В Казахстане продали пояс UFC с автографом Хабиба: организаторы заработали 16,5 миллионов тенге, а деньги ушли на благотворительность

Респект!

В середине апреля в казахстанском городе Караганда (родина Геннадия Головкина) состоялся благотворительный аукцион.

Мероприятие под названием «100 семей, 500 детей» организовала благотворительная организация «Asar Ume», занимающаяся помощью малоимущим и многодетным семьям.

Главным лотом аукциона был чемпионский пояс c подписью непобежденного бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. Начальная цена лота составляла три миллиона тенге. В итоге его продали за 16,5 миллионов тенге (36 тысяч долларов).

«На нашем аукционе Караганда показала силу единства и одной благой цели. Все столы объединились, чтобы купить пояс и поддержать нашу акцию», – отметили в организации.

Вероятнее всего, это не настоящий пояс Хабиба: похоже, что на аукционе разыграли сувенир с официального магазина UFC. Реплика в США стоит около 1000 долларов, а Хабиб своим автографом увеличил ее цену в 36 раз.

Пояс Хабиба был не единственным лотом в Караганде: организаторы разыграли пояс экс-чемпиона казахстанской лиги Naiza в наилегчайшем весе Алиби Идриса.

Чемпионский атрибут казахстанского кандидата в UFC ушел за 2 миллиона тенге плюс 1-комнатная квартира в строящимся жилом комплексе в Астане.

В финансовом эквиваленте это около 20 миллионов (44 тысячи долларов): вышло чуть больше, чем выручили за подарок Хабиба.

К слову, на аукционах уже продавались вещи связанные с Хабибом: несколько лет назад футболка экс-чемпиона UFC была продана за 60 тысяч долларов США. Он надел ее после боя с Дастином Порье. Деньги тоже ушли на благотворительность, но покупатель пожелал остаться неизвестным.

Однако позже выяснилось, что обладателем старой футболки Хабиба оказался младший зять президента Узбекистана Отабек Умаров, к тому же являющийся одним из руководителей Службы безопасности президента и главой Ассоциации MMA страны.

Фото: ufc.com