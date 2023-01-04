«Каждый должен уходить вовремя». Сергей Морозов об исламе, допинге и возможном уходе из UFC

33-летний боец UFC из Казахстана Сергей Морозов в январе рассказал в интервью Naiza TV и Esquire и Вестник ММА о дальнейших планах, отношении к Головкину, допинге и откровенно поговорил о религии.

Собрали самые интересные мысли бойца.

О возможном уходе из UFC

«У меня был план на М-1, потом на UFC. Я уже не молодой боец, 33 года. Я не старый, но каждый должен уходить в свое время, чтобы осталось здоровье. Я не хочу уходить, как многие, когда последние бои ты просто получаешь, как мясо для молодых. Зачем это нужно? У меня дети, ими надо заняться, собой. Если мы до UFC дошли, неужели мы не найдем, как зарабатывать».

О заработках в MMA

«То, что пишут – это такой порожняк. Никто не знает точную сумму, потому что детали контрактов – это конфиденциальная информация. А все, что пишут, это кто-то что-то сказал, но конкретных цифр никто не знает. Я смотрю то, что пишут, когда примерно рядом цифры, когда совсем мимо. То, что мы зарабатываем – это не такие большие деньги, на год жизни точно не хватит. Мы платим процент от гонорара залу, менеджеру, тренеру, ты за все отдаешь. Америка – это страна, где люди деньги зарабатывают».

О предложениях сдать бой

«Таких прецедентов не было. Я не такая звезда, чтобы бои сдавать. В личку в инстаграм писали: «Я на тебя поставил, ты проиграл». В основном после последних двух боев так писали».

О следующем бое

«Пока не даты, не соперника нет. Люди видят только бои, кто выигрывает, кто проигрывает. Я бы предложил еще весосгонку снять, и не сразу показывать, а потом, чтобы люди понимали, через что боец в последние пару дней проходит ради того, чтобы выйти в октагон».

Почему он не стучит при удушающих

«Причина проста, были бои, когда я стучал, но мне потом было самому тяжело. Эта ситуация меня не отпускает. Этим я никому ничего не доказываю, мне важно для себя. Нет, ничего плохого, что кто-то постучал, чтобы сохранить здоровье. Это в первую очередь спорт, выбор каждого».

О том, как занимался футболом

«У меня друзья все тренировались: кто-то мастер спорта, кто КМС. У всех корочки был. А я 11 лет футболом занимался, за сборную играл, а у меня не было КМС. Думаю, ладно, выиграю чемпионат области, а дальше завертелось, закружилось – Казахстан, Азия, мир. Потом стал МСМК (мастером спорта международного класса – Sports.ru). В профи пошли хорошие бои, зрелищные. Так и попали в UFC. Да, нереальная история, но все сбывается через тяжелый труд. Нужно пахать».

О Головкине

«Общаемся с его родным братом, Максом. Не было такого, чтобы увиделись. Если честно, Гена закрытый спортсмен. У него ограничен круг общения. Мне самому неудобно напрашиваться. А так, после каждого боя Гены – пишу Максу.

Раньше Гена постоянно выигрывал. Весь Казахстан вставал в шесть утра, чтобы посмотреть, как Гена кого-то уронит. К сожалению, пару боев он уступил. Для меня, если честно, не зависит, выиграл Гена или проиграл. Он свое сделал, доказал всем. Почему, потому что я сам в Америке кручусь и понимаю, какой объем работы он выполнил, на каком уровне он боксирует. А то, что сейчас наши говорят - что он там не тянет... Они даже не представляют, о чем они говорят».

О многоженстве

«Я думаю, это сейчас больная тема как для многих мужчин, так и для многих женщин. К этому, я думаю, каждый мужчина должен прийти, и каждая женщина. Есть хадисы, аяты, где Аллах разрешил это: «Если вы не боитесь быть несправедливыми, женитесь на двух, на трех, на четырех». Это дозволил Аллах. Это то, на что в первую очередь в исламе опираются. Многие негативно на это смотрят - мужчины и женщины. Я думаю, все зависит от нашей богобоязненности. Кто будет более богобоязнен, будет больше уважать и любить Аллаха, то как он может с Его приказами, с Его аятами быть не согласен?»

О том, применял ли допинг

«Мы же все люди. Кто-то пробует. Я сам, если честно, пробовал моментами. Мне не пошло это вообще. Мне лучше просто заниматься, тренироваться, вовремя витамины пить. БАДы простые, комплексы витаминов, минералов пропивать. Просто кому-то это идет, кому-то нет. Мне не пошло. Я наоборот в яму попадаю, себя не чувствую. Это все было до UFC. А и иначе я бы там ни один допинг-контроль не прошел. Меня же до подписания полгода или даже больше проверяли. Прежде чем контракт с UFC подписывать, ты же подписываешь контракт с USADА. Когда ты с USADA подписываешь, они тебя начинают тестировать. Только подписался – сразу приезжают, тестируют. Тебе бой могут полгода-год не давать. Меня восемь месяцев так тестировали».

О том, как сочетает религию и бои без правил

«Ислам – это религия добра, религия единобожия. Я понимаю, что это несовместимые вещи. У меня внутри идет очень большая борьба. И больше чем уверен, что большинство тех, кто берет ислам чистым, без какого-либо радикализма, они это все понимают. У кого-то большой путь проделан. Кто-то хочет выиграть пояс и поставить точку... Кто хочет заработать или добить свой результат. Многие хотят оставить бои. Я много с кем общался и здесь, и в Америке, в России. Многие все понимают и хотят MMA оставить».

Фото: JOSH HEDGES/ZUFFA LLC