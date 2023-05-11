💥 Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в июне-2023: Жумагулов в UFC, Резников в Гран-при ACA и турнир Naiza+Ural FC
Sports.ru Казахстан ведет обновляемый календарь главных событий бокса и MMA с участием казахстанских спортсменов.
Что пройдет в июне:
🥊 3 июня. Вечер бокса в Эбербахе, Германия
Александр Ковригин – Петр Гудель (бой за пояс BDB International во втором наилегчайшем весе)
Виктор Темиров – Музамиру Каканде
4 июня. Alash Pride 85 в Кентау
Абдрахманов Мелисбек – Жолдыбай Нуржан
Хасанов Ихтиер – Касымжанов Ансар
Алмахаматов Жохонгир – Бекзат Исабек
Гапуров Шохрух – Баймен Нуржигит
🥊 9 июня. Вечер бокса в Буэносе-Айресе (Аргентина)
Иван Дычко – Ариэль Эстебан Бракамонте
10 июня. Nomad Fighting Championship (турнир по кулачным боям) в Алматы
Муратбек Касымбай – Никита Солонин
Жуман Жумабеков – Иса Пилипенко
Еркебулан Токтар – Фарид Ядуллаев
16 июня. ACA 159 в Сочи
Эдуард Вартанян – Артем Резников
17 июня. UFC Vegas 75
Жалгас Жумагулов – Фелипе Бунес
19 июня. BRAVE 71 в Бахрейне
Ильяр Асханов – Омар Соломанов
24 июня. Alash Pride 86 в Уральске
Полный кард боев не опубликован.
В турнире будут участвовать победитель гран-при, боец UAE Warriors Багдос Олжабай и чемпион мира по ММА, экс-претендент на титул NAIZA Мурад Абдурахманов
23 июня. Brave 72 в Бахрейне
Олжас Ескараев – Илис Джирун
23 июня. NAIZA+Ural FC в Алматы
Вячеслав Дацик – Галым Жасланов
Даурен Ермеков – Руслан Шамилов (бой за 2 пояса)
Казыбек Сагын – Багдат Жубаныш
24 июня. OCTAGON в Алматы
Анастасия Дюжикова – Татьяна Фирсава
Эльчибек Абдубалиев – Арнур Кабдолдаев
24 июня. AMC Fight Nights в Москве
Дмитрий Арышев – Игорь Свирид
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