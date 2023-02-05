«Шавкат через пару боев выйдет к поединку за пояс». Президент Naiza Нурбек Карабала о Рахмонове, турнире Naiza 49 и планах на год

Турнир казахстанской лиги MMA Naiza 49 получился громким: неожиданный проигрыш Дастана Амангельды в финале Гран-при, поражение Тимура «Акулы» Серикулы, потасовка с участием Серика Сапиева и молодого бойца Зелимхана Мусиханова на игре по Batyr Ball.

Президент Naiza Нурбек Карабала в интервью Sports.ru Казахстан оценил ивент и рассказал о целях на 2023 год.

- Нурбек, как по 10-ти бальной шкале оцените турнир?

– Одиннадцать!

- Почему одиннадцать?

– Потому-что больше чем 10 (смеется). На самом деле, есть моменты, которые не получились. Когда ты ведешь бойцовский бизнес, и когда собираешь до 5-6 тысяч человек зрителей в одном месте… Ты видел? Одни орлы и одни тигры были. Серик Сапиев, олимпийский чемпион, Артем Резников – один из самых титулованных бойцов. Ильдар Кудайбергенов – чемпион Азии, Василий Тахтай, Адильбек Неязымбетов – двукратный олимпийский призер. Мы их всех пригласили в одно помещение, где они должны соперничать друг с другом. Естественно, какие то моменты могли показаться агрессивными, но в целом шоу удалось. Мы такой большой ивент проводили последний раз 3-4 месяца назад. Сами соскучились, да, где-то были ошибки, которые мы упустили, но в целом турнир удался.

- По турниру Naiza 50 в Астане есть новости?

– Будем проводить также BATYRBALL (подробно о этом казахстанском виде спорта можно узнать тут), где сыграют 4 команды за призовой фонд. Бои будут шикарные. Вот сегодня прошел турнир, ко мне многие подходят и говорят: «Нурбек, я не знаю, что может быть лучше». С каждым турниром больше отзывов, больше охватов. Мы становимся интересней. Я рад, что расту вместе со своей командой. Вместе с нами и бойцы растут.

- Какие планы у вас на год?

– Ежемесячные ивенты. Громких боев, таких как с Нариманом Аббасовым, будет больше.

- Ваш прогноз прогноз на бой Шавката Рахмонова и Джеффа Нила.

– Я думаю, у Шавката не должно быть проблем с Нилом. Главное, психологически зайти туда нормально, с раздевалки выйти. Мы в любителях сами дрались, и пойти с раздевалки до боя – это последний путь, которой нужно психологически пройти. Если его хорошо пройдешь и физически готов к бою – все получится.

У Шавката все есть, чтобы победить. Я думаю, что этот бой завершится досрочно в пользу Шавката, но скорее всего – не удушающим. Предполагаю, что будет или нокаут, или нокдаун.

- Ваше мнение: когда Шавкат возьмет пояс UFC?

– Допустим, Шавкат подерется в марте и до конца года, возможно, еще один раз выйдет на бой. Я предполагал, если у него бой пройдет в декабре-январе, в следующем бою уже будет должен за пояс подраться. Возможно в конце следующего года. Это мое субъективное мнение – Шавкат уже на том уровне, когда через пару боев выйдет к поединку за пояс.