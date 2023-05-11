У Жумагулова не задался год в UFC: сорвалось уже три боя, а дата следующего поединка пока под вопросом

Жако снова не везет.

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов – пожалуй, самый невезучий боец промоушена последних лет. Жалгас пять раз потерпел поражение в организации Даны Уайта (при одной победе), и только одно из них нельзя назвать спорным – технический нокаут от Манеля Капе в декабре 2021 года. Все остальные поединки Жумагулов проиграл решением: корректность судейских оценок вызывает вопросы даже у признанных специалистов в мире MMA.

В 2023-м Жумагулов планировал громко хлопнуть дверью в UFC: шансов, что в промоушене предложат новый контракт немолодому бойцу, было немного.

Вариант представился отличный: соперником казахстанца на UFC 288 назначили Нейта Менеса. Представитель США одержал три победы в UFC, а в двух последних боях проиграл крепким Умару Нурмагамедову и Тагиру Уланбекову.

Однако бой был отменен: американец получил травму.

«Я получил травму на тренировке в понедельник вечером и выхожу из боя 6 мая. Специалист рекомендует хирургическое вмешательство. В настоящее время обсуждаю второе мнение со специалистами UFC», – рассказал о повреждении Менес.

Жалгас недолго оставался без нового соперника: казахстанцу назначили бой с 26-летним бразильцем Рафаэлем Эстевамом (11-0). В UFC Эстевам пробился через Dana White Contenders Series и бой против Жалгаса должен был стать дебютным для него в сильнейшей ММА-лиге мира.

Эстевам уважительно отнесся к Жумагулову, назвав его «опасным файтером».

«Жалгас — очень опасный файтер. У него были очень напряженные поединки в UFC. Я вижу в казахстанце очень талантливого и опасного бойца», – отмечал бразилец.

К слову, на то, что Жумагулову часто не везет в октагоне, перед боем отмечали и в UFC.

Главный редактор официального сайта UFC и автор книги «Энциклопедия UFC» Томас Джербази выразил наджеду, что Жумагулов может остаться в промоушене.

«Жалгас Жумагулов — хороший боец, которому очень не везет, когда дело доходит до близких судейских решений, которые принимаются не в его пользу. Посмотрим, получит ли он новый контракт с UFC после скорого боя. Я уверен: то, что произойдет на следующей неделе, будет хорошим показателем», — сказал Джербази.

Сам казахстанец был не против остаться в организации.

«Насчет контракта — конечно, если предложат, останусь. Но сейчас сфокусирован только на предстоящем бое», – отмечал боец.

Однако бой снова был отменен: соперник не уложился в вес и испытывал проблемы со здоровьем. Эстевам рассказал, что несколько раз терял сознание незадолго до боя и извинился перед Жалгасом.

«Я сделал все, чтобы подраться. Но, к сожалению, этого не произошло. Мне было очень плохо, я дважды терял сознание. Такого никогда не случалось со мной раньше! Всегда удавалось уложиться в вес. Однако, к сожалению, в силу форс-мажора в этот раз я сделать этого не смог.

Приношу извинения всем болельщикам Жалгаса и каждому поклоннику ММА в Казахстане», — сказал бразилец.

Жумагулов был расстроен отменой.

«Это был мой самый длинный и лучший лагерь. Я три месяца был в Америке, все прошло без происшествий, вырос, как боец. Были хорошие спарринг-партнеры. Была форма лучшая за всю карьеру, был нереально заряжен. В первый день соперник ко мне подходил, я еще тогда понял, что он нереально большой. Я видел в его глазах сомнения. Я был уверен, что я его финиширую. Но не сделать вес – это не профессионализм».

После отмены боев на Жумагулов получил много критики в Казахстане, однако жестко ответил хейтерам в социальных сетях, назвав их придурками.

«Я уже столько прошел. Если бы я обращал на них внимание, то давно бы исчез и завершил карьеру. Постоянно пишут: «Да он проиграет, туда-сюда». Но скажи, кто попадает в UFC просто так? Здесь дерутся лучшие. А эти диванные эксперты ничего не могут сделать. Многие из них даже в глаза мне это не смогут сказать. Какой он мужчина, если такие гадости пишет? Ладно бы, если бы мы увиделись и он бы сказал это в глаза, но у него же духа не хватит. Так что зачем обращать внимание на придурков».

Чуть позже стало известно, что от боя с Жалгасом отказался еще один соперник.

«Предложили выйти на замену 20 мая, я согласился, начал готовиться, но соперник отказался со мной драться. Теперь, Иншаалах, июнь-июль», – рассказал Жумагулов о третьем сорвавшемся бою в этом году.

Будем надеяться, что бой Жалгаса летом действительно состоится: 34-летний боец заслужил поединка, как никто другой.

Фото: instagram.com/zhumagulov_zhalgas