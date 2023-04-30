Казахстанец Кособуцкий близок к встрече с Тайсоном Фьюри: до боя с «цыганским королем» остался один шаг

Нужно одолеть небитого американца.

Казахстанский боксер Жан Кособуцкий (19-0, 18 КО) 1 июля встретится с непобежденным американцем Джаредом Андерсоном (13-0, 13 КО). Бой станет отборочным по линии WBC: вероятнее всего, победитель сразится с чемпионом организации.

Чемпион WBC в тяжелом весе – Тайсон Фьюри. Кособуцкий после срыва боя Фьюри и Александра Усика изъявлял желание провести поединок с британцем.

«Эй, Тайсон, выходи драться со мной! Место и деньги не имеют значения», — бросил вызов Жан.

Победа над Андерсоном поможет казахстанцу выйти на ринг с «цыганским королем» и войти в элиту мирового бокса. На данный момент Жан занимает восьмое место в рейтинге WBC, а его соперник – 11-е.

23-летний Андерсон гораздо моложе Кособуцкого: казахстанцу в ноябре исполнится 35. В пользу американца будет и место проведения поединка: городок Толедо в штате Огайо – родина «Большого малыша» Андерсона. Для Кособуцкого этот бой станет первым в США – до этого Жан дрался только в Европе и ОАЭ.

Андерсон хорошо знаком с Фьюри и называет себя лучшим супертяжеловесом в мире

Американец впервые станет хедлайнером большого бойцовского шоу: ESPN делает большую ставку на бой американца и представителя Казахстана.

У Андерсона богатая карьера для своих лет: в любителях дважды становился чемпионом в США, а в профи дебютировал в 2019-м, подписав контракт с промоутерами Top Rank. Все бои представитель США завершил досрочно, а первые три поединка в профи закончились уже в первом раунде.

В начале 2020 года он был основным спарринг-партнером в тренировочном лагере Тайсона Фьюри, помогая ему подготовиться к бою с Деонтеем Уайлдером.

После последнего поединка над непобежденным ранее доминиканцем Джорджем Ариасом, американец назвал себя лучшим в мире.

«Я лучший супертяжеловес в мире. Мне все равно, что говорят другие. Я хочу топовых соперников, топовых претендентов. Все, кто продолжает бросать вызовы другим, включите и мое имя в свой список. Я не бегаю и не прячусь. И вы почувствуете мою мощь».

Кособуцкий не добился больших успехов в любителях, но в профи стал лучшим тяжеловесом из Казахстана

Жан трижды становился чемпионом Казахстана по боксу среди любителей, а в 2013-м завоевал серебро Универсиады.

Интересно, что в 2010-м Жан убедительно выиграл чемпионат Казахстана, победив Василия Левита со счетом 11-1. Годом Ранее Кособуцкий проиграл Левиту в финале.

В 2015 году Жан подписывает контракт с промоутерской компанией Fight Promotions из США, но он сорвался по вине американской стороны. Позже делами Жана занялся известный российский промоутер Владимир Хрюнов, который сам является выходцем из Казахстана.

Спустя два года после дебюта в профи Кособуцкого ждал первый титульный бой. Его соперник хорват Агрон Смакичи не смог продержаться ни одного раунда и сразу был отправлен в нокаут.

В феврале 2021 года Жан завоевывает титул чемпиона по версии WBA International в бою с нигерийцем Онориоде Эвариеме и в августе его защищает в поединке против Джоуи Давейко из США.

Позже Кособуцкий в бою с Алексисом Гарсией стал обладателем титула чемпиона по версии WBC International Silver, а в своем последнем бою защитил титул, нокаутировав непобежденного ранее немецкого боксера Хуссейна Мухамеда (17-1, 14 КО).

Фото: globallookpress.com/Torsten Helmke