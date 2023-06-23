Жалгас Жумагулов, который обижается на «Бората».

У казаха Жалгаса Жумагулова не складывается в UFC: экс-чемпион AMC Fight Nights в наилегчайшем весе проиграл пять боев из шести, большинство – спорными решениями.

В ночь на 24 июня он проведет последний бой по контракту – против Джошуа Вана.

Жумагулов рос слабым ребенком, но закалился в боксе. Помогал отец, который избивал сына и пропал без вести (его ищут до сих пор)

34-летний Жумагулов родился и вырос в неблагополучном районе Актобе. Он был активным ребенком и часто приходил домой в синяках. Жумагулов уступал в силе сверстникам, поэтому пошел в бокс. Отец поощрял увлечение и давал советы, а за поражения в уличных драках избивал кнутом:

«У отца моего постоянно кнут висел. Когда он брал кнут, я говорил: «Блин, лучше руками побей!» Есть такая пословица: «Если хочешь унизить своего врага, не убирай палку от своего ребенка». Свою пользу это принесло, по воле Всевышнего, какой сейчас я есть – благодаря отцу. Своих детей тоже бью, строго держу. Шнуром бью от телефона. Если шнур беру, они страшно боятся».

Отец пропал без вести, когда Жумагулову было 13. Боец до сих пор не знает, жив ли он, и мечтает увидеться. Потеря отца потрясла Жумагулова, и он стал проблемным – много дрался и уходил из дома, ночуя на улице. Мать работала в нескольких местах, чтобы прокормить Жалгаса, его сестру и брата. Он обещал ей: «Мам, придет время, нас все будут знать». Но признает: если бы не стал бойцом, мог попасть в тюрьму или погибнуть – как его друзья (кто-то даже сел на пожизненное).

Жумагулов плохо учился и не получил аттестат о среднем образовании. В 21 год он занялся ММА – тренер жаловался, что Жалгаса приходилось вытаскивать с улицы. В 2014-м Жумагулов дебютировал в профессионалах и за два года подрался восемь раз, проиграв дважды. Зрелищный стиль привел его в Fight Night Global, где он стал звездой: набил рекорд 7-1 и стал чемпионом в наилегчайшем весе. В двух защитах пояса победил именитых бойцов: Тагира Уланбекова в 2018-м (сейчас – бойца UFC), а спустя год – Али Багаутдинова (бывшего бойца UFC).

«В Fight Nights Global было много незаконченных интриг, я хотел поставить точку и красиво уйти оттуда. Я поставил точку, всем все доказал, со всеми топами подрался, выиграл. Так что теперь дальше двигаемся. Больше, скорее всего, вы меня в FNG не увидите. Если меня UFC не подпишет, скорее всего, я завершу карьеру. Такие у меня планы», – заявил Жумагулов.

Жумагулов идет в UFC с ужасным рекордом 1-5. Но многие поражения спорные – Жалгас считает, что проиграл только раз

В июле 2020-го Жумагулов дебютировал в UFC, но неудачно: на UFC 251 проиграл Раулиану Пайве, а через полгода на UFC 257 – Амиру Альбази. Оба поражения Жалгас не признал, считая, что судьи ошиблись в единогласном решении. На сайте mmadecisions.com большинство независимых экспертов увидели поражение Пайвы и победу Альбази.

Жумагулов избежал третьего поражения подряд, после которого многих увольняют, – на UFC 264 задушив Джерома Риверу. Но в следующем бою снова проиграл – нокаутом Манелю Капе.

Это болезненное поражение: Капе сравнивал Жумагулова с Боратом, обещая поставить казахов на колени. В соцсетях Капе написал: «4 декабря не будет пощады Борату. Я царь во дворца, нраааииица». В Казахстане отсылку к «Борату» не оценили, раскритиковав Жумагулова за поражение.

Жумагулов обещал исправиться и показать лучшую форму, но проиграл два раза подряд раздельным решением – Джеффу Молине (первому открытому представителю ЛГБТ в UFC) и Чарльзу Джонсону. На mmadecisions.com все эксперты, кроме одного, увидели поражения Молины и Джонсона.

Жумагулов возмутился решением и на эмоциях объявил об отставке после поражения Джонсону: «Все видели бой, говорить нечего. Это был мой последний бой! Больше я драться не хочу. Какой уже бой пашешь, делаешь все, а судьи не отдают бой. Я сейчас не говорю на эмоциях, как есть. Всем рахмет, кто болел за меня».

Спустя неделю Жумагулов признал, что погорячился. У него остался один бой по контракту, а сейчас он надеется на продление: «Я хочу закрепиться в UFC, остаться здесь. Не могу сказать, что будет дальше, буду ли продолжать карьеру и продолжу ли ее в другой лиге. После боя будет видно, а спешить сейчас и забегать вперед я не буду. Настраиваюсь на предстоящий поединок».

Судейские скандалы преследовали Жумагулова еще в России. Но тогда – в его пользу: Абдулманап Нурмагомедов, тренер Тагира Уланбекова, заявлял, что оспорит «этот беспредел». Но при повторной проверке результатов ничего не изменилось – пояс остался у Жумагулова.

Жумагулов носит прическу Брюса Ли и живет с двумя женами, а на бои выходит в национальной одежде

В жизни Жумагулов – яркий и харизматичный: много шутит, а с недавних пор – носит странную прическу. Его сравнивают с Брюсом Ли, участниками «Битлз» и Пэдди Пимблеттом. Жумагулов признается, что новый образ – работа барбера из США:

«На самом деле я не пытался подражать Пимблетту этой прической. Просто я долго нахожусь в Америке и тут попался такой барбер. Они стригут по-другому, а я оброс. Конечно, я это обернул в шутку».

Другая фишка Жумагулова – многоженство [официально многоженство в Казахстане запрещено]. Сейчас у него две женщины и шестеро детей. При этом он не против жениться снова, а жизнь описывает так: «Тяжело без семьи на сборах. Когда у тебя жены, семья, к этому привыкаешь, тяжело без этого. У меня две жены и шестеро детей. Насколько тяжело с двумя женами? В принципе, нормально, уже привык. Поначалу были свои испытания, но сейчас все нормально, все наладилось».

На вопрос, к какой жене он возвращается в первую очередь, Жумагулов признался: «Уехал, например, от второй жены, иду к первой. Уехал от первой, иду ко второй. День там, день там».

В UFC Жумагулов демонстрирует казахский колорит: выходит на турниры под народную музыку и в национальной одежде. Теперь он подерется с Джошуа Ваном, который заменил травмированного Фелипе Бунеса. Это последний бой Жумагулова по контракту – его могут не продлить даже в случае победы. 34 года – серьезный возраст для наилегчайшего веса, а рекорд Жумагулова – 1-5.

Фото: globallookpress.com/ Louis Grasse; Gettyimages.ru/Jeff Bottari; instagram.com/zhumagulov_zhalgas