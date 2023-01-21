Рианна заговорила на казахском, а Казыбека Сагына задушил питон: как прошла церемония Naiza Awards

Недавно в Алматы состоялся крупнейший в Центральной Азии бойцовский ивент: казахстанская лига MMA Naiza провела премию NAIZA AWARDS 2022, где представила итоги 2022 года. Мы уже рассказывали о победителях (среди них есть и sports.ru), а сейчас решили подробно поведать о впечатлении от мероприятия и вспомнить самые забавные моменты шоу.

Премия по-казахстанской традиции началась немного позже обозначенного времени: у гостей было достаточно времени обсудить номинации и попробовать угадать победителей. Не обошлось без традиционной красной дорожки: бойцы продефилировали под светом софитов и камер.

На мероприятии были не только бойцы и представители медиа: например, семьянин и чемпион наилегчайшего веса Казбек «Флэш» Сагын прибыл на награждение с очаровательной супругой.

К слову, церемония проходила в здании «Казахфильма»: несмотря на то, что помещение было достаточно большим, мне то и дело приходилось уворачиваться от широких плеч бойцов.

Разбавить официальную атмосферу церемонии решили будущие соперники Жасулан Акимжан и Тимур «Акула» Серикулы: однако намечающийся трэш-ток и словесная перепалка успокоилась также быстро, как и началась.

Начало мероприятия прошло эффектно: воин с копьем (к слову, Naiza с казахского переводиться как копье) перекочевал с экранов на сцену и вывел всех звезд лиги на сцену.

В самом начале организаторы мероприятия приготовили для Казбека Сагына сюрприз: боец получил видеопоздравление от самой Рианны. Барбадосская красотка обратилась к Казбеку на казахском и поблагодарила за то, что спортсмен выходил в октагон под ее трек. Забавное видео развеселило зал, и разбавило официальность мероприятия.

Сагын стал хедлайнером вечера: завоевав премию за сабмишн года, боец получил нового соперника прямо на сцене. Казбеку противостоял настоящий питон-душнила: боец не выдержал противостояния со змеей и признал поражение.

К слову, номинации разбавлялись музыкальными номерами: зрителей порадовала группа Улытау – музыкальный коллектив, работающий в стиле инструментального казахского этно-рока, певец Алмаз Олжагалиев, Machenskii и Ушкын Жамалбек.

Самым душевным и уважительным поступком мероприятия стал жест Азиза Рызаева: молодой наставник предал награду «Лучший тренер» в пользу ветерана тренерского цеха Айбека Шокпутова.

Интересно, что актриса и певица Данара Батырхан воспользовалась своим служебным положением: вручая награду номинантам, Данара исполнила свою мечту и попросила Умарову провести битву взглядов: Дильшода любезно согласилась.

Не забыли в Naiza и выдающихся спортсменов, которые оказали большое влияние на развитие ММА в Казахстане. В лиге объявили об открытии «Зала Славы».

Первопроходцами «Зала Славы» оказались Ашим Кали, Айбек Шокпутов, Жангалов Баян и Сагындык Мекеев.

Это уже второе подобное мероприятие лиги Naiza: кажется, в Казахстане начинают работать над медийностью и созданием шоу в MMA.

Будем надеяться, что это только начало.

Фото: Naiza