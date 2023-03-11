Боец UFC Агапова осталась без машины в США: казахстанка попросила деньги на ремонт у подписчиков

Обещает отдать после боя.

Казахстанский боец UFC Мария Агапова попала в затруднительное положение в США: у девушки сломалась машина, но не оказалось денег на ремонт. Спортсменка взяла вынужденную паузу в боях и лишилась своего основного заработка: в конце прошлого года Агапова получила тяжелую травму ноги.

Мария решила написать пост в соцсетях с просьбой о помощи.

«Во время потопа у меня сломалась машина. Я уже несколько дней не могу вернуться к работе и тренировкам. Нужны деньги на ремонт или новую машину. Кто может занять денег, отзовитесь, пожалуйста. Обещаю вернуть деньги после своего боя. Сейчас для меня главное – вернуться к работе и тренировкам. И дожить два-три месяца до своего боя», – обратилась спортсменка к своим подписчикам.

Девушке повезло, и помощь пришла оперативно: Агапова поставила свою машину на ремонт, взамен арендовав недорогой Ford.

«Спасибо всем, кто откликнулся и помог. Только что взяла в аренду эту машину. Мечта сбылась. Спасибо всем, кто помог», — сказала Мария.

Ранее проживающая в США казахстанка рассказывала, что два года живет без спонсоров и пробует зарабатывать на жизнь, работая татуировщиком.

«Я стала татуировщиком в первую очередь, чтобы поддержать свою карьеру в UFC. Уже два года я живу без спонсоров. И уже больше полугода, как я работаю в клубах по ночам. Я думаю, работа татуировщиком принесет мне больше денег, чем охрана в клубе. И еще хотелось бы спать по ночам, во время подготовки к бою», – рассказывала Агапова в инстаграм.

Это не единственная профессия, которую старалась освоить 26-летняя казахстанка в США: несколько лет назад Агапова пыталась заработать, продавая свои картины.

«Я – очень талантливый человек, я дерусь, пишу картины и книги. Кому это нужно в Казахстане? Никому. В Казахстане у меня есть возможность... Не знаю... Официанткой пойти работать за 100 долларов в месяц, или на охрану в клуб встать (Агапова работала охранником в ночном клубе в родном Павлодаре – прим.).

Не знаю, что там делать, у меня там нет никаких возможностей реализовать себя. А тут я и картины могу продавать. Были картины, которые продавала за 500 долларов, последнюю, с кровью, один парень забрал за 250 долларов. Это очень неплохие деньги. У нас бы кто хоть копейку заплатил, а тут люди платят, – говорила Агапова.

В последнем бою в UFC Агапова (10-4) проиграла представительнице Канады Джиллиан Робертсон (11-7). Казахстанка провела в UFC 5 боев, одержав 2 победы и трижды потерпев поражение.

Фото: инстаграм Марии Агаповой, ufc.com