«Нужно уметь находить ошибки в себе». Балауса Муздиман об Ангелине Лукас, результатах на ЧМ в Ташкенте и планах на бой в профи

Бой самых красивых представительниц бокса из Казахстана Балаусы Муздиман и Ангелины Лукас на Спартакиаде в Петропавловске получился скандальным: Лукас заявила, что у нее забрали победу, и обвинила судей в предвзятости.

В интервью Sports.ru Казахстан Муздиман рассказала об отношении к Лукас, оценила свое выступление на турнире, а так же прокомментировала результаты казахстанских боксеров на ЧМ в Ташкенте.

– Как вы отреагировали на заявление Ангелины Лукас о несправедливом судействе? Изменилось ли отношение к ней после таких слов?

– Никак не отреагировала. Я выиграла 5-0, и все это видели. Мое отношение к ней не изменилось, так как я с ней не общаюсь. Не могут все всегда вокруг быть виноватыми. Нужно уметь находить ошибки в себе.

– Писали ли фанаты Лукас в личку гневные сообщения? Получили поддержку от ваших болельщиков?

– Да, было пару человек, которые писали мне, скорее всего – ее фанаты. Моя аудитория всегда меня поддерживает. Я их очень люблю и благодарю.

– Были ли слова поддержки от других боксеров после победы над Лукас?

– После победы меня поддержали не только спортсмены, но и весь Казахстан.

– Вы взяли бронзу на Спартакиаде. Чего не хватило для победы? Было ли справедливым судейство?

– Было много напряжения после победы над Лукас, так как первый раз столкнулась с такой ситуацией. Не думаю, что получилось до конца восстановиться. Времени было мало. В первом бою я отработала отлично. А во втором бою меня не хватило на третий раунд. Но я не считаю, что сильно проиграла.

Первый раунд выиграла моя соперница, второй – я, на третий, как говорила ранее, меня не хватило. Думаю, что все было справедливо. Любое поражение – это рост, и сейчас я еще больше работаю перед новым выходом на ринг.

– Какие дальнейшие карьерные планы? Будет бой в профи?

– Сборная пригласила меня на «Кубке Елорда», но пока решения с тренером и менеджером не приняли. А по сборам – в июле у нас поездка в США. Уезжаем на целый месяц, тренироваться, работать. Есть много планов, но о них расскажу позже.

А бой в профи будет в конце июня. Анонс будет у меня в инстаграм. У меня будет главный бой на вечере бокса, который проведет промоутерская компания New Names.

– Как вам результаты парней на ЧМ в Ташкенте?

– Наши ребята очень хорошо выступили на чемпионате мира: четыре золота и одно серебро. Я очень рада. Последний раз четыре золота было в 2013 году на чемпионате мира в Алматы. Наши боксеры показали мировой уровень и казахстанский бокс занял первое место в рейтинге AIBA.

– Ребята заслужили такие большие призовые?

– Да. Это большая работа. Столько идти к этому, как говорится, через огонь и воду. Сколько лет они отдали этому спорту, за что и получили вознаграждение.

– Может быть, болели за кого-то лично?

– Я лично болела за Махмуда Сабырхана, потому что мне нравится стиль его бокса. Конечно, я за всех болела, но хотела, чтобы именно Сабырхан получил золото, так как на прошлом ЧМ он стал серебряным призером. Также Дулат Бекбауов, мой хороший друг, который стал вторым, за него я очень переживала. Хотя в финале у него не получилось взять золото, но тем не менее, он молодец. Черная лошадка этого чемпионата мира (улыбается).

– Как думаете, справедливо ли, что девушки получили меньшее вознаграждение, чем парни?

– По девушкам, да, дискриминация присутствует. Парней вознаградили очень хорошо. Хотя девушки, так же тренируются, так же пашут. Но почему-то нужное вознаграждение они не получают, без внимания остаются. А парней, сами видели, как встретили, поздравили. Президент федерации сказал, что будет 50% от того, что они получили на чемпионате мира. Девушки в любом случае, получили меньше.

– Что бы купили себе с первых крупных призовых в профи?

– У нас, у спортсменов, нет такого, чтобы все себе. В первую очередь мы хотим, чтобы все было у наших близких, родителей. Хочу купить отцу машину, а потом себе куплю лошадь. Очень сильно люблю лошадей. Хочу, чтобы у меня была собственная (улыбается).

– Будете ли смотреть бои казахстанцев в UFC?

– Да, буду смотреть бои. За казахстанцев я всегда болею. Скоро бой Асу Алмабаева и Азата Максума. Бои надо посмотреть, так как это их дебют в UFC. Они выиграют и порадуют всех болельщиков.

– Недавно сходили на Octagon, как турнир?

– Да, я ходила несколько раз. Меня приглашают. Здорово, что организация дает возможность заработать бойцам деньги и показать себя.

Фото: instagram.com/muzdi_______