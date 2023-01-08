Дзюдоистка из Казахстана Айгерим Абилкадирова укусила свою соперницу: спортсменка словила много хейта, но мощно ответила критикам

Айгерим Абилкадирова – чемпионка мира по грэпплингу. Айгерим 11 раз становилась чемпионом страны по дзюдо, и прямо сейчас является одной из самых популярных спортсменок из Казахстана. Дзюдоистка учувствует в конкурсах красоты, ведет свой блог, и даже принимала участие в сьемке для Playboy.

Айгерим действующая спортсменка: на турнире серии Большого шлема в Париже со дзюдоисткой произошел неприятный инцидент.

В первом раунде сетки соперницей казахстанки стала представительница Бельгии Шарлин ван Сник. Абилкадирова уступила иппоном, однако отметилась на татами иным образом, укусив свою оппонентку. При этом были слышны крики боли бельгийки.

Казахстанские болельщики отнеслись скептически к этому поступку: многие любители дзюдо начали критиковать Абилкадирову за неспортивное поведение.

Точни над «i» раставила сама дзюдоистка:

«Хочу ответить всем диванным критикам. Вчера я боролась на Grand Slam Париж с бельгийской спортсменкой. Она вытянула мне болевой прием на локтевой сустав. Я подала сигнал о сдаче, но эта бельгийская спортсменка продолжила ломать мою руку. После того как я услышала хруст в своем локтевом суставе, я от безысходности, от боли автоматически укусила ее. Плюс ко всему этому, судья вообще никак не среагировал и не остановил схватку.

Кстати, мужики, которые мне пишут негатив, если ты такой герой, то напиши мне свои цифры и попробуй мне сказать все в лицо, если духу хватит», – сказала Абилкадирова в своем инстаграм-аккаунте.

К слову, соперница казахстанки, Шарлин ван Сник, попадает в скандал не в первый раз. Многократная призерка Олимпийских игр и ЧЕ была уличена в употреблении кокаина. Положительная проба была взята у дзюдоистки во время чемпионата мира-2013, который проходил в Рио-де-Жанейро. Ван Сник получила двухлетнюю дисквалификацию.

Позже суд постановил отменить дисквалификацию, однако решение об аннулировании результатов Ван Сник на чемпионате мира-2013 было оставлено в силе.