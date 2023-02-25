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Искусственный интеллект предсказал будущее казахстанского спорта: кто возьмет КПЛ, выиграет ли Рахмонов в UFC и когда завершит карьеру Головкин?

Геннадий Головкин Геннадий Головкин
высшая лига Казахстан высшая лига Казахстан
Жетысу Жетысу
Тобол Тобол
Шавкат Рахмонов Шавкат Рахмонов
Александр Бублик Александр Бублик
Жанибек Алимханулы Жанибек Алимханулы
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ChatGPT ответил на вопросы.

В последнее время широкое развитие получили нейросети: искусственный интеллект рисует картины по заказу пользователей, прогнозирует будущее и даже пишет дипломы. Еще пару лет назад такое казалось фантастикой: возможно, мир находится на грани нового технологического прорыва. 

Пожалуй, самой популярной нейронной сетью стал ChatGPT – программа может ответить почти на любой вопрос пользователя. Мы адресовали искусственному интеллекту самые главные вопросы, интересующие каждого любителя спорта в Казахстане.

Ответы получились весьма спорными: добавили свои комментарии к каждому ответу нейронки. 

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Кто следующий казахстанец в UFC?

«В настоящее время в UFC есть несколько казахстанских бойцов, таких как Шавкат Рахмонов, Абубакар Нурмагомедов, Жан Жаляуов, Даурен Ергешев и другие, которые могут продолжать представлять свою страну на мировой арене боевых искусств».

Тут бот откровенно сплоховал: не ответил на вопрос и выдумал фамилии бойцов, соединив имя и фамилию реально существующих спортсменов.

Кто станет чемпионом КПЛ 2023?

«КПЛ – это очень конкурентоспособное футбольное соревнование, и предсказать, кто станет чемпионом КПЛ в 2023 году довольно сложно, так как многое может измениться. Можно отметить, что в последние годы в КПЛ были сильными командами «Кайрат» из Алматы и «Жетысу» из Талдыкоргана, а также «Тобол» из Костаная, «Каспий» из Актау и «Астана». Возможно, что в ближайшем будущем появятся новые сильные команды в КПЛ, которые могут бороться за звание чемпиона. В любом случае, пока нет достаточной информации, чтобы сделать точный прогноз на будущее чемпионата КПЛ».

Сильным «Жетысу» можно назвать с большой натяжкой: команда только вернулась с Первой лиги. К слову, нейросеть напрочь забыла «Ордабасы» и «Актобе»: командам должно быть обидно.

Кто выиграет – Рахмонов или Нил?

 «Оба бойца – талантливые спортсмены, и у каждого из них есть свои сильные стороны. Шавкат Рахмонов известен своей техникой и силой ударов, а Нил – опытный боец, который имеет высокую стойкость и умение использовать борьбу. В конечном итоге, исход боя будет зависеть от того, как каждый из бойцов применит свои навыки и как сможет адаптироваться к стилю противника».

Техника Рахмонова известна даже нейросетям: похоже Шавката ожидает большое будущее. 

Кто следующий соперник Жанибека Алимханулы?

«Алимханулы представляет менеджерская компания MTK Global, которая имеет контракты со многими другими боксерами в его весовой категории. Следовательно, у него может быть много потенциальных соперников, с которыми он может сразиться в будущем, таких как Чарльз Конвелл, Фрэнк Санчес, Стивен Брэдли, Себастьян Формелла и другие. Однако, до официального подтверждения мы можем только гадать, кто станет следующим соперником Жанибека».

Даже нейросеть затрудняется предсказать следующего соперника Алимханулы: пожалуй, Жанибеку стоит задуматься над ситуацией. 

Когда Головкин завершит карьеру?

«Головкин уже находится в возрасте, когда многие боксеры завершают свою карьеру. Ему 39 лет, и он уже провел более 40 профессиональных боев. Кроме того, бокс – это очень травмоопасный вид спорта, и даже успешным боксерам, таким как Головкин, может потребоваться завершить карьеру в связи с травмами или другими причинами.

