Шавкат Рахмонов задушил Джеффа Нила на UFC 285 в Лас-Вегасе. Казахстанец – в шаге от титульного боя!

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (16-0) победил американца Джеффа Нила (15-4) в рамках основного карда турнира UFC 285 в Лас-Вегасе.

Рассказываем все самое главное о поединке.

*****

Поединок должен был состоятся в январе, однако Нил получил травму, и встречу пришлось перенести.

Рахмонов перед боем заявил, что проверит американца во всех аспектах.

«У него сильная сторона – ударка. У него она на очень хорошем уровне. Но он однообразный только бьет, не борется. Я не видел его грепплинг, не видел, чтобы он кого-то душил, в основном он в стойке хороший боксер. Мы готовились под него, посмотрим на его защиту, мощность. Думаю, что проверим его во всех аспектах».

Джефф Нил пообещал удосрочить казахстанца.

«Думаю, мы с ним хорошо сочетаемся стилистически. Он высокий и длинный, но я чувствую, что я быстрее и сильнее, а также более взрывной. Посмотрим, как сложится наш бой, но это будет классный поединок, я уверен. Каким я вижу этот бой? Как и все остальные — либо я удосрочу его в первом-втором раундах, либо это будет трехраундовая война».

Дана Уайт не скупился на комплименты казахстанцу, и пообещал в случае победы титульный бой.

«Шавкат – один из самых «горячих» парней в дивизионе. Непобежденный, со 100% показателем финишей, он невероятно разносторонний и еще не показывал каких-либо недостатков в своей игре. Он — тот парень, о котором больше всего беспокоятся все бойцы топ-10. Кроме, конечно, Чимаева. Если ему удастся выиграть этот поединок, то у нас появится очередной претендент на титул», – сказал президент UFC.

Американец провалил взвешивание: не сумел уложиться в вес полусредней категории, показав 79,38 кг. Что оказалось почти на 2 кг больше, чем вес Шавката – 77, 56 кг.

В первом раунде бойцы присматривались друг к другу. Рахмонов пару раз серьезно ударил американца коленом, однако Нил проявлял чудеса стойкости. К слову, Нил совсем не боялся Шавката, и казахстанец стал очень много пропускать.

Во втором раунде Шавкат неплохо бил коленом по корпусу: соперник устал и стал сдавать позиции. Рахмонов по традиции пытался завершить досрочно, но Джефф грамотно оборонялся и не дал перевести бой в партер.

Третий раунд был потрясающим во всех смыслах: Шавкат чуть не упал после удара Нила, а бойцы устроили настоящую рубку. Американцу мешало сильное рассечение: все лицо Нила было в крови.

За несколько десятков секунд до завершения времени Шавкат взял Нила на удушающий: Джеффу на сопротивление не хватило сил.

Рахмонов одержал свою семнадцатую подряд победу: к слову, Джефф Нил еще никогда не проигрывал сабмишеном в UFC.

Казахстанец пропустил в бою 69 значимых ударов – 63 из них в голову. Это в два раза больше, чем во всех предыдущих боях UFC вместе взятых.

После боя Джо Роган поздравил казахстанца.

«Сумасшедший бой, поздравляю тебя – 17 побед и все досрочно. Победа над таким крепким соперником, как Джефф Нил, делает тебя топ претендентом на титульный бой».

«Спасибо, я очень рад, благодарю болельщиков из Казахстана и готов к новым вызовам», – ответил боец.

Позже Шавкат вызвал на бой Колби Ковингтона и победителя боя Усман – Эдвардс.

Бой Шавката Рахмонова с Джеффом Нилом признан лучшим поединком UFC 285!

Шавкат вместо $50 000 получит $100 000, так как Нил не сделал вес.

Лучшее выступление вечера у Джона Джонса, Алексы Грассо и Бо Никала

Сколько заработает казахстанский боец за этот бой?

Гарантированный гонорар Рахмонова за этот поединок составит 30 000 долларов (плюс 6 000 долларов в качестве спонсорского бонуса). Также казахстанец получит 30% гонорара Нила за проваленное им взвешивание — это 25 500 долларов. До выплаты штрафа гарантированный гонорар американца был 75 000 долларов (плюс 10 000 долларов спонсорского бонуса).

UPD: бой Шавката Рахмонова с Джеффом Нилом признан лучшим поединком UFC 285. Шавкат вместо $50 000 получит $100 000, так как Нил не сделал вес.