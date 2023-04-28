Сестра Шавката Рахмонова в шаге от контракта с UFC: нокаутировала экс-чемпионку Naiza и обратилась к Дане Уайту
Не буду скрывать, что от победы Соры зависит ее будущее в сильнейшем промоушене мира UFC. И если для нее все закончиться успешно, то думаю уже до конца года малахаев в Лас-Вегасе станет намного больше», – отмечал глава лиги.
Сора морально настраивалась на бой: Рахмонова не хотела опозорить фамилию брата и потерять шанс на дебют в UFC.
«Я готова физически, теперь нужно подойти готовой морально. Мне надо быть уверенной в себе перед боем с Карыгиной. Если я буду уверена, то выиграю любую соперницу. Я понимаю, что есть давление из-за того, что я сестренка Шавката. У меня большая ответственность, нужно не опозориться, эта мысль всегда со мной».
Разобрав Карыгину, Рахмонова первым делом заявила о готовности выступать в промоушене Даны Уайта.
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Фото: instagram.com/naiza.mma
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