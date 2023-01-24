«Голову Олега парень пинал, как футбольный мяч». Сын олимпийского призера напал на семейную пару в Алматы

На прошлой неделе в Алматы нападению подверглись известный адвокат Олег Чернов и его супруга, юрист Анна Димитриевич. По словам пострадавших, агрессию в отношении них проявил сын заслуженного тренера Казахстана по борьбе, cеребряного и бронзового призера Олимпийских игр Даулета Турлыханова.

Рассказываем подробности резонансного дела.

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Со слов Анны, супруги решили заступиться за девушку, которую избивал молодой человек. Однако парень переключился с девушки и поднял руки на защитников. Олег Чернов получил травму ребер, а Анну обидчик ударил в челюсть.

В своем инстаграм Димитриевич восстановила хронологию событий.

«Что с нами случилось. Вкратце. Мы направлялись к такси, когда к нам подбежал парень и попросил помочь девушке, которую бьют.

Действительно в нескольких метрах от нас какой-то молодой человек наносил удары девушке. Не раздумывая, мы подбежали, попытались его остановить. Я помню, как она обхватила меня и продолжала кричать «Помогите! Помогите!». И тут вдруг парень переключился на нас.

От ударов Олег упал. Когда он попытался встать, то в ход пошли ноги. Голову Олега парень пинал, как футбольный мяч. Не обошлось и без бросков, как на соревнованиях по вольной борьбе.

Я пыталась остановить нападавшего, но драчун дал мне в челюсть с такой силой, что я отлетела от удара и ударилась об асфальт, потеряв сознание. Дальше, меня привели в чувства и к тому моменту уже приехала полиция.

Кроме полиции к агрессору присоединились друзья. Присутствие полицейских, которых не останавливало, и они продолжали преследовать Олега, кричать угрозы в его адрес.

В настоящее время мне уже известно кто избивал меня и Олега. Его зовут Нурасыл. Как мне сообщили, он сын Турлыханова Даулета Болатовича.

Даулет Болатович известный человек, уважаемый спортсмен. У спортсменов свои нравственные и моральные принципы, поэтому я надеюсь, что Даулет Болатович привил их своему сыну.

Первое, конечно, чего я ждала в первые дни – это простых человеческих извинений, которых пока не было принесено. Кстати, ирония судьбы. За подписью Турлыханова мне вручали удостоверение мастера спорта, а от его сына я получила в челюсть. Видео нашего избиения я пока выкладывать не могу. Мне, Олегу, нашим родным и близким больно на это смотреть. Эмоционально очень непросто», – сказала Димитриевич.

К слову, отец предполагаемого агрессора, Турлыханов Даулет – легенда бойцовского цеха в Казахстане. Спортсмен трижды участвовал на Олимпиадах, а в 1988-и и 1992-м завоевал серебряные и бронзовые медали Игр. Согласно информации с сайта Olimpic.kz Турлыханов – президент Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы.

В прошлом году Даулета Турлыханова принял лично президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев: функционер рассказал на встрече о развитии массового и спорта высших достижений в стране. К слову, спортсмен является кандидатом в депутаты Мажилиса.

Его сын, Нурасыл, оказался военнослужащим: в полиции Алматы по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», а материалы дела переданы в прокуратуру.

Интересно, что девушка, изначально нуждающаяся в помощи, заявила семейной паре, что напишет на юристов заявление, и обвинила их во вмешательстве в личную жизнь.

Фото: инстаграм Анны Димитриевич, Orda.kz, businessfm.kz