Однако, в интервью Головкин заявлял, что он не собирается завершать карьеру в ближайшее время и продолжит выступать, пока его тело и ментальное состояние позволяют ему продолжать. Таким образом, точная дата завершения карьеры Головкина пока неизвестна, и это будет зависеть от его физического и ментального состояния, а также от желания продолжать выступать на профессиональном уровне».

К слову, Головкину не 39, а 40 лет. ChatGPT ощущает Гену более молодым.

Кто самый лучший боец Казахстана?

«Казахстан – это родина многих талантливых бойцов, в том числе боксеров, борцов, ММА-бойцов и других. Назначение лучшего бойца Казахстана может зависеть от критериев, которые используются для оценки бойцов. Однако, здесь приведу несколько имен, которые часто упоминаются в качестве одних из лучших бойцов Казахстана:

Геннадий Головкин (боксер) Жанибек Алимханулы (боксер) Артем Лобов (ММА-боец) Адилбек Ниязымбетов (борец) Алексей Кудин (кикбоксер)

Тут нейросети похвалить нельзя: если боксеров Головкина и Алимханулы можно причислить к лучшим, то россиянина Артема Лобова и белоруса Кудрина в этом списке мы точно не ожидали увидеть.

Можно ли назвать «Тобол» второй сборной Сербии?

Нет, нельзя назвать «Тобол» второй сборной Сербии, так как «Тобол» – это профессиональный футбольный клуб из Казахстана, который выступает в казахстанской Премьер-лиге, а сборная Сербии – это официальная национальная команда по футболу, которая участвует в международных турнирах под эгидой FIFA и UEFA.

Хотя «Тобол» может иметь в своем составе некоторых игроков из Сербии и других стран, которые могут быть признаны качественными и талантливыми футболистами, но это не делает «Тобол» второй сборной Сербии. Кроме того, сборные команды и клубы имеют разные цели и функции, поэтому сравнивать их напрямую некорректно.

ChatGPT не согласен с новым прозвищем костанайцев. Напомним, в межсезонье в команду перешло много выходцев с Балкан. 

Перестанет ли Бублик материться?   «Я не могу точно сказать, перестанет ли Александр Бублик материться во время матчей, так как это зависит от его личных убеждений, характера и обстоятельств, в которых он находится. Однако, профессиональный теннисист должен понимать, что такое поведение может нанести вред его репутации и может привести к дисциплинарным мерам со стороны арбитров и организаторов турниров.

Более того, в мире спорта есть множество примеров того, как игроки контролировали свои эмоции и поведение на корте, несмотря на давление и стресс, связанные с высоким уровнем конкуренции. Возможно, Бублику стоит обратить внимание на такие примеры и попытаться научиться контролировать свое поведение во время матчей, чтобы добиваться лучших результатов и не нарушать профессиональную этику».

Сложно не согласиться.

Кто лучший боец UFC из Казахстана?

«Можно выделить Шавката Рахмонова, как одного из наиболее перспективных бойцов в UFC.

Рахмонов дебютировал в UFC в 2020 году и за короткое время показал впечатляющие результаты, выиграв все четыре своих боя в промоушене, в том числе три нокаута. Он также является бывшим чемпионом международной организации по смешанным единоборствам PFL.

Кроме Шавката Рахмонова, в UFC также успешно выступают Аскар Аскаров, который имеет рекорд 10 побед и 1 поражение, и Сатоси Коджима, который дебютировал в UFC в 2021 году и имеет рекорд 12 побед и 3 поражения».

Новый промах: аварец Аскаров и японский рестлер Коджима к Казахстану не имеют никакого отношения. 

Эксперимент с нейросетью сложно назвать удачным: о казахстанском спорте искусственный интеллект знает пока немного. Кажется, для более точного результата нужны достижения на мировом уровне: будем надеяться, что они не за горами.

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