Фанаты Рахмонова раскачивают бой с Ковингтоном: атаковали инстаграм американца и требуют его ответить на вызов

Кажется, в комментах весь Казахстан.

После победного боя с Джеффом Нилом на UFC 285 Шавкат Рахмонов вызвал на следующий поединок американца Колби Ковингтона.

«Колби Ковингтон, готовься! Эдвардс, Усман, я иду! Один из вас со мной будет драться», – сказал казахстанец Джо Рогану. Второй номер в рейтинге полусреднего веса UFC проигнорировал Шавката, и пока никак не ответил на вызов.

Казахстанские болельщики MMA решили привлечь внимание Ковингтона оригинальным способом: они заполонили комментариями инстаграм звезды UFC, призывая американца к бою. Вместо стандартных 300-500 под недавним постом американца набралось 12 тысяч комментариев: 90% их них оставили поклонники Шавката. Отправляя в комментариях тысячи изображений флагов Казахстана, болельщики пытаются обратить внимание бойца на вызов.

«Колби Колгейт, Шавкат выжмет тебя из тюбика».

«Привет Колби, ты следующий!»

«Ты что, боишься Шавката?»

«Казах идет за тобой!»

«Шавкат побьет тебя».

«Шавкат идет! Готовься, не беги!»

«Просто скажи, что любишь его и боишься».

«Уступи свое место Шавкату или тебе будет трудно».

«Мы идем за твоей головой, Ковингтон».

«У тебя нет шансов. Колби vs Шавкат, прими бой будь мужиком».

Не обошлось без юмора: поклонники Шавката продают в комментариях тюльпаны и иронизируют над количеством объявившихся соотечественников.

«Это Ватсап группа для казахстанцев».

«Продам тюльпан, оптом, по 250 тенге».

«То чувство когда в комментах Колби казахов больше, чем в самом Казахстане».

Рахмонов в 17 боях в MMA одержал 17 побед, завершив все поединки досрочно. 35-летний Ковингтон провел 20 боев, проиграв три встречи. Американец – король треш-тока и сильный борец. Встреча с Колби стала бы отличным трамплином для Рахмонова к элите UFC: однако шансов, что бой состоится в ближайшее время, не так много.

Фото: Jeff Bottari / Contributor / UFC