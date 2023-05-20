У казахстанских боксеров рекордные призовые на ЧМ: получили премии на уровне олимпийских чемпионов, а двум спортсменам подарили квартиры

Заслужили.

Мужская сборная Казахстана по боксу завоевала пять медалей на чемпионате мира-2023 в Ташкенте — четыре золотые и одну серебряную.

Напомним, чемпионами мира у Казахстана стали Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг), серебряным призером — Дулат Бекбауов (67 кг).

За эти награды казахстанские боксеры получат призовые от IBA: золото оценивается в 200 000 долларов (90 млн. тенге), серебро — в 100 000 долларов (45 млн. тенге). Дополнительное вознаграждение перед ЧМ пообещал отечественным боксерам президент Федерации Кенес Ракишев.

«Для еще большей мотивации и поддержки наших ребят, чемпионы и призеры по традиции получат из моих средств дополнительное финансовое вознаграждение. Для победителей предусмотрены по 100 тысяч долларов США», – отметил Ракишев.

Министр культуры и спорта Республики Казахстан Асхат Оралов на торжественной встрече боксеров рассказал, что Министерство тоже премирует боксеров и их тренеров.

«У нас есть внутренний регламент министерства и правительства, по которому каждому чемпиону мира окажут дополнительную поддержку в виде 15 тысяч долларов (6.7 млн тенге), и тренерам тоже выплатят столько же», – отметил Оралов.

Таким образом, чемпион мира получит в совокупности от IBA и государства 315 тысяч долларов (около 141 млн. тенге).

Вознаграждение по сумме практически равняется премии олимпийских чемпионов: золотой призер Игр из Казахстана получает от государства 250 тысяч долларов за золото, и те же 100 тысяч платит Федерация бокса Казахстана.

Это не все подарки от государства: двоих боксеров, представляющих Жамбыльскую обасть, на родине ждал дополнительный сюрприз – Асланбеку Шымбергенову и Дулату Бекбауову вручили ключи от квартир.

Из рук акима области Нуржана Нуржигитова чемпион мира Асланбек Шымбергенов получил ключи от трехкомнатной квартиры. Его личному тренеру Ермеку Ертаеву глава области вручил сертификат на пять миллионов тенге.

Серебряный призер Дулат Бекбауов получил двухкомнатную квартиру. Его тренер Нурлан Акурпеков – три миллиона тенге.

Бекбаутов уже рассказал, на что потратит свой гонорар: боксер купит хорошую машину своему отцу.

— В этом году на чемпионате мира были рекордные призовые. Это же будет твой самый большой гонорар в карьере?

— Да, конечно.

— На что ты потратишь эти деньги?

— Еще вообще над этим не думал (смеется). Ну, это же мечта любого ребенка с детства — построить большой дом для родителей, купить отцу машину хорошую. Вот эта моя первая мысль, как получу деньги — взять хороший автомобиль для отца, – сказал боксер.

Фото: instagram.com/boxingkazakhstan; tengrinews.kz