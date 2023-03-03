«Некоторые говорят, что они – волки. Волки под нами». Рахмонов задел Чимаева в соцсетях: Хамзат ответил казахстанцу

Бойца UFC Шавката Рахмонова продолжают чествовать на родине после победы над Джеффом Нилом на UFC 285: в казахстанском Атырау жители города подарили 28-летнему файтеру коня и кресло, обтянутое волчьими шкурами.

«Если Хамзат [Чимаев] считает себя волком, то наш Шавкат сидит на волке. У каждого батыра есть свое место. Вот мы и приготовили подарок для Шавката. Он сделан из настоящих волков. Присаживайся», – прокомментировали свой подарок горожане.

Позже Рахмонов в соцсетях опубликовал фото, на котором он в традиционном казахском наряде сидит на подаренном кресле. Шавкат снабдил фото фразой: «Некоторые говорят, что они – волки... Волки под нами».

На действия Рахмонова ответил сам Чимаев, опубликовав фото с подписью: «Называться волком в жизни – это честь, чем быть шакалом по жизни». Стоит отметить, что прозвище Чимаева – «Борз» (в переводе с чеченского – волк).

Спустя пару часов Рахмонов удалил подпись под своим фото.

Перепалка не осталось незамеченной в бойцовской среде: вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев даже похвалил спортсменов за раскрутку поединка.

«Я думаю, Рахмонов и Чимаев не только хотят остаться в инфополе, но и раскручивают свой поединок, который потенциально может стать очень громким. Спортсмены могут говорить о том, что не будут драться, но потом может произойти все, что угодно. Они находятся в одном весе, поэтому теоретически подраться могут. Подогревают интерес к своим персонам. Молодцы, не остаются без высказываний. Круто, что оба бойца понимают эту игру», – сказал Бадаев.

Это не первый конфликт Рахмонова и Чимаева: в прошлом году бойцы уже обменивались любезностями. Ранее Рахмонов в одном из интервью отметил, что не впечатлен навыками Хамзата и готов провести с ним поединок.

«Он меня вообще не удивляет. Нет ничего необычного в том, что он делает. Чимаев – хороший борец, он делает отличную работу в октагоне, чувствует себя уверенно, в отличие от соперников. Но если мы подеремся, то это может быть другая картина, другой бой», – сказал казахстанец.

Швед, увидел публикацию с этими словами и написал: «Это кто еще за чурбан?», добавив к этому смеющийся эмоджи. После боец удалил свой комментарий.

Рахмонов отреагировал на оскорбление с юмором, и попросил Чимаева сказать ему все лично.

– Видел ли ты, что Чимаев тебя оскорбил? Как ты отреагировал?

– Не знаю (смеется). Пускай, когда увидимся, он в лицо скажет. А в комментариях писать... Когда увидимся, тогда и пообщаемся. Пусть объяснит, зачем он писал. Я к нему плохо не отношусь, мы просто соперники. Я не буду оскорблять его, его семью или народ. Время покажет, мы подеремся, тогда будет ясно, кто сильнее.

Позже конфликт сошел на нет. Но в свежем интервью Рахмонов был не против помериться силами со шведом российского происхождения.

«Брат Чимаева говорил, что не хочет боя между нами? Честно говоря, он правильно говорит. Мы два братских народа. Просто это спорт. У меня никаких претензий ни к кому нет.

Просто если ему предложит UFC, он же не будет отказываться. Я тоже не буду отказываться. Почему? Это просто спорт, чисто спортивный вопрос. Я ко всем чеченцам хорошо отношусь. В принципе братский народ. Никто не должен считать кого-то лучшим. Бой покажет, кто сильнее», – сказал Рахмонов.

К слову, Чимаев занимает 3-е место в полусреднем дивизионе, а Рахмонов – 6-е. В своем последнем поединке казахстанец эффектно финишировал американца Джеффа Нила и продлил свой рекорд до 18-ти досрочных побед в ММА. Чимаев последний бой провел в сентябре 2022 года, на UFC 279 победив американца Кевина Холланда удушающим приемом в первом раунде.

Состоится ли в скором времени бой между Чимаевым и Рахмоновым?

Скоро узнаем.

Фото: instagram.com/shavkatrakhmonov94; instagram.com/khamzat_chimaev ; Gettyimages.ru/James Gilbert / Stringer; globallookpress.com/Louis Grasse/Keystone Press Agency