Казахстан творит историю: одержали четвертую победу в отборе на Евро и имеют все шансы на выход из группы

В этот раз пострадала Северная Ирландия.

На матч с Северной Ирландией российский тренер сборной Казахстана Магомед Адиев сделал четыре изменения в составе по сравнению с игрой против Финляндии.

Вместо Исламбека Куата, Аслана Дарабаева, Льва Скворцова и Абата Аймбетова на поле появились Еркин Тапалов, Абзал Бейсебеков, Рамазан Оразов и Максим Самородов.

Команды подходили к матчу в разной форме: гости проиграли 4 матча квалификации подряд, а Казахстан считался фаворитом. Хозяева могли и вовсе возглавить свою группу в прошлом туре, но минимально проиграли Финляндии и опустились на четвертую строчку в таблице.

Свой единственный матч в истории команды провели в текущем отборе в июне этого года, тогда Казахстан добился победы с минимальным счетом благодаря голу Аймбетова.

В Казахстане матч вызвал небывалый интерес: в VIP-ложе «Астана Арены» находились президент Касым-Жомарт Токаев, боксер Геннадий Головкин и боец MMA Шавкат Рахмонов.

Стоит отметить и полные трибуны тридцатитысячного стадиона: так много болельщиков на матчи сборной не приходило еще никогда.

Начало тайма прошло в равной борьбе: первый удар сборной Казахстана в матче нанес новичок «Бешикташа» Зайнутдинов, пробив правее ворот.

А на 27-й минуте стадион и комментаторы взорвались от восторга: Максим Самородов после передачи от Бейсебекова на замахе убрал Балларда и пробил точно в левый нижний угол. Для молодого игрока «Актобе» этот гол стал вторым в отборочном цикле: первый мяч Максим забил Словении в марте.

Самородов стал главной звездой первого тайма: сначала получил желтую карточку за симуляцию, а позже спас Казахстан от неминуемого гола. Кеннеди после паса ворвался в штрафную и сделал передачу на одинокого Макменамина: Самородов в подкате заблокировал удар соперника, а Нуралы Алип выбил мяч с линии ворот.

В перерыве Магомед Адиев заменил не вошедшего толком в игру Яна Вороговского на Тимура Досмагамбетова. У гостей Джордан Томпсон и Пол Смит вышли вместо Джорджа Сэвила и Конора Макменамина.

Начало второго тайма осталось за североирландцами: гости сильно не хотели уходить с поля с пятым поражением подряд.

На 49-й минуте команду выручил голкипер Максим Шацкий: после опасного рикошета вратарь забрал мяч. Символично, что Головкин, наблюдающий с трибун за матчем, является земляком Шацкого, и спортсмены в детстве играли в футбол на одном поле.

На 56-й минуте из-за травмы покинул лучший игрок Казахстана Самородов: вместо него на газоне появился Исламбек Куат.

Тренеры синхронно сделали замены в матче: Аслан Дарабаев вышел на поле вместо Абзала Бейсебекова, а Сергей Малый заменил Еркина Тапалова. Наставник Ирландии Майкл О’Нилл выпустил Джоша Мадженниса вместо Алистера Маккэнна.

Постепенно хозяева прибрали инициативу к рукам: Асхат Тагыберген мог забить фирменным дальним ударом, но вратарь соперника остался на месте. В самом конце встречи джокер Магомеда Адиева – Абат Аймбетов появился на поле вместо Бактиера Зайнутдинова, однако счет так и не изменился – 1:0.

Максим Самородов признан лучшим игроком матча. Нападающий получил оценку 8.3 от аналитиков из SofaScore.

Казахстан впервые в своей истории набрал больше 10 очков в отборах к ЧМ и Евро. Сборная потеряла очки лишь в 1 из 5 последних матчей отбора.

С 12 очками после 6 туров Казахстан занимает на данный момент 2-ю строчку в группе H. У Финляндии также 12 баллов, у Дании и Словении по 10 очков, но все эти сборные провели пока по 5 матчей.

Следующую игру подопечные Адиева проведут в гостях у датчан 14 октября.

Фото: KFF