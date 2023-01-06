История Дамира Исмагулова: чуть не стал футболистом, с первой победы подарил деду машину, может уйти в бокс после поражения в UFC

Вернется в октагон?

Первого января боец UFC Дамир Исмагулов неожиданно объявил о завершении своей карьеры. Вспоминаем историю успеха этнического казаха из России.

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Исмагулов родился в Оренбурге, в поселке с говорящим названием Ударный. Дамира воспитывали бабушка и дедушка, которые и привили ему любовь к спорту. Будущий боец занимался легкой атлетикой и футболом, однако продолжить футбольную карьеру помешала травма. В итоге спортсмен выбрал единоборства.

Позже файтер рассказывал, что своей координации он обязан именно футболу

– Чувство дистанции и координации – из футбола. Я раньше играл в футбол, а там ты уже видишь мяч и понимаешь, как к нему надо подбежать быстрее, чтобы обойти соперника.

С 2011-го Дамир начал выступать на любительских турнирах MMA, в 2014-м после победы на Кубке России получил звание мастера спорта по смешанным боевым единоборствам. В профи Исмагулов дебютировал в октябре 2014-го: на турнире «Золото скифов» в Оренбурге одолел соперника техническим нокаутом в первом раунде. В 2015-го этнический казах начал выступать в российском промоушене M-1 Global, где одержал десять побед и потерпел только одно поражение от Рамазана Эсенбаева.

Дамир не забыл про воспитавших его стариков: с первого большого гонорара за победу боец купил своему деду автомобиль.

В мае 2017-го файтер завоевал титул чемпиона M-1, выиграв техническим нокаутом у Максима Дивнича.

Впечатляющая серия из 11 побед не осталась незамеченной в UFC: в 2018 году Исмагулов подписал долгосрочный контракт с организацией, а в первом бою единогласным решением судей выиграл у австралийца Алекса Горджиса. Во время боя австралиец признавался Имагулову в любви, а после поединка файтер подарил Горджису казахстанский шоколад.

- Горджис говорил вам по ходу боя, когда лежали на нем: «Дамир, ты любишь меня? А я люблю тебя». Что думали в тот момент?

– Я вообще не понял тогда, что случилось. Первый раз со мной такое. Я услышал: «Love you», – но даже не понял, что он хочет. Я вышел туда работать, что я еще мог? Он вообще непонятно себя вел... То леща обещал мне дать, то говорит про любовь. Я приехал к нему, проехал 12 000 километров, на коротком уведомлении, а он так себя повел (смеется). Еще и на допинге потом попался.

- Вы ему после боя шоколадку подарили. Это только ему или всем дарите?

– Ему подарил кепку, и шоколадку. Это был мой первый бой в UFC... Хотел показать всем, что казахи – гостеприимный народ. Я, в принципе, всем, с кем дрался в UFC, подарил это.

Затем в 2019 году последовали две победы над испанцем Хоэлем Альваресом и бразильцем Тиагу Мойзисом.

Позже в карьере случился вынужденный простой: из-за старой травмы ахилла Исмагулов выбыл на два долгих года.

– У меня раньше тоже были простои – из-за травм, где-то по 9 месяцев. Но такого простоя никогда не было. Я знаю, как драться после простоев, — это очень тяжело, к этому надо быть готовым. Тело не готово к стрессу, оно два года было почти в расслабленном состоянии, и сейчас напрягаться, подвергать организм стрессу – это тяжело, – комментировал свое состояние спортсмен

Первым после перерыва соперником казаха стал Рафаэл Алвис: бразилец перед боем выложил в соцсети видео, где он убивает крысу, на которую был наложен фильтр в виде флага Казахстана. Бразилец извинился за поведение, но этнического казаха ситуация сильно задела.

– Потом он написал мне в личку, сказал, мол, он не это имел в виду, извинился и так далее... Но в любом случае он это допустил. Оскорблять этим видео целый народ – непонятно зачем. Хочешь задеть меня – ну, напиши про меня, не надо задевать весь народ. Если он решил раскачать так бой, то сделал это не от большого ума. У нас менталитет другой, возможно, они этого не понимают.

Трэшток не помог Алвису: Исмагулов победил единогласным решением судей.

Следующий поединок Дамир должен был провести в США против россиянина Магомеда Мустафаева. Но накануне в результате сгонки веса Дамир почувствовал себя плохо, и бой был отменен. Спортсмен считал, что это случилось по причине его позднего приезда из Екатеринбурга, где проходили тренировки, в Америку.

Свою пятую победу Исмагулов одержал летом 2022-го в бою против Гурама Кутателадзе: судьи вынесли раздельное решение.

Следующим соперником уроженца Оренбурга стал российско-армянский легковес Арман Царукян.

Царукян перед боем заявил о том, что хочет нокаутировать Исмагулова:

– Я хочу финишировать этого парня. Я хочу нокаутировать его или задушить – не имеет значения, хочу просто остановить его. Прежде всего, я хочу выиграть этот бой, неважно как. И бонусные 50 тысяч долларов дадут мне хорошее настроение.

Исмагулов был в себе уверен.

– Мне много раз говорили подобные вещи перед боем, но, когда клетка закроется – посмотрим. Там не будет времени для разговоров и придется отвечать за сказанное. Я видел его бои, мы разбирали их. Когда у него возникнут сложности – посмотрим, как он с этим будет справляться. Говорить можно что угодно, но я в себе уверен, – отметил боец.

Однако победителем боя стал Царукян: судьи единогласно отдали решение в пользу российского-армянского легковеса – 30-27, 30-27, 30-27. Этим поражением Исмагулов прервал победную серию из 19 поединков.

1 января 2023-го Исмагулов неожиданно объявил о завершении карьеры.

«К сожалению, в связи с обстоятельствами и проблемами со здоровьем я вынужден завершить спортивную карьеру. Спасибо всем тем, кто был со мной рядом независимо от результата в боях, кто искренне болел и переживал.

Это было интересное путешествие. Момент, который останется в памяти. Всех обнял», – написал Исмагулов в соцсетях.

Позже боец вернулся с уточнениями.

«Выложил новость и смотрю – столько много комментариев. Знаете, я завершил карьеру не потому, что проиграл или еще что-то. Поражения и победы у каждого спортсмена рядом идут. Это неотъемлемая часть спорта. Чуть подлечиться надо, а там видно будет. Небольшие проблемы со здоровьем. Так что все нормально будет».

К слову, российский промоутер Виктор Хрюнов сообщил о том, что в скором времени организует дебютный бой Исмагулова в профессиональном боксе:

«Когда мы начали обсуждать с Дамиром возможность его дебюта в боксе, я предложил ему проходных соперников из числа бойцов поп-мма, но Дамир сказал, что это должен быть настоящий вызов и бой с серьезным боксером. Чтобы этот бой был интересен зрителям. У нас было три варианта: Игорь Михалкин, Андрей Сироткин и Федор Чудинов.

Решили остановиться на Андрее Сироткине и возможно это случится уже в конце января. Это будет большой бой, первый номер российского рейтинга Boxrec против топ бойца UFC».

Вернется ли Исмагулов в UFC, или действительно решит попробовать себя в боксе?

Скоро узнаем.

Фото: Gettyimages.ru/Carmen Mandato, Zhe Ji, Chris Unger/Zuffa LLC; East News/Icon Sportswire via AP Images