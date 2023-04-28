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Сестра Шавката Рахмонова в шаге от контракта с UFC: нокаутировала экс-чемпионку Naiza и обратилась к Дане Уайту

Шавкат Рахмонов Шавкат Рахмонов
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Дана Уайт Дана Уайт
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Сора Рахмонова
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Скоро дебют?
 
 
Родная сестра средневеса UFC Шавката Рахмонова, Сора Рахмонова, нокаутировала бывшую чемпионку Naiza Валерию Карыгину во втором раунде турнира Naiza FC 51 в Алматы. 
 
Для 24-летней спортсменки это третья победа подряд в MMA: возможно, уже в этом году Рахмоновы станут первыми братом и сестрой в крупнейшем бойцовском промоушене.
 
Первым о возможном дебюте Соры в UFC незадолго до боя с Карыгиной заговорил президент Naiza Нурбек Карабала. Менеджер называл бой «судьбоносным» и даже предсказал, что «в Лас-Вегасе малахаев станет больше».
 
«Мне всегда интересно наблюдать за историческими поединками. За всю историю промоушена, я увидел много зрелищных и судьбоносных боев. Круто, когда ты видишь историю, которая начинается в голове матчмейкера, продолжается до дня «Х» и становится событием, без которого невозможно представить будущую мировую звезду! Думаю в этом поединке все будет именно так.
 
Валерия Карыгина – дерзкая, сильная и уверенная в себе бывшая чемпионка NAIZA сразится с сестренкой топового бойца UFC Шавката, чемпионкой мира по РБ Сорой Рахмоновой.

Не буду скрывать, что от победы Соры зависит ее будущее в сильнейшем промоушене мира UFC. И если для нее все закончиться успешно, то думаю уже до конца года малахаев в Лас-Вегасе станет намного больше», – отмечал глава лиги.

Сора морально настраивалась на бой: Рахмонова не хотела опозорить фамилию брата и потерять шанс на дебют в UFC.

«Я готова физически, теперь нужно подойти готовой морально. Мне надо быть уверенной в себе перед боем с Карыгиной. Если я буду уверена, то выиграю любую соперницу. Я понимаю, что есть давление из-за того, что я сестренка Шавката. У меня большая ответственность, нужно не опозориться, эта мысль всегда со мной».

Разобрав Карыгину, Рахмонова первым делом заявила о готовности выступать в промоушене Даны Уайта.

«Я готова к UFC. Иншаллах, стану первой казашкой в UFC», — сказала спортсменка сразу после поединка. 
 
Позже Рахмонова обратилась к президенту американской лиги.
 
«UFC?», — коротко написала Сора на своей странице в соцсети, отметив Уайта. Резюмировал историю сам Шавкат: «UFC скоро», – написал Рахмонов, также отметив шефа лиги.
 
Сора провела в профи 5 боев, проиграв только в 2021-м Веронике Борисовой. После боя с Карыгиной сестра Шавката дерзко вызвала давнюю обидчицу на матч-реванш. Однако бой не состоится: тут же стало известно, что Борисова получила контракт с Bellator.
 
Рахмонова может стать второй девушкой в UFC из Казахстана: дебютанткой промоушена в 2020-м стала Мария Агапова.
 

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Фото: instagram.com/naiza.mma

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