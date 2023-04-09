Есть первое золото у Казахстана на ЧМ по боксу🔥 Санжар Ташкенбай разобрал боксера из Грузии, у Бекабауова – серебро

Браво!

13 мая в финальных поединках ЧМ по боксу в Ташкенте от Казахстана выступало двое боксеров: Санжар Ташкенбай победил грузина Сахила Алахвердови, а Дулат Бекбауов проиграл единогласным решением хозяину ринга Асадхудже Муйдинхуджаеву.

Рассказываем подробности поединков: бои получились достойными финала.

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Ташкенбай не оставил шансов чемпиону Европы: первый раунд казахстанец выиграл со счетом 5:0. Во втором и третьем раунде судьи зафиксировали аналогичный результат.

Ташкенбаю всего 19 лет: Санжар является действующим чемпионом Азии, а в 2022-м выиграл чемпионат мира среди молодежи.

После боя представляющий Астану боксер не скрывал эмоций:

«Слава богу, сегодня одержал победу! Огромное спасибо всем за поддержку! На этом не остановимся! Еще дойдем до высших пьедесталов!», — сказал новоявленный чемпион мира.

К слову, на прошлом ЧМ в весе до 48 кг золото также завоевал казахстанец: в Белграде чемпионом стал Темиртас Жусупов.

После боя Ташкенбаю вручили чек на 200 тысяч долларов: по возвращению боксер получит еще 100 тысяч, которые обещал выделить из своих средств Кенес Ракишев.

Интересный моменты показала трансляция церемонии награждения: гимн Казахстана оборвался на середине, а болельщики из Казахстана не растерялись и допели припев хором. И это было прекрасно.

Дулат Бекбауов принес Казахстану вторую медаль: в финале проиграл единогласным решением хозяину ринга узбеку Асадхудже Муйдинхуджаеву.

Первый раунд остался за хозяином ринга: удары представителя Узбекистана попадали точно в цель, а Дулат выглядел тяжелым. Во втором раунде Муйдинхуджаев старается контратаковать, Дулат по-прежнему много пропускал, но действовал активнее. Четверо судей присуждают 10:9 узбекскому боксеру.

Третий раунд остался за казахстанцем, но этого не хватило для победы. Кажется, узбек был действительно немного лучше.

Интересно, что в прошлом году Бекбауов в полуфинале чемпионата Азии был сильнее своего нынешнего обидчика.

Сам спортсмен был расстроен поражению.

«Что сказать? Вышел с местным спортсменом и сделал все, что мог. Я сам неправильно работал в плане тактики. Даст бог, еще вернемся сильнее», — сказал Бекбауов.

Еще три финала с участием казахстанцев пройдут завтра.

Фото: instagram.com/boxingkazakhstan