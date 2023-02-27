Сумасшедший камбек Казахстана в матче с Данией: сборная Адиева отыгралась с 0:2, а Шмейхель пропустил с 30-ти метров

Браво!

Сборная Казахстана во 2-м туре квалификации Евро-2024 обыграла Данию. Бронзовые призеры прошедшего розыгрыша чемпионата Европы упустили победу, выигрывая по ходу матча 0:2.

Кратко о том, как состоялась, пожалуй, самая главная победа Казахстана в футболе.

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Команды подходили к матчу в диаметрально противоположном настроении: в первом туре датчане отгрузили три мяча финнам, а Казахстан обидно проиграл Словении.

Перед игрой главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев отметил, что Дания – серьезный соперник.

– Ваши впечатления от сборной Дании. Какие их слабые стороны Вы можете отметить, за счет которых Вы сможете построить завтрашнюю игру.

– Повторюсь, что Дания – серьезный соперник. Я смотрел игры ЧМ. Им не хватило совсем немного, чтобы раскрыть свой потенциал. У любой топ-команды есть нюансы. С тренерским штабом мы отметили, что команда атакует большими силами – почти вся команда идет в атаку. Не хотелось бы мне углубляться, но мы постараемся на нюансы надавить.

Наставник датчан Каспер Юльманн планировал доминировать на поле.

– В прошлом году наша молодежная сборная была в одной группе с казахстанской командой, поэтому информация у нас есть. Некоторые игроки из той «молодежки» уже играют у нас за главную сборную. Мы наблюдали за сборной Казахстана, за играми этой команды в последние два года. Завтрашний матч станет проверкой для нас. У Казахстана хорошо организованная команда, есть и сильные индивидуально игроки. Мы знаем, что мы фавориты, но, конечно же, уважаем соперника. Мы постараемся доминировать на поле настолько, насколько это возможно, – сказал Юльманн.

В составе хозяев было три изменения по сравнению с прошлой игрой. Вместо травмированного Быстрова появится Нуралы Алип, Дарабаева сменит Абзал Бейсебеков, а вместо Абата Аимбетова появился полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов.

В первом тайме доминировали гости: дублем в отметился форвард «Аталанты» Расмус Хойлунд, который забил на 21 и 36 минуте. К слову, Хойлунд забивает уже второй матч подряд: в игре с Финляндией нападающий отметился хет-триком.

Второй тайм стал лучшим в исполнении Казахстана за последние пару десятков лет.

Сначала Бейсенбеков мощным ударом сотряс штангу ворот Шмейхеля: на табло на несколько секунд ошибочно засветилась надпись «Гол!».

На 73-й Зайнутдинов хладнокровно реализовал пенальти за игру рукой Йонаса Винда. Дальше Тагыберген устроил минуту позора Касперу Шмейхелю: хлесткий удар с 30-ти метров, и в ворота Дании залетел второй мяч.

А за несколько минут Аймбетов головой установил окончательный счет в матче, приведя в настоящую истерику комментаторов казахстанского спортивного телеканала.

Российский тренер сборной Казахстана Магомед Адиев после матча не скрывал хорошего настроения.

– Конечно, мы рады, что выиграли. После неприятного поражения дома мы в какой-то мере задолжали своим болельщикам. Хотели реабилитироваться, хотя понимали, что соперник непростой. Но, опять же, наше домашнее поражение нас немного прижало к стенке, и нам отступать некуда было – мы об этом с ребятами говорили. Конечно, первый тайм у нас не сложился так, как мы хотели бы. По большому счету, мы сами себе привезли эти два гола. Думаю, некий груз ответственности был. Во втором тайме мы уже стали легче взаимодействовать и склонили чашу весов в свою сторону.

- Ну что же, вы продлили праздничные выходные в Казахстане. Вы слышали, что даже при счете 0:2 болельщики не оставляли команду. Несколько слов в адрес наших болельщиков?

– Я с первого дня своего пребывания здесь говорил, что поддержка, которую наши болельщики оказывают, она фантастическая. Каждому сопернику здесь непросто находиться. Определенную долю критики после Словении, которую они высказали, я ее принял – здесь никаких проблем нет. Думаю, в какой-то мере я это заслуживал. Как бы они нас ни критиковали – а критика это в глубине души тоже чувства, я знаю, как они нас любят, и сегодня, конечно же, в большей степени заслужили победу. Они погнали нас вперед – мы нашли дополнительный стимул. Спасибо им за поддержку!

Его датский коллега был подавлен.

– Я глубоко расстроен, все мы глубоко расстроены. Мы полностью потеряли инициативу и провалились в яму. Не знаю, был там пенальти или нет, но речь не об этом. Дело в том, как мы на это реагируем. Я думаю, нам не хватило менталитета. Переход от 2:0 к 2:1 и даже, может быть, к 2:2 — это нормально, но с этого момента нужно остановиться. Там я уже не думаю о всевозможных футбольных тактиках. Речь идет о способности стоять на поле и проявлять инициативу. Меня бесит, что мы не показываем того менталитета, который должен быть у нашей команды, – заявил Каспер Юльманн. Таким образом, Казахстан зарабатывает первые 3 очка в своей группе H. Следующие матчи в рамках отбора на Евро-2024 Казахстан проведет против Сан-Марино и Северной Ирландии в июне 2023 года