Жанибек Алимханулы защитил титул WBO: мощно нокаутировал Батлера во втором раунде, а после боя вызвал Канело и Чарло

Показал «Казахский стиль».

Жанибек Алимханулы без особого труда защитил свой титул WBO в среднем весе: главный бой вечера бокса в американском Стоктоне завершился нокаутом канадца Стивена Батлера уже во втором раунде.

Рассказываем все самое интересное о поединке 30-летнего казахстанца.

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Перед боем Батлер обещал нокаутировать Алимханулы:

«Я готов на все 100 процентов. Спасибо моей команде и Жанибеку за эту возможность, но он сделал большую ошибку, выбрав меня. Я нокаутирую его, я хочу этот пояс. Я в боксе с 11 лет, сейчас мне 27 – весь свой опыт я оставлю в ринге, чтобы шокировать мир.

Вас всех ждет большой сюрприз. Алимханулы ошибается, когда думает, что уже побил меня. Я для него самый большой бой, я его уроню, запомните мои слова!

Я никого не боюсь. Всю жизнь я принимаю риски, подобные этому бою. Жанибек – классный боксер, только уважение ему. Но я всю жизнь усердно работал для такого боя. Я верю в себя, в меня верит моя команда, но в ринг я покажу чего стою, и вы запомните мое имя!» – сказал канадец.

Алимханулы слова молодого канадца только насмешили.

«Батлер угрожает уронить меня? Я уважаю его как боксера, он говорит то, что у него на уме, что в его фокусе. Но в ринге я ему покажу! Он не то что не уронит меня, он до меня дотронуться не сможет!», – улыбаясь, отметил боксер.

На взвешивании Алимханулы показал наименьший вес в своей профессиональной карьере: стрелка весов боксера остановилась на отметке в 72,2 кг. Вес Батлера составил 72,4 кг.

Во время битвы взглядов произошел необычный момент: после того как боксеры сделали вес, Батлер быстро отвернулся от Алимханулы и ушел к своей команде.

Казахстанец нашел необычному поступку свое объяснение.

«Я потомок матерей с тигриным сердцем и отцов с характером волков! Конечно, понятно, почему соперник не хочет смотреть мне прямо в глаза. Даст Бог, завтра впишем новую страницу в историю!», – отметил Алимханулы. Первый раунд остался за Алимханулы: Батлер оборонялся и выглядел немного суетливо. Во втором раунде казахстанец левым апперкотом отправил соперника в нокдаун: кажется, рефери Джек Рейсс уже в этом моменте должен был закончить бой. Канадец встал и снова пропустил пару ударов в голову, оказавшись на ринге во второй раз.

Канадец чудом держался на ногах после двух нокдаунов. В результате бой завершился тяжелым нокаутом: Алимханулы левым боковым не оставил шансов канадскому боксеру.

После защиты титула Алимханцлы в очередной раз вызвал на бой Сауля Альвареса и Джермейла Чарло.

— Чемпионы и суперзвезды бокса, где вы? Я жду, давайте драться! Я самый избегаемый боксер! Я король среднего веса! Вперед! Top Rank, кто следующий?Канело и Чарло, я иду за вами! — заявил Алимханулы.

Жанибек теперь имеет 14 побед в 14-ти боях в профи (из них девять – досрочных). Батлер потерпел четвертое поражение в карьере при 32 победах и одной ничьей.

Вознаграждение Алимханулы за бой составит 300 тысяч долларов (более 134,5 миллионов тенге по текущему курсу). Батлер получит за бой в четыре раза меньше — 75 тысяч долларов.

Фото: твиттер Жанибека Алимханулы