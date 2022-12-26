Неманя Максимович может перейти в «Спартак»: серб выиграл молодежный ЧМ, феерил с «Астаной» в группе ЛЧ, последние пять лет провел в Ла Лиге

Недавно испанские СМИ заговорили о возможном переходе полузащитника «Хетафе» Неманя Максимовича в «Спартак». Сумма трансфера игрока сборной Сербии по разным данным составляет 3 млн евро, а оклад 27-летнего футболиста в случае трансфера может быть в районе 1,5 млн евро в год.

Кто такой Максимович? Рассказываем о возможном новичке московского клуба

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Уроженец западной Сербии до восемнадцати лет играл на родине в системе «Црвены Звезды». Сразу после наступления совершеннолетия игрок отправился в Италию – в молодежку «Вероны».

Однако итальянских тиффози игрок радовал недолго: в 2013-м Сербия-U19 завоевала золото ЧЕ, в финале минимально одолев Францию, а футболист перешел в «Домжале». К слову, в основе французов выступали молодые Адриен Рабьо и Эмерик Лапорт. Максимович вышел в старте сербов, а будущие звезды Александр Митрович и Сергей Милинкович-Савич провели матч на скамейке.

Максимович за пару лет в Словении стал открытием чемпионата и обратил на себя внимание европейских середняков, в частности, немецкого «Гамбурга».

Однако серб неожиданно оказался в Казахстане: скауты «Астаны» выиграли борьбу за молодое дарование, а клуб заплатил невиданные для Казахстана 2 млн. евро.

Вояж в Казахстан получился удачным: в этом же году Максимович привел уже молодежку Сербии к первому в ее истории титулу чемпиона мира. Неманья был капитаном на том турнире, а еще забил решающие голы в четвертьфинале с США и в финале с Бразилией.

Летом этого же года «Астана» вышла в группу ЛЧ: в квалификации казахстанцы оказались сильнее «Марибора» и ХИК-а, а в плей-офф обошли «АПОЭЛ».

Жеребьевка отправила команду из города с самым частым количеством переименований в сильную группу. «Астане» противостояли «Атлетико», «Бенфика» и «Галатасарай»: казахстанцы проиграли только в двух матчах из шести, а Максимович отыграл пять встреч без замен.

Уже в первом сезоне «Астана» с Максимовичем завоевала золото чемпионата, а полузащитником заинтересовались французский «Лион» и швейцарский «Базель».

Тогда же впервые к игроку проявил интерес «Спартак». Загребское «Динамо» предложило «Астане» три миллиона евро за трансфер, а представитель хорватов отметил, что точно такую же сумму предлагали «Астане» москвичи.

Однако клуб не спешил расставиться с сербом, надеясь больше заработать на трансфере.

В 2016-м Максимович дебютировал за сборную Сербии: игрок в интервью намекал, что хочет перебраться в Европу. Однако «Астана» решила придержать ценный актив, но в результате прогадала. Один из лучших игроков КПЛ заключил предварительный контракт с «Валенсией». Причем игрок должен был перейти в Ла Лигу зимой 2017-го, заплатив «Астане» скромные отступные – 300 тыс. евро, почти в семь раз меньше, чем отдал за игрока клуб.

Однако испанцы решили сэкономить: клуб дождался лета и игрок переехал в Испанию бесплатно.

«Астана» устроила Максимовичу демарш. Серба исключили из заявки, он приходил на стадион в качестве болельщика, но сам не играл вплоть до переезда в Испанию. Серб стал первым футболистом, уехавшим из Казахстана в пятерку топовых европейских лиг.

К слову, с нынешним спортивным директором «Спартака» Максимович в клубе не пересекался: англичанин пришел в «Астану» на пару лет позже.

В «Валенсии» у полузащитника не сложилось. Максимович не попадал в основу (только шесть матчей в старте), и в итоге отправился в «Хетафе» за десять миллионов евро.

Там игрок пришелся в пору: уже в первый сезон стал игроком основы, и заехал с командой в зону еврокубков.

Почти четыре года серб – в основе клуба. В прошлом году к игроку проявляла интерес «Рома», но он остался в Испании. Нынешний сезон в Ла Лиге – не самый лучший в карьере. Максимович провел только один полный матч, а игрока часто меняют в середине второго тайма. Вряд ли такая ситуация по душе полузащитнику: говорят, Максимович сам изъявил желание уйти.

К слову, в Катаре игрок провел все три матча в составе Сербии – один из них полный (с Камеруном), и дважды вышел на замену. Портал Whoscored оценил действия игрока на ЧМ в 6.43 балла – это девятый результат в команде.

Максимович точно не навредит сегодняшнему «Спартаку» – игрок достаточно дисциплинирован, имеет богатый опыт выступлений на высоком уровне и способен надолго закрыть позицию центрального полузащитника в клубе. Однако на серба претендует «Црвена Звезда»: возможно, игрок захочет вернуться на родину.

Фото: globallookpress.com/Ricardo Larreina/AFLO, Carlos Sanchez Martinez/Icon Sport, Frank Hoermann/SVEN SIMON; Gettyimages.ru