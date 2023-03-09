«У меня две родины – Казахстан и Россия». Боец UFC Алексеева о детстве в Казахстане, Шавкате Рахмонове и планах на титульный бой
В конце апреля в UFC станет на одного выходца из Казахстана больше: Ирина Алексеева попробует свои силы в бою против швейцарки Штефани Эггер.
Ирина – уроженка Казахстана: Алексеева родилась в Атырауской области, а в 14 лет переехала в Россию. Сейчас она чемпионка мира, чемпионка Европы, чемпионка Азии, чемпионка России по рукопашному бою. В 2018-м Ирина дебютировала в ММА.
В интервью Sports.ru Казахстан Ирина вспомнила о жизни на родине, поделилась мнением о бойцах из Казахстана и рассказала о планах в UFC.
- Как получилось, что Вы переехали из России в Казахстан?
– Из России в Казахстан переехала в 2004-м году, когда мне было 14 лет. Сильно хотелось заниматься спортом. В Казахстане не было времени: учеба, огород, частный дом – не хватало свободного времени на все. У меня было дикое желание заниматься единоборствами. Плюс в России бабушка жила, хотелось побыть с ней.
- Скучали позже по родине?
– Первое время скучала по родным, одноклассником, друзьям с аула, по природе, по рыбалке, по реке Урал, даже по своему огороду.
Как только мы переехали, пошла в спортшколу и записалась на дзюдо. Потом в России у меня появились новые знакомства, спорт, от чего я кайфовала и начала заниматься тем делом, о котором всегда мечтала.
- Вы в интервью рассказывали, что немного знали казахский язык. Помните какие-нибудь слова?
– Раньше во дворе спокойно разговаривала с ребятами на казахском. В школе были проблемы, все-таки казахский в книжках и разговорный – разный. Я не в совершенстве владела, но могла поддержать разговор. Сейчас уже забыла, но стандартные слова помню.
С Казахстаном связывают родственники по материнской линии – сестра, два брата, тетя, племянники: они по-прежнему живут в доме, где я выросла.
- В UFC подписали казахстанцев Асу Алмабаева и Азата Максума. Знакомы с ними?
– Я наслышана об Асу Алмабаеве. Его имя было на слуху в российских промоушенах. Азата я не знаю, по видимому, он дрался в Казахстане, либо где-то за границей. Очень классно, что эти ребята с Казахстана теперь в UFC. Для меня это гордость. Казахстан – моя родина, где я родилась. Я не разделяю понятия, что должна быть одна родина. У меня две родины, потому что моя мать с Казахстана, а отец – с РФ.
- С кем из казахстанских бойцов общаетесь?
– С Машей Агаповой, Дауреном Ермековым, Артемом Резниковым – это три бойца, с кем достаточно хорошо знакомы. С Машой только не виделись – переписывались и созванивались, а с ребятами на сборах были и на соревнованиях пересекались. У нас хорошие взаимоотношения. Я всегда смотрю их бои. Если не в прямом эфире – то пересматриваю нарезки, болею за них и переживаю.
- Если в UFC дадут в соперники россиянку, сможете выйти на бой?
– Если бы мне дали россиянку (я вот знаю, что в 61 кг Яна Куницкая есть), то я совершенно не против. Это UFC, и мы здесь выбирать не будем. Я менеджеру тоже озвучила это: кого дали – с тем я и выйду.
- По ситуации с Чимаевым и Рахмоновым, одобряете трэшток? Если бойцы все-таки встретятся в октагоне, кто победит?
– Это был бы интересный бой, но его тяжело оценивать. Это братские народы, братские страны. Хотелось бы чтобы ребята дрались с иностранными бойцами, в их весовой категории есть соперники. Чимаев к тому же ушел на категорию выше. Этот бой маловероятен, но трешток интересный. Может быть, они просто раскачивают ситуацию на будущее: с одной стороны, это хорошо для обоих. Кто из них победит, если бой все таки состоится? Не знаю, оба хорошие бойцы. 50 на 50.
- Кто будем следующим соперником Рахмонова.
– Пока непонятно. Ему нужно драться с теми, у кого рейтинг выше, чтобы скорее выйти на тропу боев за пояс. Сейчас не предугадать, что решат матчмейкеры и что решит лига.
- Есть мандраж перед боем с Эггер? Вы полтора года не дрались, помешает ли это в бою?
– Мандража нет, для меня очень важно сделать вес с первого раза. Все помнят мою весогонку в Bellator, и как мне было тяжело. Здесь я перехожу в 61 килограмм, но гоняю не с привычного для себя веса, а чуть больше.
Это дебют и большая ответственность, я не имею право подвести себя и команду. Мандаража нет, я будто иду на обычный бой. Но в сознании все-таки есть, что это UFC. А так я готова 24\7 выйти и помахаться с кем угодно.
По поводу простоя – да, это не хорошо. Я постоянно была в нагрузке, травмы были. Сейчас все хорошо. Я считаю, что профессиональный спортсмен должен драться почаще, чтобы совершенствовать свои навыки и получать опыт. Но сейчас такая ситуация, что сложно получить какую-либо визу. Так как я была в Bellator, мы хотели уже осенью подраться, но я тогда травмировалась. И пока я эту травму не залечила, мы даже о бое не думали.
- Какие планы на 4 боя в UFC? Когда планируете выйти на бой за пояс?
– Просто подраться, желательно все выиграть и переподписать контракт на шесть боев. Главное эти бои провести зрелищно и красиво. По поводу боя за пояс – даже не думала, но не буду выпрашивать. У меня в голове так сидит: если я хорошо проведу все поединки, пускай решает лига и матчмейкеры. Я с первого боя готова: но сейчас я, понятное дело, никто, чтобы это просить.
- Каких бойцов можете назвать своими кумирами?
– У меня нет определенных кумиров. Люблю футболиста Криштиану Роналду, модель Тайру Бэнкс (улыбается). Из бойцов не могу точно сказать, если в плане артистизма – Конор Макгрегор, в плане тактики Хабиб, в плане ведения боя он тоже хорош. Зачем искать кумиров, если молодое поколение в зале порой вдохновляет больше, чем высококлассные бойцы? Поэтому, примеры есть вокруг нас и телек даже смотреть не обязательно.
- Какие казахстанские блюда любите?
– Наверняка всем нравится бешбармак, но я люблю баурсаки. Это моя любовь. В огороде что-нибудь копаешь, и хоп – три баурсака с компотиком. Вообще нормально (улыбается).
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Фото: Instagram/slava_alex_mma
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