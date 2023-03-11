В Казахстане появилась юношеская лига – QJ League: организаторы обещают ТВ-трансляции и маркетинг уровня КПЛ, а победитель представит страну в Европе

Прорыв в отечественном футболе?

Хорошая новость для всего Казахстанского футбола – в стране появилась новая юношеская лига – QJ League. Турнир охватит воспитанников клубов 2006-го года: по планам, в первом сезоне выступят 12 команд.

Какие города будут представлены в соревновании?

Актобе, Атырау, Актау, Кызылорда, Шымкент, Тараз, Алматы, Караганда, Астана, Павлодар: команды выбирали исходя из инфраструктурных и спортивных критериев. Поэтому, например, в составе участников нет «Тобола»: команда 2006-го года костанайской академии показывает плохие результаты.

Турнир полностью финансируется за счет частного инвестора – Freedom. Тимур Турлов стал председателем наблюдательного совета лиги

Почему QJ League – это свежий глоток воздуха в казахстанском футболе?

Игры юношей будут проходить еженедельно, а трансляции матчей покажут на спортивных телеканалах (Qazsport, QSport, Setanta, а также на официальном YouTube-канале турнира).

Таких условий нет даже у игроков Первой лиги: до этого молодые игроки могли только мечтать о трансляциях матчей по ТВ.

Большинство встреч пройдет на стадионах КПЛ: планируется освещение и трансляция всех матчей с 6-12 камер.

Интересно, что QJ League запускает собственный сайт, где в режиме реального времени можно будет получить доступ ко всей информации об участниках турнира.

Тренеры и игроки получат на сайте доступ к системе аналитики, что позволит совершенствовать тренировочный процесс и улучшить результаты в будущем. Сбором аналитической информации будет заниматься компания Hudl – мировой лидер в отрасли футбольной статистики.

Изменился и формат проведения турнира: раньше молодежные команды раз в месяц собирались в одном городе и играли друг с другом. Теперь матчи будут проходить в недельном цикле.

Примечательно, что клубы не несут никаких финансовых затрат: логистика, питание и проживание гостевых команд – полностью за счет лиги.

Старт первого сезона лиги запланирован на 22 апреля текущего года. Организаторы заявили, что в 2024 году в турнире будут чемпионаты в двух возрастах, а в 2025 году планируются чемпионаты в трех возрастах среди юношей и в одном возрасте среди девочек.

Интереса к турниру добавляет тот факт, что победитель Freedom QJ League будет представлять Казахстан в юношеской Лиге чемпионов УЕФА.

Создание казахстанской футбольной лиги для юношей прокомментировали первые футбольные люди страны. Президент ПФЛК и руководитель QJ League Рохус Шох рассказал о своей миссии в проекте.

«Я сам родом из Тараза, одного из самых футбольных регионов страны. Там вырос, учился играть в футбол. Занимался у прекрасных тренеров, получал образование. Вижу в этом проекте для себя возможность дать шанс казахской молодежи реализовать себя в футболе. Как много лет назад его предоставили мне в родном городе».

Президент КФФ Адлет Барменкулов назвал лигу одним из главных проектов развития футбола.

«Цель QJ League – подготовка качественного резерва для Национальной сборной. Это один из главных проектов развития детского футбола, что является частью нашей стратегии. С помощью этого проекта мы создадим систему соревнований, которая поможет в подготовке талантливых детей. Это первый шаг для наших юношей в профессиональном футболе», – сказал Барменкулов.

О создании лиги высказался даже Министр культуры и спорта Асхат Оралов.

«Спорт – неотъемлемая часть гармоничного развития каждого человека. Такие начинания мы, безусловно, приветствуем. Особенно, если они нацелены на воспитание местных спортсменов и подготовку игроков для национальной сборной. Мы верим, что это вдохновит и других предпринимателей поддерживать детско-юношеский спорт. В случае успеха в данном проекте, он сможет в будущем охватить более юных футболистов, выстроив таким образом полноценную спортивную вертикаль. Ведь детский футбол – это фундамент, на котором все и держится», – подчеркнул Оралов.

В юношеских лигах есть большой потенциал: в QJ League прослеживается аналогия с американскими юношескими соревнованиями. В США игры юниоров собирают полные залы болельщиков, трансляции матчей идут по центральным каналам, и спортсмены раскрываются еще на этапе школы.

Возможно, в Казахстане проект ждет такой же успех: результаты увидим уже очень скоро.