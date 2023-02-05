«Я тоже горячий!». Олимпийский чемпион Сапиев подрался с бойцом из команды Артема Резникова на турнире по Batyr Ball

На турнире смешанных единоборств NAIZA 49 прошли соревнования по Batyrball – гибриду борьбы и баскетбола (подробно о этом казахстанском виде спорта можно узнать тут). Одна игра получилась особенно горячей: участник команды «Karagandy Sport Academy» Серик Сапиев подрался с борцом из команды Артема Резникова «Север-Юг» Зелимханом Мусихановым.

Во время игры Мусиханов бросил олимпийского чемпиона Лондона на ковер: Сапиеву столь бесцеремонное обращение не понравилось, и он высказал свои претензии молодому бойцу. Мусиханов не стал идти на мировую: спортсмены сцепились прямо в октагоне.

Конфликт продолжился в раздевалке. На защиту молодого спортсмена встал тренер Александр Гольцман.

Сапиев: «Я подхожу к тебе, а ты мне говоришь, больше так не делай. Я тоже горячий!».

Гольцман: «Я его личный тренер, ты же сам подписался на эти правила!»

Сапиев: «Я вскипел, вскипел!»

Гольцман: «Э, ты же олимпийский чемпион и молодого пацана бьешь. Не стыдно ли тебе?»

Тем временем, одноклубники пытались успокоить молодого борца, который не смог справится с эмоциями и продолжал провоцировать боксера.

Однако в итоге конфликт был исчерпан : оба участника конфликта пожали друг-другу руки.

На следующий день Гольцман прокомментировал ситуацию в социальных сетях. Наставник обратился к аудитории на казахском языке.

«Во-первых, мой ученик – Зелимхан, не знал, что Сапиев – олимпийский чемпион. Я не смог сразу подойти к нему, так как меня держали. После он подошел ко мне и сказал: «Ағай, я не знал, что он олимпийский чемпион». Парень пришел с улицы, на тренировки приезжает издалека. Он не знал, что он олимпийский чемпион. Так что не обижайтесь.

Во-вторых, я тоже разозлился из-за случившегося. Возможно, сказалось то, что я тренер и постоянно работаю с маленькими ребятами. Немного погорячился. Но после, когда все уже разошлись, подошел к Серику-аға и поговорил с ним и объяснил ему ситуацию, чтобы он не обижался. Пожали друг другу руки. Он тоже сказал: «На эмоциях все бывает. Претензий нет», – сказал Гольцман.