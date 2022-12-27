Жительница Астаны попросила у Неймара футболку в соцсетях: форвард ответил и отправил свою форму в Казахстан

Маленькое чудо.

Фанатка из Казахстана Томирис Турсынгалиева болеет за сборную Бразилии: девушка давно следит за выступлением пентакампеонов и обожает главную звезду сборной – Неймара.

Томирис даже написала кумиру в инстаграм: рассказываем, к чему это привело.

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В материале Tengri Lifestyle фанатка поведала свою историю: оказывается, это было не первое сообщение кумиру.

«Я люблю футбол и слежу за ним с 2004 года, почти 20 лет. И, конечно же, смотрела прошедший ЧМ. Идея написать Неймару? Получилось довольно забавно, потому что это был не первый раз, когда я ему писала. В первом сообщении был более официальный характер: «Привет Неймар, я болею за тебя с 2013 года. Следила за твоей карьерой. Я бы очень хотела получить от тебя какой-нибудь подарок».

Желание повторно написать Неймару пришло к девушке прямо во время ЧМ в Катаре.

«Второе сообщение я решила написать спонтанно. После матча Бразилии с Хорватией», – рассказывает Томирис.

«После поражения Бразилии я опубликовала видео в их поддержку, попросила своих друзей отмечать Неймара в комментариях. Конечно, после проигрыша он вряд ли обрадуется такому видео, и я подумала и решила видео удалить. Но в тот момент, как я его удаляла, Неймар поставил лайк».

Я просто написала ему: «Привет чувак! Подари мне, пожалуйста, футболку с автографом». И что вы думаете? На первое сообщение я ждала ответ 9 лет, а тут ответ пришел через 4-5 дней.

Неймар назвал меня по нику в социальных сетях: «Привет, дорогая Томи! Очень буду рад подарить тебе свою футболку. С тобой свяжется мой ассистент». И он скинул мне Instagram своего ассистента, с которым мы позже списались», – рассказывает казахстанка.

Он ответил мне в тот день, когда умер Пеле, и я не стала выкладывать радостное видео в этот момент. Со мной связался его ассистент, узнал адрес, что именно я хочу написать на футболке, и какую футболку я хотела бы получить – сборной Бразилии или ПСЖ.

Когда мне пришло уведомление о том, что футболка уже в Казахстане, у меня так бешено билось сердце, тряслись руки... Я загрузила видео в TikTok: можно заметить, как я волнуюсь. Когда я уже открыла посылку и увидела футболку, то чуть не взорвалась от нахлынувших на меня эмоций», – говорит девушка.

К слову, Томирис уже поступали предложение о продаже футболки:

«Предложения о покупке? Да, мне писали трижды. Первый раз предлагали 150 тысяч тенге, а второй – уже 500 тысяч. Но для меня она бесценна. Футболку я оставлю себе – для меня это вещь, к которой прикасался Неймар.

Мне бы очень хотелось теперь открыть своего рода музей с автографами. В следующем году хочу поехать и получить автограф у самого Месси», – раскрыла планы девушка.

Фото: instagram.com/tomi.20.s; tengrinews.kz