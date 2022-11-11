Зайнутдинов – самый дорогой игрок из Казахстана, Алип подешевел, в тройке Меркель и Быстров

Портал Transfermarkt, занимающийся сбором статистики и оценкой трансферной стоимости игроков, обновил цены на казахстанских футболистов. Вот таким получился список самых дорогих казахстанцев.

Основные критерии, по которым оцениваются спортсмены – возраст, количество игрового времени, подверженность травмам.

Трансферная стоимость довольна условна, особенно в контексте казахстанского футбола. Покупка игрока за деньги в Казахстане – большая редкость, и поэтому ценники игроков часто очень приблизительны.

Пробежались по списку самых «дорогих» игроков: кто попал в десятку, и как менялась стоимость игроков?

Рассказываем.

Дороже всего оценивается универсал из ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов: игрок, способный выйти на любой позиции заслужил столь крупный ценник (+1.5 млн). Прямо сейчас Зайнутдинов – лидер сборной Казахстана и основной игрок ЦСКА. По слухам, полузащитник вошел в шорт-лист «Аталанты» и может перейти серию А.

Защитник «Зенита» Нуралы Алип, напротив, подешевел: казахстанец не часто получает игровое время в составе команды Семака, и по слухам, может перейти в другой клуб РПЛ уже в ближайшее трансферное окно.

Экс-игрок «Милана» Александр Меркель стремительно теряет в цене: минус 500 тысяч за полгода. Многочисленные травмы мешают тридцатилетнему некогда подающему надежды полузащитнику. Меркель – игрок ротации в турецком «Газиантепе», и все реже выходит в стартовом составе клуба.

Защитник «Ахмата» Быстров – железный игрок стартового состава «Ахмата».

Марат продолжает писать необычную историю своей карьеры: в 2014-м Быстров служил в разведроте, позже работал в МЧС, однако смог вернуться в футбол. В 28 экс-футболист «Тобола» и «Ордабасы» дебютировал в РПЛ за «Ахмат», и успешно играет уже третий сезон.

Форвард «Астаны» Абат Аймбетов стал лучшим бомбардиром сборной Казахстана в 2022-м и поспособствовал победе национальной команды в группе Лиги наций. Нападающий неплохо показал себя в КПЛ, забив 9 голов за сезон.

Лучший полузащитник КПЛ Асхат Тагыберген оценивается в 750 тыс. – возраст не мешает Асхату забивать и быть лидером «Тобола» на поле.

Другой игрок «Тобола» Сергей Малый немного потерял в цене, но по-прежнему надежно цементирует оборону костанайцев и сборной Казахстана.

Лучший игрок КПЛ-2022 Эльхан Астанов заслужил попадание в десятку: полузащитник «Ордабасы» стал настоящим открытием сезона. Эльхан в рамках чемпионата забил 7 голов и отдал 6 голевых передач. Своими результативными действиями Астанов помог «Ордабасы» выиграть Кубок Казахстана.

Голкипера «Тараза» Сейсена оценили на 100 тыс. дешевле: клуб с юга Казахстана лихорадило весь сезон, что, вероятно, сказалось оценке стоимости вратаря.

Замыкает десятку Артур Шушеначев: форвард «Кайрата» забивал нередко (8 голов в КПЛ), но откровенно транжирил моменты на поле и периодически пропадал в важных матчах.

Фото: ФК «Ахмат», КФФ