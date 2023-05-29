Первый соперник Асу Алмабаева в UFC: четырежды дрался с противниками Жумагулова, а сейчас работает учителем в школе

Боец MMA Асу Алмабаев дебютирует в UFC: первым соперником казахстанца стал уроженец Ямайки с американским паспортом Оде Осборн. Бой состоится 5 августа в Нэшвилле, США.

Знакомимся с опытным оппонентом представителя Казахстана.

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Осборн родился в столице Ямайки, Кингстоне: до девяти лет будущий боец жил на берегу Карибского моря. Позже семья переезжает в Бруклин: суровый район Нью-Йорка подтолкнул парня к занятиям единоборствами. Оде занимался кикбоксингом, а позже ушел в MMA.

Осборн дебютировал в любительском MMA в 2013-м году: во всех официальных боях одержал вверх, и спустя пару лет стал профессиональным бойцом MMA.

Первый бой ямайца в профи завершился поражением: до попадания в серию претендентов Даны Уайта боец успел провести 6 боев в профи, дважды проиграв.

В 2019-м Осборн встретился с Армандо Вильярреалом на турнире DWCS (серия претендентов Даны Уайта) за шанс заключить контракт с UFC. Он выиграл бой досрочно, получив заветную подпись Уайта в контракте.

Дебют в UFC не задался: уроженец Ямайки проиграл бой сабмишеном в первом раунде Брайану Келлехеру на турнире UFC 246 в январе 2020 года. Ожидалось, что следующим соперником Осборна станет украинец Денис Бондарь, однако Бондарь отказался от участия в бою по неизвестным причинам и был заменен Джеромом Риверой (знакомого зрителям по бою с Жалгасом Жумагуловым), а их бой прошел в полулегком весе. Осборн выиграл бой нокаутом в первом раунде.

Третьим соперником Осборна стал еще один экс-соперник Жумагулова, Манель Капе (18-6). Боец встретился с португальцем ангольского происхождения в августе 2021 года на турнире UFC 265 . Поединок прошел в промежуточном весе, и Капе был оштрафован на 20% своего гонорара (из-за перевеса), который достался Осборну. Оде проиграл этот бой нокаутом в первом раунде.

В ноябре 2021-го Осборн встретился с Си Джей Вергарой года на турнире UFC 268, одержав победу единогласным решением судей.

В 2022-м Осборн взял бонус за выступление вечера, отправив в первом раунде в нокаут Заруха Адашева в июне на турнире UFC Fight Night 207.

Спустя два месяца боец сам улетел в нокаут: старый знакомый Жалгаса Жумагулова, Тайсон Нэм, (21-13-1) не церемонился с ямайцем.

В 2023-м Осборн победил очередного экс-соперника Жумагулова – Чарльза Джонсона (13-5). Осборн выиграл бой раздельным решением судей.

Несмотря на регулярные бои в UFC, файтер продолжает подрабатывать помощником учителя. Во время коронавируса боец даже старался помочь адаптироваться своим ученикам к удаленным урокам.

«Обычно я в классе помогаю детям, работаем в небольших группах в аудитории. Но сейчас я сижу за столом, смотрю на них через экран и пытаюсь помочь им. Жизнь — это способность организма выживать в новых условиях. Вы должны быть в состоянии приспособиться к жизни, независимо от того, что она делает с вами. Мне просто нужно понять, как я могу лучше всего поддержать учеников. Это главное для меня. Стараюсь не жаловаться на то, что не могу сделать при удаленке, а думаю о том, как я могу помочь своим ученикам», – рассказывал боец во время пандемии.

Боец ежедневно занимается спортом и поддерживает форму.

«Доминик Круз (экс-двукратный чемпион UFC) уже сказал эту фразу однажды. Так называемая «ржавчина» организма при отсутствии боев – своего рода образ мышления. Подумайте, что такое «ржавчина». Это когда ваше тело или разум не хотят не бороться какое-то время. Но если вы спаррингуете, тренируетесь и доводите свое тело до предела, то ничего подобного не будет», – советует боец.

Фото: UFC