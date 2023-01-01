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Джефф Нил отказался от боя с Рахмоновым: против казахстанца на коротком уведомлении может выйти Хамзат Чимаев

Шавкат Рахмонов Шавкат Рахмонов
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Что скажет UFC?

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов может остаться без боя на январском турнире UFC Fight Night 217 в Лас-Вегасе. Соперник Рахмонова, Джефф Нил, травмирован и не сможет выйти в октагон. 

Об этом проинформировал сам Шавкат:

«Из-за травмы оппонента сняли с боя. На данный момент ждем замену. Все зависит от уровня бойца, его подготовки. Ведутся переговоры с UFC». 

Файтер из Казахстана в соцсетях выразил недовольство в отношении американца. 

«По всей видимости, Джефф Нил – это все разговоры», – написал он в Twitter.

Напомним, занимающий десятое место в рейтинге бойцов полусреднего веса Рахмонов уже прилетел в США и начал подготовку к бою. После отмены встречи эксперты заговорили о новом сопернике для казахстанца.  

Британский журналист Деклан Хилл заявил, что против Рахмонова на коротком уведомлении может выйти шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев. 

«Джефф Нил официально выбыл. Я слышал, что Хамзат Чимаев изо всех сил пытается получить бой, 4 бойца, по-видимому, отказались от него. Ну вот и все. Хамзат Чимаев vs Шавкат Рахмонов», – написал он в соцсетях. 

К слову, свой последний бой Чимаев провел в сентябре, сабмишеном одолев Кэвина Холланда

Бывший чемпион UFC Генри Сехудо считает, что бой Чимаев – Рахмонов – идеальное решение для UFC. 

«Да, вы хотите раскрутить их, я это понимаю. Но эта весовая категория забита под завязку. Чимаеву все равно нужно пройти Рахмонова или Колби Ковингтона. Так что это будет то же самое. Поэтому я не прочь увидеть, как Хамзат выйдет на бой. К тому же ему нужен вызов, никто не хочет с ним драться. Этот турнир состоится через пару недель. Я считаю, что это отличный бой», – сказал Сехудо. 

Хотел подраться с Рахмоновым американец Брайан Барберена, предложив «Номаду» провести бой в промежуточном весе. 

«Нил слетел. Прежде мы должны были подраться на коротком уведомлении. Никто не хочет драться с тобой. К черту, давай сделаем это в весе 180 фунтов», — обратился «Bam-Bam» к Рахмонову.

Шавкат был не против : «Почему бы и нет, давай сделаем это для фанатов», – ответил боец из Казахстана в соцсетях. 

Позже Барбера сообщил, что UFC отказал в бое.

«Сообщили, что боя с Шавкатом у меня не будет. Я знаю, что заслуживаю это, особенно после последнего моего выступления… Знаю, что я очень опасный человек, и верю, что могу победить Рахмонова и дать болельщикам бой, который они хотят. Черт, я бы подрался с ним завтра, если бы они захотели», – сказал американский файтер. 

Бывший боец смешанных единоборств Чейл Соннен рассказал, что на бой против Рахмонова может выйти Кевин Ли. Американский боец покинул UFC после нескольких невыразительных выступлений и проваленного теста на наркотики, однако может вернуться и сразиться с казахстанцем. 

«Если Кевин Ли готов пойти туда и сразится с Рахмоновым, пока никто другой не хочет, то тогда есть шанс. Я надеюсь, он рассмотрит эту возможность. Я считаю, это интересным предложением. Я не знаю, можно ли придумать идею получше.

Через несколько недель пройдет турнир, и я сомневаюсь, что Рахмонов останется в списке. Просто я не могу предположить, кто из бойцов согласится вмешаться и подраться с Рахмоновым с таким уведомлением», – сказал Соннен.

До боя меньше двух недель: получится ли найти соперника «Номаду»? 

Скоро узнаем. 

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