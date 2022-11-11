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Зайнутдинов – самый дорогой игрок из Казахстана, Алип подешевел, в тройке Меркель и Быстров

Нуралы Алип Нуралы Алип
Transfermarkt.ru (Трансфермаркт)
Сергей Малый Сергей Малый
Мухаметжан Сейсен
высшая лига Казахстан высшая лига Казахстан
Марат Быстров Марат Быстров
Александр Меркель Александр Меркель
Эльхан Астанов Эльхан Астанов
Абат Аймбетов Абат Аймбетов
Sports.ru - Казахстан
Асхат Тагыберген Асхат Тагыберген
Бахтиер Зайнутдинов Бахтиер Зайнутдинов
Артур Шушеначев Артур Шушеначев
Спорт Казахстана Спорт Казахстана

Портал Transfermarkt, занимающийся сбором статистики и оценкой трансферной стоимости игроков, обновил цены на казахстанских футболистов. Вот таким получился список самых дорогих казахстанцев.

Основные критерии, по которым оцениваются спортсмены – возраст, количество игрового времени, подверженность травмам. 

Трансферная стоимость довольна условна, особенно в контексте казахстанского футбола. Покупка игрока за деньги в Казахстане – большая редкость, и поэтому ценники игроков часто очень приблизительны.

Пробежались по списку самых «дорогих» игроков: кто попал в десятку, и как менялась стоимость игроков?

Рассказываем. 

Дороже всего оценивается универсал из ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов: игрок, способный выйти на любой позиции заслужил столь крупный ценник (+1.5 млн). Прямо сейчас Зайнутдинов – лидер сборной Казахстана и основной игрок ЦСКА. По слухам, полузащитник вошел в шорт-лист «Аталанты» и может перейти серию А. 

Защитник «Зенита» Нуралы Алип, напротив, подешевел: казахстанец не часто получает игровое время в составе команды Семака, и по слухам, может перейти в другой клуб РПЛ  уже в ближайшее трансферное окно. 

Экс-игрок «Милана» Александр Меркель стремительно теряет в цене: минус 500 тысяч за полгода. Многочисленные травмы мешают тридцатилетнему некогда подающему надежды полузащитнику. Меркель – игрок ротации в турецком «Газиантепе», и все реже выходит в стартовом составе клуба. 

Защитник «Ахмата» Быстров – железный игрок стартового состава «Ахмата». 

Марат продолжает писать необычную историю своей карьеры: в 2014-м Быстров служил в разведроте, позже работал в МЧС, однако смог вернуться в футбол. В 28 экс-футболист «Тобола» и «Ордабасы» дебютировал в РПЛ за «Ахмат», и успешно играет уже третий сезон. 

Форвард «Астаны» Абат Аймбетов стал лучшим бомбардиром сборной Казахстана в 2022-м и поспособствовал победе национальной команды в группе Лиги наций. Нападающий неплохо показал себя в КПЛ, забив 9 голов за сезон.

Лучший полузащитник КПЛ Асхат Тагыберген оценивается в 750 тыс. – возраст не мешает Асхату забивать и быть лидером «Тобола» на поле.

Другой игрок «Тобола» Сергей Малый немного потерял в цене, но по-прежнему надежно цементирует оборону костанайцев и сборной Казахстана. 

Лучший игрок КПЛ-2022 Эльхан Астанов заслужил попадание в десятку: полузащитник «Ордабасы» стал настоящим открытием сезона. Эльхан в рамках чемпионата забил 7 голов и отдал 6 голевых передач. Своими результативными действиями Астанов помог «Ордабасы» выиграть Кубок Казахстана.

Голкипера «Тараза» Сейсена оценили на 100 тыс. дешевле: клуб с юга Казахстана лихорадило весь сезон, что, вероятно, сказалось оценке стоимости вратаря. 

Замыкает десятку Артур Шушеначев: форвард «Кайрата» забивал нередко (8 голов в КПЛ), но откровенно транжирил моменты на поле и периодически пропадал в важных матчах. 

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Фото: ФК «Ахмат», КФФ

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