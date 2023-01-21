«У меня рабский контракт». Олимпийский чемпион Елеусинов пошел на открытый конфликт с менеджером

Нашел виновных в провале карьеры.

В конце декабря стало известно, что казахстанский боксер Данияр Елеусинов (11-0, 6 КО) больше не является обладателем титула чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBO. Завоеванный в декабре 2021 года пояс забрали из-за низкой активности боксера: больше года Елеусинов не выходил на ринг, а менеджеры спортсмена так и не определились с соперником.

Менеджер боксера Зия Алиев заявлял, что для «Казахского грома» очень тяжело найти бойцов.

«Мы сейчас ведем переговоры с несколькими промоутерами. Данияр – это тот боксер, экономика боев которого очень дорогая. Соответственно, у тебя в команде должно быть много бойцов этого веса, а договариваться с другими – это еще дороже. Это не работает так, что давай подпишем? А давай. Двухлетний контракт – это, как минимум, 6 боев. А с кем он будет драться?», – сказал Алиев.

Однако, к концу года конкретики так и не появилось, а 31-летний боксер и вовсе заявил, что может завершить карьеру, если не получит конкретных имен до конца 2022 года.

В январе Елеусинов дал о себе знать: чемпион Рио оставил комментарий к публикации, в которой приводится мнение британского журналиста об ошибочности ухода из промоутерской компании Matchroom.

«Это вина моих менеджеров. Они отказались дальше работать с Эдди. Потом держали меня без боев», – написал Елеусинов.

Два года назад боец ушел от известного промоутера Эдди Хирна и стал работать с Зией Алиевым. К слову, за этот период Елеусинов провел только один бой.

Алиев быстро отреагировал на заявление Елеусинова.

«Контракт мы показывали всем юристам, как только получили. Такой контракт не подписывают. Это жалкий контракт. Лишь бы сидеть как мышки в Matchroom никто не собирался. Это был плохой контракт, поэтому он не был подписан. А Matchroom не пошел на его исправление», – сказал менеджер.

Елеусинов опроверг слова Алиева. По словам боксера, ему даже не показывали контракт.

«Я не отказывался от контракта, я просто его изначально не видел. Менеджеры просто отказались без моего ведома. Увидел через полтора года, когда контракт уже был неактуален. Юридический рабский контракт они говорили. Это у меня с ними рабский контракт (с менеджерами). Там были хорошие большие суммы. Это все же намного лучше, чем сидеть без боя целых два года…Как вы думаете ?!», – сказал Елеусинов.

Менеджер ответил на выпад боксера. По словам Алиева, Хирну контракт был не особо нужен.

«С чего зарабатывает менеджер? С процентов от гонораров бойца. Соответственно, мы же не сумасшедшие, чтобы отказываться от хороших гонораров. Значит, в контракте есть свои минусы, которые промоутер не хотел менять. И, в конце концов, если он им так сильно нужен был бы, они сделали бы все, чтобы этот контракт был заключен. Контракт просмотрели три юриста и еще несколько экспертов со стажем по 30 лет в профи-боксе. Повторюсь, менеджер зарабатывает с гонораров бойца, если все реально было идеально с контрактом, никто с ума не сошел еще, чтобы отказываться от выгодного контракта», – сказал Алиев.

К слову, проблема слабого менеджмента в казахстанском боксе видна невооруженным глазом.

Известный американский эксперт Джек МакКаферри назвал промоутеров главной причиной, из-за которой талантливые боксеры из Казахстана не могут полностью реализовать потенциал.

«В Казахстане очень талантливые боксеры. Помимо Головкина и Алимханулы, в данный момент есть немало способных бойцов. Однако GGG и Жанибеку повезло попасть к опытным промоутерам. Их вели правильно, качественно используя время. А многие из других казахстанцев, к сожалению, теряют время. Джукембаев, Ахмедов, Дычко и Елеусинов стали жертвами плохого управления менеджеров. И если у Садриддина были проблемы со здоровьем, то у остальных было все для проведения боев. В итоге Елеусинов потерял свой титул из-за простоя, а Дычко лишился шансов на подъем в элитную группу тяжеловесов”, – сказал журналист.

Елеусинову скоро будет тридцать два: у Данияра есть еще пару лет для того, чтобы что-то изменить. Очевидно, что текущий менеджер Елеусинова откровенно слаб и ничем не может помочь боксеру.

В январе боксер приступил к тренировкам в США: возможно, 2023 год станет для казахстанца переломным.

Будем надеяться.

Фото: vesti.kz/Turar Kazangapov; instagram.com/yeleussinovdaniyar; Gettyimages.ru/Matthew Horwood / Stringer