Елеусинов подал в суд на своих менеджеров: Данияр хочет перезапустить карьеру, но с боксера требуют 500 тыс. $ неустойки

Олимпийский чемпион Рио Данияр Елеусинов в начале года обвинил своих менеджеров Зию Алиева, Элвиса Креспо и Джо Кьямбо из компании Boxing Stars в бездействии. Спустя пару месяцев казахстанец пошел дальше: Елеусинов подал в суд и хочет освободить себя от кабального контракта.

Боксер подробно рассказал, почему он решил пойти на судебную тяжбу.

– Все началось в 2020 году после моей победы над Джулиусом Индонго. Тогда мой трехлетний контракт с промоутером уже заканчивался. Оказывается, Matchroom Boxing на тот момент уже сделал новое предложение, о котором я не знал. Я слышал, но контракт лично не видел, мне мои менеджеры его не показали. Сказали, что контракт не очень хороший, потому что их адвокат так посоветовал. И я, как своей команде, доверял им, думал, они найдут альтернативу. Они говорили: «Это рабский контракт».

Потом уже у меня появились вопросы. И они мне в видоизмененном виде через два года, в 2022 году только прислали контракт. И то – со своими условиями, которые они прописали туда, которые не принял Matchroom. А не основной контракт, который сам Matchroom предлагал. Потом я начал спрашивать уже у Matchroom, какой был контракт? И Matchroom мне отправил оригинал, хотя он был уже недействителен, потому что предложение было в 2020 году.

После того, как не состоялся бой Лас-Вегасе, я начал говорить, чтобы мне нашли промоутера. И они предложили мне сделать вечер бокса опять в Казахстане. Хотели деньги вытащить на организацию через меня опять, я все должен был делать в Казахстане.

То, что они могли вытащить, это спонсорские, они с букмекерами в основном работают, а я с букмекерами сам лично не имею дело, не люблю их. Я не согласился. Я сказал: «Я не домашний боец, я должен развиваться в США, боксировать там, находите там». Они ничего не нашли, опять хотели уговорить меня драться в Казахстане.

– У Matchroom Boxing действительно был рабский контракт?

– Да я лучше бы два года боксировал и деньги зарабатывал по этому контракту, чем просто так сидеть на них смотреть и ждать все их обещания. Они будут оправдываться, но на самом деле рабский контракт не у Matchroom был. Matchroom – работодатель хороший, он всегда свои условия выполнял. Моя ошибка в том, что я этим менеджерам доверился. Первый контракт с Matchroom у меня был хороший. Я подумал: «Да, все, с этой командой буду держаться». А они взяли и от Matchroom отказались.

Но на таком этапе карьеры люди не отказываются от такого контракта. Потому что надо сначала стать звездой мировой, а потом уже выбирать себе промоутера другого, кто будет больше платить. А пока ты этого не сделал, ты не можешь так себя вести. А их адвокат, видите ли, посоветовал, чтобы я этот контракт не подписывал. А где альтернатива? А где другие варианты?

Боксер рассказал, что с него требуют огромную неустойку.

– Они не отпускают меня. Я с ними разговаривал. Они хотят просто деньги. Нереально большие суммы хотят. Около полумиллиона долларов. Которые они вообще не потратили. Их затраты до ста тысяч не доходят на самом деле, чтобы такие суммы просить.

Менеджер Зия Алиев не согласен с заявлением своего клиента и обвиняет Елеусинова во лжи.

– Я обычно людям говорю – не говорите обо мне ложь и я не скажу о вас правду. И я не хочу долго мусолить эту тему. Я понимаю, что фанаты бокса должны знать правду, что происходит, как это происходит. Есть некоторые глупости, которые мы получали от его юристов тоже. Во-первых, про визу момент – это смешно. Все знают, что в Америке без определенного типа визы нельзя делать бизнес. У меня очень давно эта виза и ее делал тот же юрист, который для него это делал. С первого дня его карьеры в Америке он не имеет права драться по туристической визе. Соответственно, я не могу вести какую-то деятельность.

Что касается рабского контракта. Я до сих пор утверждаю, что он рабский. И это утверждаю не только я, это может подтвердить любой промоушен, любой юрист, который разбирается в этом. В Америке есть спортивные юристы, которые этим занимаются. Он рабский.

Самое интересное, когда мы его подписывали с Matchroom, на то время мы пробили лучший контракт. Это может любой подтвердить. Это был лучший контракт, это была наша работа, не чья-либо. Значит, мы были молодцы. Как только что-то не так, нас считают почему-то аферистами и все такое. Немного несправедливо, но мир в целом несправедливый, – отметил Алиев.

Елеусинов надеется, что ситуация решится положительно.

«Сумма денег, которую они просят, огромна. Есть юристы, которые решают проблемы. Мы работаем с очень опытными специалистами. Помогает человек, проработавший в сфере бокса 40 лет. Поэтому надеюсь, что все решится положительно», — говорит Данияр.

Боксер не прочь вернуться на ринг.

– Я сейчас в Майами. Основная цель – найти промоутера. Но многие промоутеры боятся работать. Потому что они беспокоятся о том, у кого проблемы с законом. Мне нужно решить эту проблему, — говорит боксер.

Это не первый случай конфликта казахстанских боксеров с менеджерами: В 2010 году Геннадий Головкин через суд Гамбурга расторг контракт с немецкой промоутерской компанией Universum, после чего смог начать карьеру в США.

Однако Головкину на тот момент было 28 лет: Елеусинову уже 32, и боксер может не успеть добиться успехов и завоевать титул.

Фото: vesti.kz/Turar Kazangapov; instagram.com/yeleussinovdaniyar; Gettyimages.ru/Matthew Horwood / Stringer