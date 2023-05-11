💥 Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в июне-2023: Жумагулов в UFC, Резников в Гран-при ACA и турнир Naiza+Ural FC

Sports.ru Казахстан ведет обновляемый календарь главных событий бокса и MMA с участием казахстанских спортсменов.

Что пройдет в июне:

🥊 3 июня. Вечер бокса в Эбербахе, Германия

Александр Ковригин – Петр Гудель (бой за пояс BDB International во втором наилегчайшем весе)

Виктор Темиров – Музамиру Каканде

4 июня. Alash Pride 85 в Кентау

Абдрахманов Мелисбек – Жолдыбай Нуржан

Хасанов Ихтиер – Касымжанов Ансар

Алмахаматов Жохонгир – Бекзат Исабек

Гапуров Шохрух – Баймен Нуржигит

🥊 9 июня. Вечер бокса в Буэносе-Айресе (Аргентина)

Иван Дычко – Ариэль Эстебан Бракамонте

10 июня. Nomad Fighting Championship (турнир по кулачным боям) в Алматы

Муратбек Касымбай – Никита Солонин

Жуман Жумабеков – Иса Пилипенко

Еркебулан Токтар – Фарид Ядуллаев

16 июня. ACA 159 в Сочи

Эдуард Вартанян – Артем Резников

17 июня. UFC Vegas 75

Жалгас Жумагулов – Фелипе Бунес

19 июня. BRAVE 71 в Бахрейне

Ильяр Асханов – Омар Соломанов

24 июня. Alash Pride 86 в Уральске

Полный кард боев не опубликован.

В турнире будут участвовать победитель гран-при, боец UAE Warriors Багдос Олжабай и чемпион мира по ММА, экс-претендент на титул NAIZA Мурад Абдурахманов

23 июня. Brave 72 в Бахрейне

Олжас Ескараев – Илис Джирун

23 июня. NAIZA+Ural FC в Алматы

Вячеслав Дацик – Галым Жасланов

Даурен Ермеков – Руслан Шамилов (бой за 2 пояса)

Казыбек Сагын – Багдат Жубаныш

24 июня. OCTAGON в Алматы

Анастасия Дюжикова – Татьяна Фирсава

Эльчибек Абдубалиев – Арнур Кабдолдаев

24 июня. AMC Fight Nights в Москве

Дмитрий Арышев – Игорь Свирид