Тоже вспомнили 2015-й?

Случай с Дмитрием Бариновым, которого «Локомотив» выпустил в Кубке России, несмотря на дисквалификацию, напомнил дело Дениса Черышева. Его выход на поле привел к вылету мадридского «Реала» из Кубка Испании-2015/16.

Вспоминаем, что тогда произошло.

Черышев получил три желтых в предыдущем сезоне за «Вильярреал», а пострадал «Реал»

В декабре 2015-го «Реал» играл в Кубке против «Кадиса». Черышев появился в основе и даже забил – мадридцы победили 3:1. Правда, уже по ходу матча выяснилось, что Черышев не имел права выходить на поле и даже находиться на скамейке.

В предыдущем сезоне Денис играл в аренде за «Вильярреал», где получил 3 желтых карточки в кубковых матчах. Но россиянин не успел отбыть бан во время аренды, команда уже вылетела из турнира. Поэтому отстранение автоматически перенеслось на следующий сезон, который Черышев начал уже в «Реале».

Забавно, что проблему Черышева заметили не чиновники и не представители клубов. С сенсацией выступила радиостанция Cadena COPE. Через твиттер новость добралась и до стадиона «Кадиса».

Больше 30 минут фанаты хозяев кричали и пели: «Спасибо, Черышев», «Любим тебя, Черышев», «Бенитес, глянь твиттер», «Черышев не может играть». «Реал» опомнился только через 30 секунд после начала второго тайма и заменил Дениса на Ковачича.

Но это ничего не изменило – «Реал» дисквалифицировали, он вылетел из Кубка Испании, даже не сыграв ответный матч на «Сантьяго Бернабеу».

«Реал» судился. Федерация ошиблась, но дисквалификацию оставили в силе

«Реал» предупреждали. В начале сезона испанская федерация футбола RFEF разослала в клубы информацию о дисквалифицированных. В списке был и Черышев, хотя он там и подписан футболистом «Вильярреала».

Более того, с мадридским клубом связывался бывший судья и аналитик Эмилио Росанес. Перед матчем он отправил факс «Реалу» с предупреждением насчет дисквалификации Черышева. Когда ответа не последовало, Росанес позвонил в офис, но не дозвонился. По крайней мере, сам Эмилио так об этом рассказывал.

В Мадриде же настаивали, что их официально не предупредили о дисквалификации Черышева. «Реал» даже пошел в суд, где попытался доказать невиновность и обвинить в проблеме RFEF. Клуб настаивал на возмещении финансового ущерба – «Реал» недополучил денег за отмененную ответную игру на «Бернабеу».

Суд признал, что клуб должны были проинформировать, но, вероятно, факс отправили в команду, где футболист получил дисквалификацию. Кстати, президент «Вильярреала» Фернандо Роиг признал, что им приходил документ. Но даже самого Дениса никто не поставил в известность, хотя об этом говорят правила.

Несмотря на все эти факторы, суд встал на сторону RFEF. Уничижительный вердикт: «Непостижимо, что клуб уровня «Реала» не знает, каких игроков не может выпустить на поле».

Правила в Испании смягчили. Но в январе 2023-го их снова нарушили – уже в женском футболе

Дело Черышева изменило испанский футбол. В ноябре 2018-го RFEF внесла несколько правок в дисциплинарный кодекс.

Теперь все «легкие дисквалификации» (в частности, за перебор желтых карточек) распространяются только на тот турнир, в котором были получены, и не переносятся ни на следующий сезон, ни на другие турниры. С «тяжелыми дисквалификациями» (после удаления или длительное наказание с отягчающими обстоятельствами) все остается по-прежнему.

• Как ни странно, это помогло «Барселоне». Каталонская команда в 2019-м выпустила на матч Кубка Испании защитника Чуми Брандариса. Парень набрал 5 желтых карточек в «Барселоне Б» в третьем дивизионе, поэтому следующий матч должен был пропустить.

Но по новым правилам дисквалификация Чуми распространилась только на третий дивизион. А «Барса» в том сезоне дошла до финала.

• Любопытно, но уже в январе 2023-го дело Черышева вспомнили снова. Теперь пострадали женские «Барселона» и «Севилья». Обе команды выпустили в Кубке футболисток, которые удалились в предыдущем розыгрыше.

Случай бразильянки Гейзе Феррейры вообще сильно напоминает историю с Черышевым. Девушка перешла из клуба «Мадрид», который в прошлом Кубке Испании вылетел в четвертьфинале. Тогда Гейзе забила и получила красную карточку за удар в лицо. В каталонском клубе она не отбыла дисквалификацию, вышла против «Осасуны» в Кубке и забила.

«Барселона» настаивала, что клубу не приходило оповещение через систему Fenix, с помощью которой испанские команды получают информацию о дисквалификациях игроков. Тем не менее «Барсу» исключили из турнира, где она была главным фаворитом.

Фото: Gettyimages.ru/Denis Doyle