«Сегодня я проиграл просто как мешок». Вартанян разобрал Резникова в Гран-при ACA

«Север-юг» не помог.

В финале Гран-при ACA Артем Резников уступил Эдуарду Вартаняну. Поединок закончился техническим нокаутом Резникова в третьем раунде: казахстанский боец проиграл бой по всем параметрам.

Артем с первого раунда пытался перевести россиянина проходом в ноги: кажется, что все силы Артема ушли на попытку перевести бой в партер. Вартанян мастерски оборонялся и контратаковал – уже в первом раунде на лице Резникова были рассечения.

Артем надеялся только на борьбу: план казахстанца провалился с треском. На старте второго раунда Резникова проводит тейкдаун, но безрезультатно – Вартанян выбирается из любых ситуаций в партере. Под конец раунда Резников получил пару опасных ударов коленом и закончил только на морально-волевых качествах.

Остаток сил в третьем раунде Артем бросил на попытку перевода в партер: Эдуард не заметил попыток казахстанца и легко освободился от захвата соперника. Дальше началось избиение: Эдуард ногой попал в голову, Резников закачался, а Вартанян обрушил град ударов на голову соперника. Дальше Вартанян провел тейкдаун, и начал добивать шатающегося на ногах соперника. В конце раунда рефери закончил избиение: Артем лежал в октагоне почти без сознания.

После боя Вартанян поступил великодушно: отдал бонус за победу в 10 000 долларов Резникову: «У Артема благородная цепь – купить квартиру своим родителям. Ему этот бонус нужнее». Всего Вартанян получил двести тысяч долларов призовых за победу в Гран-при.

Руководство ACA отреагировало на жест бойца, восполнив Вартаняну эту финансовую потерю.

Резников извинился перед своими фанатами и отцом, который лично присутствовал на бое: «Было бы обиднее проиграть в упорном бою, но сегодня я проиграл просто как мешок. В любом случае, выход в финал мирового гран-при – крутой успех».

Сразу после боя Резников был госпитализирован: боец не смог посетить посетить пресс-конференцию.

Позже Артем в социальных сетях снова извинился перед болельщиками: «Всем спасибо, кто за меня болел. Эдик был сильнее, поздравляю его с этой победой! Простите меня, что не смог оправдать ваших надежд».

Для Артема это седьмое поражение в профессиональных ММА при 24 победах. Резников в последний раз проигрывал в 2017 году. Эдуард Вартанян, в свою очередь, одержал 25-ю победу при четырех поражениях.

Фото: ACA