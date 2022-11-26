Казахстанцы захейтили Ангелину Лукас: боксерша вышла на взвешивание в национальном костюме

Слишком откровенный наряд?

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас, выступающая в наилегчайшем весе, одержала победу в своем третьем бою на профи-ринге. Лукас одолела представительницу Танзании Лулу Каядже и завоевала титул UBO World. Десятираундовый поединок остановили уже во втором – Кайдже отказалась от продолжения поединка.

Однако казахстанцев привлек не бой во второстепенном промоушене: Лукас на взвешивании перед поединком появилась в довольно смелом образе степной воительницы. Большинство пользователей казнета в соцсетях раскритиковали внешний вид спортсменки: головной убор девушки приняли за «саукеле» – свадебный головной убор казахских девушек.

Однако сама Лукас отметила, что вышла на взвешивание в образе женщины-воительницы.

«Я живу в Казахстане, Я казахстанка! Я люблю бокс, бокс – это вся моя жизнь! Я – женщина-воин, женщина-боец», – так подписала свои фотографии спортсменка.

Собрали самые популярные комментарии об образе Лукас в интернете.

tolybaevamadina

– Полуголая в саукеле. Что за издевательство…Бокс и саукеле, как считаете, совместимы? Наш флаг поднимают стоя в трусах…

assija8888

– Саукеле в сочетании с полуголым телом это оскорбление. Саукеле невесты одевают как символ невинности. Задумка использовать национальный костюм хороша, но немного знаний не помешало бы и уважения тоже.

dinka.kt

– Превратили национальную одежду в игрушку!

В комментарии залетела сама Ангелина Лукас. – Это не саукеле, а шлем воина! Саукеле выглядит совсем по-другому!

К слову, головной убор действительно похож на шлем война. В недавнем фильме Акана Сатаева «Томирис» о царице скифов, актриса, исполняющая главную роль, предстает в подобном уборе.

Досталось и автору костюмов, Аиде Кауменовой.

omir_assyl

– Оскорбление нашей национальной одежды. Неужели нельзя было что-то придумать? Носить саукеле на обнаженную женщину было хайпом. Этот бренд не стоит покупать.

issakayevagulbarshin

Прежде чем замутить такое, Вам надо было согласовать с народом, т.к. этот головной убор народный…

dr.ortodont_taraz

– Саукеле и обнаженное тело! Вы что издеваетесь? Какого хрена Лукас и Саукеле…Ничего совместимого в этом не вижу! Девушка красивая, но саукеле не для этого цирка и маскарада! Дизайнер Кауменова как могла такое допустить 🤦🏽‍♀️ Сама Кауменова после победы подчеркнула, что образ Ангелины был бойцовским. «Победа Ангелины – это есть доказательство того, что она настоящая современная Томирис – девушка воин!» Нашлось немало любителей спорта, которые поддержали боксершу. nihanbayeva

– Это смотрится патриотично и стильно.

marfugautetleuova

– Головной убор больше похож на шлем Томирис, а не на саукеле! ❤️ Победа Ангелины досталась так же в бою, как и победа сакской царицы. 🙌

akellian.14

– Народ, что с вами? Когда спортсмены обматываются в флаг, то никто не ноет, что это плохо. Тут Ангелина вышла на взвешивание в нац.одежде, сразу все разнылись🤦‍♂️ У нас диванные критики только умеют всех учить, а сами ничего не добились.

fardiyazhalimbetova5

– Люди, не делайте из тряпок нечто святое, это уже бред! Не одежда делает человека святым или духовным, а его поступки и поведение!

regina_reim

– Красивая девушка вышла в национальной одежде, все же супер 😁👌

aklima_dar

– Красивая девушка, ничего плохого она не сделала в этом наряде, поднимает казахский флаг, показывает нашу идентичность, тело у нее спортивное, красивое и молодое. Как будто она попой трясти вышла. Можно в мешках выйти и какую-то фигню сделать плохую, а можно выйти вот так и запомниться.

Фото: instagram.com/angelina_lukas1997