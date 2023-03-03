Прогнозы бойцов на поединок Рахмонова и Нила: Волкановски ставит на Шавката, Резников надеется на досрочную победу казахстанца, а Джамал Хилл верит в победу Нила

Поединок Шавката Рахмонова с американцем Джеффом Нилом, пожалуй, главное событие года в казахстанском MMA. Поединок не остался без внимания бойцов: собрали самые интересные комментарии представителей MMA.

Что прогнозируют сами участники?

Шавкат Рахмонов перед боем заявил, что проверит американца во всех аспектах.

«У него сильная сторона – ударка. У него она на очень хорошем уровне. Но он однообразный только бьет, не борется. Я не видел его грепплинг, не видел, чтобы он кого-то душил, в основном он в стойке хороший боксер. Мы готовились под него, посмотрим на его защиту, мощность. Думаю, что проверим его во всех аспектах».

Джефф Нил пообещал удосрочить казахстанца.

«Думаю, мы с ним хорошо сочетаемся стилистически. Он высокий и длинный, но я чувствую, что я быстрее и сильнее, а также более взрывной. Посмотрим, как сложится наш бой, но это будет классный поединок, я уверен. Каким я вижу этот бой? Как и все остальные — либо я удосрочу его в первом-втором раундах, либо это будет трехраундовая война».

Какие прогнозы дают известные бойцы ММА?

Финалист Гран-при ACA в легком весе Артем Резников ставит на досрочную победу казахстанца в начале боя.

«Я слабо представляю себе Джеффа Нила. Исходя из соперников, которые были у американца, для Шавката не должно составить никаких проблем разобраться с ним. Считаю, что будет досрочная победа в первом или втором раунде. Это будет уже пятая досрочная победа Рахмонова в лиге. Она приблизит его к возможному поединку с Хамзатом Чимаевым. Если Шавкат будет уверенно побеждать, он продолжит медийно развиваться. В итоге этих бойцов могут свести вместе», – сказал Резников.

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов считает, что Шавкат – более разносторонний боец.

«Шавкат должен выиграть у него. На данный момент – это самый сильный за его карьеру соперник, которого ему поставили. Нил хороший боксер. Но он односторонний боец, а Шавкат более разносторонний и борьба есть, и руками, и ногами бьет. Посмотрим – это ММА», — сказал Жумагулов в интервью Legalbet.kz.

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски склоняется в пользу победы Шавката.

«Очевидно, что Джефф Нил — это жесткий и опасный соперник. Но Шавкат тоже хорош. Он опасный боец. Думаю, ему очень сложно найти оппонентов. Я склоняюсь в пользу Шавката. Я считаю, он нацелен взойти на вершину дивизиона. Джефф Нил тоже опасен, он может что-то показать, но все же склоняюсь к победе Шавката», – сказал Волкановски на своем YouTube-канале.

Тренер команды «Tobet Top Team» Диас Кабдуов думает, что у Рахмонова шире бойцовский арсенал.

«Рахмонов выиграет. Если Шавкат с кем-то в ударке работает, и соперник хороший, то он хочет его здесь выиграть. Если идет борьба – то в борьбе. Шавкат всегда растет. Думаю он выиграет, у него арсенала больше», – сказал Кабдуов.

Президент казахстанской лиги NAIZA Нурбек Карабала также считает, что у казахстанца не будет проблем в бою.

«Я думаю, у Шавката не должно быть проблем с Нилом. Главное, психологически зайти туда нормально, с раздевалки выйти. Мы в любителях сами дрались, и пойти с раздевалки до боя – это последний путь, которой нужно психологически пройти. Если его хорошо пройдешь и физически готов к бою – все получится.

У Шавката все есть, чтобы победить. Я думаю, что этот бой завершится досрочно в пользу Шавката, но скорее всего – не удушающим. Предполагаю, что будет или нокаут, или нокдаун», – сказал Карабала.

Экс-претендент на титул UFC в тяжелом весе Кертис Блейдс предполагает, что бой будет равным.

«Шавкат – очень хороший грепплер, но, мне кажется, что Нил имеет очень хорошие навыки защиты в борьбе, чтобы держать бой в стойке. И у него тяжелые руки. Я думаю, он может закончить поединок в стойке».

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл сделал ставку на Нила.

«Я думаю, победит Джефф Нил. Он – другой. Шавкат будет пытаться биться с ним в стойке. Я не рекомендую этого делать».

Казахстанский боец Асу Алмабаев прогнозирует, что бой закончится нокаутом.

«Думаю, Шавкат знает свое дело на 100% - выйдет и финиширует. Как всегда – как умеет делать, как это у него получается».

Боец UFC Дамир Исмагулов считает, что Рахмонов одержит победу.

«Я не знаю этого Джеффа Нила, не следил за его выступлениями, поэтому считаю Шавкат его выиграет. Для Рахмонова опасные соперники в его весе – Понизиббио, Перейра. Говорят, что Нил тоже опасен, но в любом случае будем болеть за Шавката».

Сергей Морозов надеется на досрочное завершение боя.

«Я не хочу давать прогноз, но надеюсь, что Шавкат выиграет бой. Самое главное, чтобы без травм, чтобы со здоровьем было все хорошо. Желательно, чтобы удосрочил, продолжил свою победную серию из досрочных побед, – сказал Морозов.

Прогноз на бой сделал даже искусственный интеллект: мы попросили ChatGPT ответить на вопросы о фаворите поединка.

«Оба бойца – талантливые спортсмены, и у каждого из них есть свои сильные стороны. Шавкат Рахмонов известен своей техникой и силой ударов, а Нил – опытный боец, который имеет высокую стойкость и умение использовать борьбу. В конечном итоге, исход боя будет зависеть от того, как каждый из бойцов применит свои навыки и как сможет адаптироваться к стилю противника», – ответила нейронка.

Поверить прогнозы будет возможно уже в это воскресенье: поединок между Рахмоновым и Нилом состоится утром, 5 марта.

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