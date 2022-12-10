Избил футбольного судью и оскорблял Бахыта Сарсекбаева: куда пропал бронзовый призер Пекина Еркебулан Шыналиев

Загубил свою карьеру.

Боксер Еркебулан Шыналиев исчез из информационного поля после бронзы Игр в Пекине: вспоминаем некогда перспективного спортсмена.

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Уроженец Южно-Казахстанской области отправился на Олимпиаду в Пекине с целью завоевать золото в весе до 81 килограмм.

Поначалу все складывалось отлично: боксер из Казахстана без труда одолел пуэрториканца Карлоса Колона и литовца Шеметаса, а в четвертьфинале встретился с представителем Таджикистана Джоханом Курбановым.

Курбанов на ринге повел себя низко: в третьем раунде 22-летний боксер перестал себя контролировать и вцепился Шыналиеву зубами в плечо. Рефери остановил поединок, увидев кровь, льющуюся из плеча спортсмена.

Символично, что за поединком наблюдал экс-чемпион мира Эвандер Холифилд: боксер пострадал от укуса Майкла Тайсона в 1997-м, потеряв часть уха.

В полуфинале казахстанцу противостоял китаец Чжан Сяопин: судьи весьма спорно отдали победу представителю Поднебесной.

– До окончания поединка я думал, что веду в счете два-три балла. Поэтому в третьем раунде я старался не сближаться с соперником, так как любое его касание судьи определяли как точное попадание. Тренеры мне, конечно, подсказывали, чтобы я шел вперед, но шум стоял во время поединка, – ведь полуфинал с участием хозяина ринга вызывал огромный интерес у болельщиков. В итоге, я так и не услышал подсказки и думал, что выиграл, но судьи решили по-своему.

К нам подходили после поединка наставники российской сборной и говорили, что нужно подать апелляцию на решение судей по итогам боя. Не знаю, по каким причинам, но этого сделано не было, – заявил боксер.

Позже выяснилось, что АИБА манипулировала судейским пультом и засудила боксера, отдавая предпочтение хозяевам ринга.

После Олимпиады боксер пропал с радаров: спортсмен даже отказался от участия в учебно-тренировочном сборе национальной команды и самовольно покинул базу сборной.

Не сложилось у боксера и с профессиональным спортом: промоутерских компаний из США и Германии не устроили запросы бронзового призера Игр.

– Почему после столь успешных выступлений в составе сборной Казахстана Вы затем так рано ушли из бокса?

– У меня были разные травмы, и после Олимпиады я хотел до конца их вылечить, хорошенько отдохнуть и восстановиться. Поэтому на некоторое время и пропал из бокса.

Его бывший наставник Мырзагали Айтжанов называл подопечного ленивым и посоветовал не брать с него пример.

– У него был талант. Очень большой, подаренный Всевышним. У него было все: и рост, и вес, и движение, и приемы.Он был ловким. Когда пришел ко мне, ему исполнилось десять лет. Хорошо чувствовал соперника и ринг. Благодаря этим качествам стал бронзовым призером пекинской Олимпиады. До этого, как только перешел на взрослый уровень, сразу выиграл бронзу чемпионата мира. А на ЧМ среди молодежи взял серебро. Вот главные победы Шыналиева. Однако это не совсем его потолок. Он мог добиться ещё большего, не будь таким ленивым.

Сразу после Олимпиады он завершил карьеру. Начал пропускать тренировки, перестал соблюдать спортивный режим. А ринг этого не прощает. Что в итоге? В 21 год, когда все только начинается, он бросил и потерял все. Поэтому я всегда говорю своим ребятам: «Если одержал большую победу, не надо сразу звезду ловить. А если проиграл, то поднимись с колен и иди дальше. До конца. Талант ничего не стоит, если у тебя проблемы с дисциплиной». Когда же Еркебулан понял, что совершил ошибку, было уже поздно. Несколько раз хотел вернуться на ринг, но ничего не вышло, – говорил экс-наставник сборной Казахстана.

Боксер сидел без дел до 2014 года, приступив к работе в шымкентской Школе высшего спортивного мастерства. Сегодня спортсмен периодически появляется на соревнованиях по всему Казахстану в качестве почетного гостя.

Шиналиев взрывает информационное пространство: сломал челюсть футбольному судье и поссорился с Бакытом Сарсенбаевым

В 2017-м спортсмен во время любительского футбольного матча отправил в нокдаун судью. Команда боксера проигрывала со счетом 3:0, из-за чего и началась потасовка.

Шыналиев после нескольких предупреждений ударил судью в челюсть. Арбитр обратился в полицию после инцидента.

Сам боксер прокомментировал ситуацию

– Судья матча почему-то изначально относился к нашей дружине как-то предвзято... Наблюдающие за игрой со стороны люди начали кричать, что судья не прав, чтобы он был более внимательным и справедливым, но арбитр не обращал на это внимания. Когда я подошел и начал спрашивать, почему он так судит, он начал отвечать мне в довольно грубой форме. Я, естественно, находился весь в игре, эмоции были на пределе, не выдержал такого отношения к себе и своей команде и ударил его.

В итоге конфликт был исчерпан: арбитр простил своего обидчика.

В 2021-м Еркебулан в соцсетях нагрубил чемпиону Олимпиады Бахыту Сарсекбаеву. По его словам, критика Бахыта в адрес Федерации бокса Казахстана, в частности Бахтияра Артаева, является необоснованной.

– Баха Сарсекбаев, ты не батыр казахского народа. Ты, оказывается, баба. Перестань уже. Зачем тебе лишние слова? Это не по-мужски.

По словам Бахыта, никаких конфликтов с Еркебуланом у них никогда не было. В свое время они даже жили в одном номере на соревнованиях. Олимпийский чемпион негодует, почему коллега по цеху мог его оскорбить. – Если я критикую, значит, по делу. Я переживаю за Казахстан, за будущее нашего бокса. Пусть говорит что хочет. Обид я не держу. Просто не понимаю его, мы были в хороших отношениях. Раньше вместе тренировались, а тут он так высказывается, — говорит Сарсекбаев. Шиналиеву только тридцать пять лет: некогда перспективный боксер мог добиться гораздо больших результатов, однако не смог побороть главного соперника в жизни – свою лень.

Фото: Gettyimages.ru/Harry How, Nick Laham, Al Bello; instagram.com/eshynaliev