Они спасли Россию в полуфинале: защитник на буллитах, 20-летний нападающий и вратарь, который тащил почти все

Главные герои дня.

Антон Слепышев – единственный гол России в основное время

Забросил первую и последнюю шайбу сборной с игры – без этого теоретически могло не быть никакого овертайма и серии буллитов. В самом начале второго периода получил пас на левом борту и очень легко ушел от защитника Кристиана Фолина (244 матча в НХЛ против 102 у Слепышева!) – а дальше перед ним просто не оказалось никого из полевых.

Обманул вратаря – и уложил шайбу в дальний угол.

Слепышев вообще самый активный в составе сборной в этот вечер – 5 бросков в створ.

Иван Федотов – 34 сэйва и 6 из 8 в серии буллитов

Здесь вряд ли нужны какие-то комментарии. Держал в игре, когда шведы поддавливали, стоял стеной в конце третьего периода, не дрогнул в овертайме и даже не сломался после обидной шайбы в буллитной серии – дальше тащил все намертво. Был момент, когда чуть-чуть напожарил – но не пропустил ведь.

Владимир Ткачев – главное спасение матча

Несмотря на 34 сэйва от Федотова, именно центрфорвард заблокировал бросок, который должен был стать голевым и победным для шведов. Шансов отыграться уже не было – шел овертайм.

Ткачев сначала легонько подбил клюшки Матиаса Броме – и уже помешал броску в касание по практически пустым воротам (Федотов далеко выкатился).

Броме мгновенно сделал вторую попытку – но Ткачев уже прикрыл шайбу своей клюшкой. Швед просто промазал.

Федотов уже успел занять свою позицию – а у Ткачева и Броме продолжалась борьба за шайбу. Ничего опасного Швеция так и не придумала в стопроцентном моменте.

Егор Яковлев – спаситель буллитной серии в полуфинале

Нереализованные броски Слепышева и Григоренко – и сборная России дала отличную возможность повести шведам в серии. Гусев очень вовремя реализовал свою попытку – иначе шведы вели бы 2:0.

После 8 бросков счет был 2:1 в пользу соперника – на последний буллит основной серии вышел защитник Егор Яковлев. От него зависело, продолжаем борьбу за выход в финал – или уже готовимся к бронзовому матчу со словаками.

«Не знаю, что чувствовал, когда бил буллит, – говорил Яковлев журналистам после матча. – Пока не отошел. Когда выходил, знал, что буду делать – целенаправленно бросал под мышку. Спасибо Данису Зарипову.

Очень много смотрел разных буллитов. В своей команде я постоянно их бью. Во время одной из посиделок с Данисом разговаривали об этом. Он мне сказал, что у вратарей там «мертвая зона», туда можно бросать».

Получается, можно и Даниса Зарипова в герои записывать.

Арсений Грицюк – буллит, который вывел сборную в финал

После того, как Гусев дважды безуспешно постучался в щитки Юханссона в буллитах на вылет, наверняка даже шведы подумали, что Никита выйдет третий раз. 20-летнего Арсения Грицюка, который проводит, по сути, первый полноценный взрослый сезон, никто не ожидал увидеть.

А нападающий «Авангарда» взял – и одним броском решил момент, буллитную серию, матч, вопрос с наличием медалей в принципе.

После матча он сказал, что хотел реабилитироваться (шведы забили в основное время в его смену) – кажется, у него получилось.

Алексей Жамнов и тренерский штаб – выбор игроков на буллиты

Да, главному тренеру будут припоминать выход Гусева на третий буллит – но даже это было логично: Никита забил в основной буллитной программе и не забил в дополнительной – статистика 50/50. Не такая уж и плохая.

А вот то, что на решающий буллит Жамнов выпустил защитника (пусть и привыкшего в своем клубе к таким сериям), а потом еще и 20-летнего парня с первым сезоном в карьере – это явно выход за пределы нормальности. Да, он говорит, что это были общие решения штаба, но отвечать-то за них ему в любом случае.

Только представьте, что он услышал бы, если бы Яковлев не забил или Грицюк промахнулся.

Фото: REUTERS/Annegret Hilse, Brian Snyder, Jonathan Ernst; РИА Новости/Алексей Филиппов