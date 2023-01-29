«Он провел 95% своей карьеры, сражаясь с водителями Uber». Что в мире говорят о Головкине

Карьера обладателя титулов по версиям WBA Super, IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина – пожалуй, одна из самых ярких среди боксеров с постсоветского пространства. Головкин в профессионалах проиграл только Саулю Альваресу: решения судей по первым двум встречам трилогии по-прежнему вызывают жаркие споры. Фанаты бокса со всего мира на портале boxingscene.com прокомментировали спортивную историю GGG: нашлись и те, кто не считает Геннадия хорошим боксером.

Собрали и перевели самые жаркие комментарии иностранных любителей бокса.

О трилогии с Канело

TheIronMike

«Если бы GGG не ограбили во втором бою с Саулем Альваресом, его карьера выглядела бы в другом свете».

The D3vil

«Больше защит пояса, чем у кто-либо в истории. Это не его вина, что его дважды ограбили в матче с Канело, и все остальные уклонились от него на пике. Он занимает первое место в Зале славы, топ-10 в среднем весе».

Kzbox

«Я не фанат Канело, я просто думаю, что ничья будет справедливой для второго боя. Я говорю, что счет в трилогии – 1-1-1».

Sheih

«Его тщательно избегали в расцвете сил. Тем не менее, он был ограблен по крайней мере в одном из боев с Канело. Проблема в том, что после матча-реванша с Альваресом он провел много бесполезных боев, когда подписал контракт с dazn».

Пользователь MulaKO даже сравнил GGG со щенком, который гоняется за мексиканцем.

«Я был фанатом GGG, но это было давно. Потом я понял, что он стал щенком. Щенок следует за человеком, который его кормит. Он как дурак, гоняющийся за Канело, словно щенок гоняется за своим хозяином. Вместо того, чтобы идти своим путем».

Oracle01

«Я только что просмотрел его статистику. Он выиграл только 1 из своих 4 поясов у настоящего чемпиона – Давида Лемье. За всю свою карьеру он победил только двух чемпионов – Лемье и Мурату. Переоцененный, хотя я думаю, что он победил Канело».

О том, что GGG раскрылся слишком поздно

Smash

«Думаю, что ему немного не повезло в том, что лучшие бои стали доступны для него после 35 лет. Но он определенно хороший парень».

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«Очевидно, его будут судить по боям, которые он провел в возрасте 35+ лет, но вы бы солгали себе, если бы сказали, что версия Головкина конца 2010-х не является монстром».

О будущем Геннадия

Smash

«Ты знаешь, что твое время почти истекло, что когда даже Юбенк приходит просить милостыню».

PRINCEKOOL

«У большинства великих людей всех времен есть решающий бой, бой, в котором они должны были выиграть, ключевой бой в их карьере.У Майка Тайсона были Бербик, Спинкс. У Мухаммеда Али были Сонни Листон I и II, Форман, Фрейзер II и III, Нортон II, Спинкс II. У Роя Джонса-младшего были Хопкинс, Тони, Руис.

Головкин против Альвареса I, II и III был именно таким боем для Головкина. И спорный он или нет, но, к сожалению, ни в одном из этих боев он не одержал официальную победу. Как чемпион Головкин, без тени сомнения, великолепен. Он по-прежнему является чемпионом мира по версиям IBF и WBA в среднем весе. И я все еще верю, что Головкина ждет решающий бой: GGG против Джермелла Чарло».

Нашлось место и критике казахстанского боксера.

QballLobo

«Он был последней звездой, созданной машиной HBO. Он годами нокаутировал парней низкого уровня и позиционировался как следующий Пакьяо. Он упустил свою самую большую возможность (в бою с Альваресом), но он один из лучших боксеров за последние 10 лет».

BodyBagz

«Его лучшие годы были потрачены на борьбу с парнями, о которых никто никогда не слышал».

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«Раньше я любил GGG, и да, его избегали. Но он провел 95% своей профессиональной карьеры, сражаясь с водителями Uber.

Он также получил подарок в бою против Деревянченко из-за того ограбления против Канело в первом бою».

HeadShots

«Геннадий «Money» Головкин. Чувак думает только о деньгах к концу своей карьеры. У него было такое трудное начало карьеры, и в итоге он вошел в тройку самых высокооплачиваемых призовых бойцов своей эпохи».

О уклонении боксеров от встреч с GGG

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«Мне нравится, как люди приукрашивают откровенное уклонение Головкина в расцвете сил. «Он выиграл столько поясов на ринге». Ну да, когда парни буквально бросают их, что, черт возьми, ты должен делать?»

QueensburyRules

«От него уклонялись множество бойцов. Джейкобс и Канело – те немногие, кто этого не сделал. GGG кастрировал бы остальных».

HeadShots

«Не делайте вид, что Штурм, Котто и Уорд не прятались от него. Уорд сказали это сам: «Я не буду драться с GGG в 164 и 168 фунтах!»

Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier, Matt Davies; globallookpress.com/Chris Farina