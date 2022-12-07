В нашем футболе снова бардак: сразу три клуба КПЛ получили трансферный бан от FIFA

Сразу три участника Премьер-лиги-2023 получили запрет на новые трансферы: «Ордабасы», «Тараз» и «Кайсар» испытывают серьезные проблемы. Что творится с командами сейчас?

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Шымкентский «Ордабасы» получил трансферный бан от FIFA. Клуб не выполнил свои финансовые обязательства в соответствии с решением главной футбольной ассоциации.

Международная федерация футбола запретила футбольному клубу «Ордабасы» регистрировать новых футболистов. Согласно информации Telegram-канала «Честность – не порок» трансферный бан наложен на шымкентцев за неисполнение предыдущих решений FIFA.

«Клуб «Ордабасы» не выполнил финансовые обязательства в соответствии с решением FIFA. В связи с этим с сегодняшнего дня FIFA ввела запрет на регистрацию новых игроков на международном уровне. Кроме того, в соответствии с вышеупомянутым решением, ассоциации-члену ответчика (КФФ) предлагается немедленно ввести в отношении клуба «Ордабасы», запрет на регистрацию новых игроков на национальном уровне», — говорится в письме ФИФА.

Парадокс: последние пять лет «Ордабасы» уверенно входил в пятерку лидеров по сумме выделяемых средств на клуб из бюджета. По информации СМИ, в доковидные времена смета годовых затрат «Орды» доходила до 7 миллиардов тенге, а клуб не добился серьезных результатов в КПЛ и еврокубках.

Долг «Ордабасы» составляет около пяти миллиардов тенге. Ориентировочный бюджет клуба на сезон-2023 – 1.2 млрд тенге. Как будут закрываться долги клуба и за чей счет – неизвестно.

По словам журналиста Айдына Кожахмета, спортсменам обещали премию за победу в Кубке. Однако даже тут шымкентцы остались без вознаграждения.

«Игроков откровенно «кинули», пообещав премию за победу в Кубке. Обещали представители акимата. Но прошло уже 10 дней, а денег все еще нет. И кажется, что не будет. Поскольку лица, дававшие обещания, не выходят на связь и не отвечают на звонки», – сообщает инсайдер.

Экс-президент клуба Бахтияр Байсеитов объявлен в розыск: бизнесмен якобы незаконно присваивал государственные деньги, оказывая услуги государственным компаниям.

«Тараз» может и вовсе покинуть КПЛ: игрок задолжал экс-игроку Эривалдо более 12 миллионов зарплаты и 50 млн за нарушение договора.

Португалец даже обращался у Токаеву с просьбой помощи в решении вопроса, однако FIFA вынесла решение в пользу футболиста и обязала клуб выплатить долги.

«Таразу» запрещается регистрировать любых новых игроков как на национальном, так и на международном уровне.

По слухам, клуб из-за финансовых проблем может отказаться от участия в КПЛ. Однако это никак не поможет южанам в решении финансовых проблем: долги никуда не уйдут, и будут только копиться.

Пока будущее «Тараза» остается туманным: сложно представить КПЛ без кузницы казахстанских талантов.

В конце ноября стало известно о проблемах с деньгами в «Кайсаре»: по сообщению Prosports.kz, на «волков» наложены санкции в виде запрета регистрации новых игроков.

«Задолженности перед футболистами, тренерами и сотрудниками клуба превышают три месяца. Кроме того, идет расследование исчезновения из клубной казны суммы, превышающей 400 млн тенге».

«Кайсар» только вернулся в КПЛ: клуб завоевал серебро в Первой лиге и получил право на повышение в классе.

Причем проблемы у «Кайсара» носят хронический характер: в 2020-м клуб уже имел финансовые проблемы, и FIFA обязала команду выплатить долги перед хорватом Иваном Пешичем.

Похожие новости были и из «Кызыл-Жара». Сообщается, что игроки чуть ли не за свои деньги организовывали выездные матчи петропавловцев, а после завершения сезона остались без зарплат. Вместе денег игрокам раздали гарантийные письма с обещаниями перевести деньги позднее.

Ежегодные проблемы с финансами в клубах будут продолжаться: пожалуй, государству нужно ежегодно проводить аудит выделяемых средств сторонними организациями.

Иначе деньги налогоплательщиков продолжат расходовать в неизвестном направлении.

Фото: ФК «Тараз», ФК «Ордабасы»