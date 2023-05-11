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💥 Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в июне-2023: Жумагулов в UFC, Резников в Гран-при ACA и турнир Naiza+Ural FC

Sports.ru - Казахстан Sports.ru - Казахстан
Муратбек Касымбай Муратбек Касымбай
Жалгас Жумагулов Жалгас Жумагулов
Иван Дычко Иван Дычко
Даурен Ермеков Даурен Ермеков
Alash Pride
Багдос Олжабай
Артем Резников Артем Резников
Brave Combat Federation
MMA MMA
OCTAGON
Жуман Жумабеков Жуман Жумабеков
Naiza Fighting Championship
Спорт Казахстана Спорт Казахстана

Sports.ru Казахстан ведет обновляемый календарь главных событий бокса и MMA с участием казахстанских спортсменов.

Что пройдет в июне:

🥊 3 июня. Вечер бокса в Эбербахе, Германия

Александр Ковригин – Петр Гудель (бой за пояс BDB International во втором наилегчайшем весе)

Виктор Темиров – Музамиру Каканде

4 июня. Alash Pride 85 в Кентау

Абдрахманов Мелисбек – Жолдыбай Нуржан

Хасанов Ихтиер – Касымжанов Ансар

Алмахаматов Жохонгир – Бекзат Исабек

Гапуров Шохрух –  Баймен Нуржигит

🥊 9 июня. Вечер бокса в Буэносе-Айресе (Аргентина) 

Иван Дычко – Ариэль Эстебан Бракамонте

10 июня. Nomad Fighting Championship (турнир по кулачным боям) в Алматы

Муратбек Касымбай – Никита Солонин

Жуман Жумабеков – Иса Пилипенко

Еркебулан Токтар – Фарид Ядуллаев

16 июня. ACA 159 в Сочи

Эдуард Вартанян – Артем Резников

17 июня. UFC Vegas 75

Жалгас Жумагулов – Фелипе Бунес

19 июня. BRAVE 71 в Бахрейне

Ильяр Асханов – Омар Соломанов

24 июня. Alash Pride 86 в Уральске

Полный кард боев не опубликован.

В турнире будут участвовать победитель гран-при, боец UAE Warriors Багдос Олжабай и чемпион мира по ММА, экс-претендент на титул NAIZA Мурад Абдурахманов

23 июня. Brave 72 в Бахрейне

Олжас Ескараев – Илис Джирун 

23 июня. NAIZA+Ural FC в Алматы

Вячеслав Дацик – Галым Жасланов

Даурен Ермеков – Руслан Шамилов (бой за 2 пояса)

Казыбек Сагын – Багдат Жубаныш

24 июня. OCTAGON в Алматы

Анастасия Дюжикова – Татьяна Фирсава 

Эльчибек Абдубалиев – Арнур Кабдолдаев 

24 июня. AMC Fight Nights в Москве

Дмитрий Арышев – Игорь Свирид 

Первый соперник Асу Алмабаева в UFC: четырежды дрался с противниками Жумагулова, а сейчас работает учителем в школе

«У меня есть цели в Alash Pride. Все услышите после боя». Нуржан Жолдыбай о бое в Кентау, подготовке с Кабдрахмановым и поединке Жумагулова в UFC  

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