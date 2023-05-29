Первый одновременный чемпион двух лиг ММА – Даурен Ермеков. Переборол Шамилова, подарил свой пояс одноклубнику и вызвал Шлеменко на бой

В 35 ставит рекорды.

В главном бою совместного турнира Naiza и Ural FC состоялось необычное событие – впервые в истории участники главного поединка разыграли сразу два пояса в среднем весе.

Российский боец и обладатель титула Naiza Руслан Шамилов (12-4) встретился с чемпионом лиги Хабиба Eagle FC Дауреном Ермековым (18-5).

Для Шамилова это была вторая защита титула: весной этого года россиянин техническим нокаутом одолел Имрана Тайсултанова. Завоевал пояс боец в 2022-м, одержав досрочную победу над Мурадом Абдурахмановым.

Тридцатипятилетний Ермеков в последнем бою на Ural FC досрочно одолел Гамзата Хирамагомедова в марте этого года, показав отличную форму и желание сражаться за титул.

В первом раунде прессинговал россиянин: у Ермекова после киков покраснела нога уже в первую минуту боя. Шамилов хотел заставить рисковать казахстанца: спортсмены обменялись плотными ударами, после одного из них Ермеков на секунду упал на пол. В конце раунда Даурен сделал проход в ноги, и попытался взять в «треугольник» соперника, но пару раз опасно получил локтем по голове и не довел свою попытку до конца.

Вторую пятиминутку Ермеков начал с хорошего хай-кика и позже ушел в ноги, переведя весь раунд в борьбу. Попытки Шамилова встать ни к чему не привели – опытный казахстанец намертво заблокировал противника, не реагируя на редкие удары. Тактика работала: после гонга Шамилов подошел к своему углу, тяжело шатаясь.

Третий раунд прошел под копирку – Ермеков намертво заблокировал Шамилова в борьбе, а редкие попытки россиянина передвинуться ближе к сетке и встать на ноги окончились неудачей.

В начале четвертого раунда Шамилов бросил размашистый боковой, но Ермеков не почувствовал удар и продолжил гнуть свою линию. Под конец раунда Ермеков чуть не угодил в «треугольник», но его соперник не завершил прием до конца.

Пятый раунд продолжился в борьбе: стоит отметить стойкость Шамилова – несмотря на откровенное превосходство Ермекова и полное отсутствие сил, боец не сдался и боролся до конца.

Результат не вызвал сюрпризов – Ермеков победил единогласным решением судей (все судьи 50-45), таким образом завоевав титулы Naiza и Ural FC.

После победы новоявленный чемпион рассказал о желании встретиться с кем-то из тройки средневесов: Шлеменко, Янамото и Минеев.

«Пока я голоден, мне не страшен «Нигерийский кошмар», «Таджикский терминатор» и «Омский шторм». Готовитесь ребята, жду боя! Если URAL FC организует бой со Шлеменко – я готов. Есть еще вариант с Янамото и с Владимиром Минеевым», – добавил боец.

После Ермеков сделал красивый жест: он прокомментировал поражение одноклубника из команды «Еркин куш» Багдата Жубаныша Казыбеку Сагыну на этом же турнире, называв его большой ошибкой.

«С моим сокомандником произошла большая ошибка. Я хочу подарить этот пояс Багдату Жубанышу. От себя. Он чемпион неоспоримый. Он не проиграл. Я знаю, как он упорно трудился в зале. Я знаю его с детства. Он заслуженный чемпион», – сказал Ермеков.

Это не единственный красивый поступок Ермекова: файтер в октагоне призвал казахстанцев помочь достроить мечеть в одном из аулов в казахстанском Атырау.

Фото: naiza.mma