки, дошла до «Ф-1» с Сергеем Сироткиным, а еще участвовала в гонках на выносливость (например, на «Ле-Мане» и в WEC) и разрабатывала (и разрабатывает) собственные спортпрототипы. Под ее эгидой проводится и РСКГ – чемпионат России по кольцевым гонкам. Все выглядит как похвальная частная инициатива, но расследование признанного в России иностранным агентом издания «Агенство» раскрыло: спонсируют гоночные активности «Газпром» и «Газпром нефть» на сумму в около 1 миллиарда рублей.

Да, за полтора десятилетия Россия накопила три трека, пригодные для «Ф-1», четверо российских пилотов участвовали в «Ф-1», гонщики из России выигрывали «Ф-3», GP3 и «Мировую Серию Рено», у России были свои команды и подиумы на «Ле-Мане», не говоря уже о рейдовом доминировании «КАМАЗа».

Потрясающе! С нынешних позиций действительно выглядит как мощная экспансия.

Не повторит ли Саудовская Аравия путь России до конца?

Сейчас же от старых успехов России в автоспорте осталось не так уж много: «СМП» пытается вывезти машины«Ф-4» для пересборки юниорской серии и создает по старым знаниям странный «суперболид» BR03, на трассах для «Ф-1» катает РСКГ, «Эндуранс» и Российская дрифт серия (справедливости ради, одна из сильнейших в мире). Но у Саудовской Аравии сейчас в принципе все по-другому.

В России часть активности (вроде прихода в автоспорт «Маруси» или продвижений Квята или Мазепина, строительства трека «Москоу Рейсвей» – примеров немало, на самом деле) все же были частной активностью на личном энтузиазме. Такое временами происходит в любой стране.

Вторая часть заключалась в намерении выстроить красивый образ современной, продвинутой, достойной уважения во всех смыслах страны. Действия по привлечению мирового автоспорта как бы говорили: «У нас тоже все может быть как у вас, мы ничуть не хуже, и можем даже лучше все сделать». Олимпиада в Сочи, Чемпионат мира по футболу – события из того же ряда: работа исключительно на образ, без второго дна в виде намерения перестроить экономику коренным образом, закрепить туристическую привлекательность и в целом приблизиться к миру.

Саудовская Аравия тоже проходила такую стадию – в конце 1970-х, когда спонсировала новую силу пелотона «Уильямс». Все первые титулы легендарной команды взяты в ливрее арабских спонсоров – и запала «ради образа» хватило на 5 сезонов.

Теперь же саудовцы вернулись с четким видением и планом. Более того, они уже получили первые подтверждения его ценности: доходы заездов выросли, посещаемость гоночных ивентов выросли, аудитория – тоже, а общий спортивный сегмент добавил ВВП. Права на трансляцию футбольного чемпионата раскупают по всему миру, а в гонках Аравия – один из самых влиятельных игроков.

Кажется, так просто Аравия с автоспортом уже не расстанется.

Фото: Gettyimages.ru/Ryan Olson/Bloomberg, Mark Thompson, Dan Mullan, Clive Mason, Handout/Jaguar Racing, Dan Istitene; eastnews.ru/FRANCK FIFE; raceofchampions.com