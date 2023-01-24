Похоже, в UFC будет новый боец из Казахстана: Азат Максум готовится покорять сильнейшую в мире лигу

Осталось получить визу в США.

Непобежденный боец MMA наилегчайшего веса Азат Максум сможет попробовать свои силы в UFC в 2023-м.

Собрали все, что известно о возможном дебюте «Казаха» в сильнейшем мировом промоушене.

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Максум начал свою профессиональную карьеру в 2017-м и на данный момент провел 16 боев. Принимал участие в турнирах промоушенов BCF, NAIZA, OCTAGON.

Информация о выступлении Максума в лиге Даны Уайта появилась летом прошлого года (на бое Максума и бразильца Алана Габриэля в лиге OCTAGON присутствовал матчмейкер UFC), однако файтер получил серьезную травму и разговор о подписании контракта пришлось отложить.

Слухи о возможном дебюте подтвердил и менеджер бойцов UFC из Казахстана Саят Абдрахманов:

«Мы работаем над тем, чтобы Азат Максум дебютировал в UFC. К сожалению, Азат сломал руку в последнем поединке, пока восстановление идет не по плану. А так наша задача была подписаться на ближайшие международные турниры — Лондон, Париж, Абу-Даби, но планы изменились, сейчас важно полностью вылечиться».

«Сейчас мы возобновили процесс получения визы и процесс подписания контракта. Надеюсь, вы увидите его дебют в UFC в первой половине этого года», – заявил менеджер Нураддин Садыков перед январским боем с бразильцем Фабрисио Нуньесом.

К слову, Нуньес тоже был заинтересован в контракте.

«Азат, тобой интересуется UFC. Мной тоже. Мне осталось финишировать тебя на твоей родине, чтобы добиться цели», – говорил непобежденный бразилец.

Однако «Казах» финишировал Нуньеса в первом раунде.

«Я рад, что выиграл на глазах у родной публики, и что все сложилось по плану», – сказал боец.

Менеджер спортсмена Нураддин Садыков сразу после боя в интервью «Вестнику ММА» раскрыл все секреты переговоров.

«Азатом заинтересовались весной, когда был действующий контракт с BRAVE. Мы провели долгие переговоры с бахрейнской лигой, чтобы они его отпустили, выполнили определенные обязательства. Тогда был конкретный интерес. Потом после простоя сделали один бой, хотели, как лучше, но Азат получил травму. Пока идет процесс изготовления визы, провели еще один бой. Так что теперь дело только в визе», – сказал Садыков.

Садыков рассказал о предложении выступить в Шоу претендентов Даны Уайта (DWCS) и отказе от этого варианта:

«Нам пофиг, кого дадут. Нам летом предложили выступить в DWCS, мы отказались. Мы знаем себе цену, знаем уровень, что он не слабее многих в ТОП-15. Мы хотим войти в UFC через парадный вход, а не через форточку», – добавил менеджер бойца.

К слову, в наилегчайшем весе у Казахстана уже есть один представитель в UFC – Жалгас Жумагулов. Надеемся, что проблем с визой не будет: в Казахстане заждались новых выступлений соотечественников в UFC.

Фото: instagram.com/octagonleague; instagram.com/aza.maksum