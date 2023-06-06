Чейл Соннен проехался по Рахмонову за выбор соперника: советует драться с топом и забыть про Гастелума

Казахстанский боец UFC Рахмонов пока не получил следующего соперника. После эффектного боя с Джеффом Нилом Шавкат вызвал Колби Ковингтона, но американец оставил без ответа представителя Казахстана.

Почти сразу Дана Уайт пообещал Шавкату встречу с Белалом Мухамадом, однако американец палестинского происхождения не был в восторге от выбора шефа UFC.

«Я никогда не избегал сложных боев. Я всегда прошу самые сложные вызовы, и он идет на хорошей серии, но я только что победил Шона Брэди с рекордом 15-0. Шавкат — опасный боец, но для меня это все равно шаг назад», – сказал Белал.

В итоге Мухаммад получил бой с Бернсом, победил решением судей и нацелился отобрать пояс у Камару Усмана.

Рахмонов остался без соперника: бойца вызывали 14-й номер средневесов Джек Делла Маддалена и не входящий в топ американский боец UFC Хоакин Бакли. Однако Шавкат устраивал трэш-ток с Хамзатом Чимаевым, который ни к чему конкретному не привел.

Нового соперника Шавкат нашел себе сам: Рахмонов в твиттере обратился к Дане Уайту и матчмейкеру UFC Шону Шелби под постом с заявлением Гастелума о возвращении в вес 77 кг.

«Должен ли я быть тем, кто поприветствует Келвина снова в полусреднем весе?» – задался вопросом Рахмонов.

Американец в последнее время выступал в дивизионе 84 кг, но сейчас заявил, что готов вернуться в свой изначальный вес и даже завоевать титул.

«Думаю, что смогу выиграть еще один титул в этой весовой категории. Я смогу это сделать. Почему сейчас, а не раньше? Как я сказал, это мой второй шанс. Это ренессанс в моей карьере. Это возрождение. Все знают, что это всегда была моя весовая категория. Мне просто нужно было решиться на этот шаг, что я и сделал сейчас», — сказал Гастелум.

Самым громким боем для Гастелума является поединок против Исраэля Адесаньи за временный титул чемпиона UFC в 2019 году. Тот бой он проиграл решением.

С тех пор он шесть раз выходил в октагон и четырежды проиграл. За последние полтора года американец лишь раз выходил на бой, решением победив Криса Кертиса в апреле этого года.

Кажется, бой с Гастелумом ничего не даст Шавкату: «Номаду» нужно драться с топ-5 своего веса, а не пробовать себя в поединке с бойцом, которые в последнее время чаще проигрывает.

Стилистически Калвин тоже не очень удобен для Шавката: в боксе американец выглядит лучше Джеффа Нила (а мы помним, сколько проблем Нил доставил Шавкату), к тому же Гастелум крупнее: случайный удар, и Шавкат может распрощаться с надеждой на титул.

Возможный бой уже прокомментировали бойцы MMA. Жалгас Жумагулов назвал встречу «интересным вариантом».

«Гастелум в свое время очень сильным был. Но сейчас все эти удары сказываются — у него всегда были очень тяжелые бои. Так что, я думаю, для Шавката он в самый раз — удобный, думаю даже. Стоит или не стоит с ним проводить бой — не знаю. Вроде в UFC там все для Шавката заняты. Ему даже в данный момент не с кем драться.

Я думаю, с Гастелумом самый такой сейчас интересный вариант. Тем более, что он и за пояс дрался — как-никак, топ тоже. И последний бой свой недавно хорошо выиграл», — рассказал Жумагулов.

Противоположное мнение у бывшего бойца UFC Чейла Соннена: американец считает, что Шавкату не стоит драться с Гастелумом.

«Один могущественный человек сказал Рахмонову: «Твой следующий бой будет за чемпионский пояс». Ты ждал этого три месяца, а потом решил бросить вызов Гастелуму, да еще и в вопросительной форме? Есть так много слов, которыми я мог бы описать Шавката Рахмонова. Слово «умный» точно не входит в этот список», — заявил Соннен.

Ранее Соннен говорил, что единственным соперником казахстанца должен быть Усман.

«Есть только один человек для Шавката — это Камару Усман. Если Рахмонов укажет пальцем на Усмана, то это будет бой за звание претендента номер один», – отметил Соннен.

Дебютант UFC Асу Алмабаев недавно рассказал, что Шавкату не принципиально, с кем драться.

«Он такой парень, что кого дадут, с тем и подерется. Он никому не откажет. Выбирать не будет. Может подраться с любым соперником».

Прямо сейчас Шавкат проводит подготовительные сборы: следующий бой с большой вероятностью состоится в ближайшие несколько месяцев. Возможно, именно сейчас Рахмонову нужной пойти на принцип и выпросить у Даны соперника калибром повыше, чтобы покорять дивизион, не размениваясь на проходные бои.

Фото: globallookpress.com/Louis Grasse/Keystone Press Agency; UFC